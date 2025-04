HOFA、エキシビションパートナーであるフィリップスＸ (PhillipsX) との協業により新たなデジタルアートアワード (Digital Art Awards) を発表

ソウグウェン・チョン (Sougwen Chung) 『SPECTRAL - Oscillation 1』、2024年、アクリル・オン・パースペックス、D.O.U.G._5 特注ロボティックシステムによる制作、152.5 × 152 cm (画像提供:フィリップス&HOFA)

ロンドン発, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFAギャラリー (HOFA Gallery) は、エキシビションパートナーであるフィリップスXとの協業により、デジタルアートアワードを創設することを発表した。 デジタルアートに対する新たな評価の時代の到来を告げるものである。 本アワードは、AI、イマーシブメディア、ジェネレーティブメディアなど、アートとテクノロジーの交差点における革新的な実践を称えるものである。 授賞式は2025年5月15日に開催され、スティルイメージ、ムービングイメージ、イノベーション、エクスペリエンシャルの4つの主要カテゴリーが発表される。その後、5月16日から22日まで、ロンドンのフィリップスにて一般公開の展覧会が開催される。

ロンドンの春のアートカレンダーにおける注目イベントとして、初開催となる本アワードは、デジタルアートの文化的意義の高まりを称えるとともに、アルゴリズム的美学や人間と機械の協働を通じて視覚文化を再定義するアーティストたちにスポットライトを当てる。 来場者は、デジタルアートの未来を形づくる作品や思想に触れることができる。

国際的に選出された20名のファイナリストは、デジタル創造性の限界を押し広げる作品で選考される。 各カテゴリーの受賞者には、新作制作のために1万米ドル (約1億4,537万円) 相当のUSDCコミッションが授与される。 ファイナリストおよび受賞者は、アートおよびイノベーション分野の第一人者による審査員団によって選出される。

早期応募者には、サラ・メヨハス (Sarah Meyohas)、ソウグウェン・チョン (Sougwen Chung)、エミリー・シエ (Emily Xie)、オペレーター (Operator)、ケビン・アボッシュ (Kevin Abosch) といった、デジタルおよびジェネレーティブアートの著名なアーティストが名を連ねており、本アワードが既に高い水準の才能を惹きつけていることを示している。

フィリップスが主催する一般公開展では、各カテゴリーの受賞作品に加え、一部ファイナリストの作品からキュレーションされたセレクションも展示され、デジタルアートを牽引するイノベーションの多様な表現が紹介される。

本アワードは、フィリップスの販売展示プラットフォームであるフィリップスXを通じて開催されてきた、HOFAの販売展示シリーズSPACESの成功を基盤としている。 本イニシアチブは、アート・サイエンス・テクノロジーの交差点に立つアーティストたちを支援することを目的としている。 受賞アーティストは本プログラムにも参加し、新作を展覧会やアートフェア、厳選された機関とのコラボレーションを通じて発表する予定である。

デジタルアートアワードは、ハイヴマインド・キャピタル・パートナーズ (Hivemind Capital Partners) の「デジタルカルチャーファンド」が誇りを持って支援している。 ハイヴマインドは、既に確立されたデジタルアーティストの支援と新進気鋭の才能の育成に尽力し、繁栄するデジタルアートエコシステムの持続可能な経済基盤の構築を目指している。 そのほかのパートナーには、次世代のクリエイターとカルチャーシェイカーのためのグローバルプラットフォームであるエイプチェーン (ApeChain) や、グローバルな暗号資産銀行であるアミナ (Amina) が名を連ねている。

HOFAおよびデジタルアートアワードの共同創設者であるエリオ・ダンナ (Elio D’Anna) は次のように述べている。「デジタルアートアワードは、未来を形づくるアーティストたちへの重要な評価の証です。 フィリップスとのパートナーシップを通じて、私たちはイノベーションを支援し、アートとテクノロジーを再定義する先見的な才能にプラットフォームを提供することに尽力しています」。

エマ=ルイーズ・オニール (Emma-Louise O'Neill)

emmalouise@thehouseoffineart.com

