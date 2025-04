GenZGroup y Allianz Partners Lanzan Alianza Estratégica en México para Transformar Finanzas y Seguros Automotrices (F&I)

GenZ Group and Allianz Partners Launch Automotive F&I and Insurance Partnership in Mexico GenZ CEO Jose Valls Announces Partnership with Global Insurance Leader Allianz Partners GenZ Protect is a division of GenZ Group, a global mobility and financial services platform that empowers companies to rethink how vehicles are accessed, financed, protected, and experienced.

Bajo la marca GenZ Protect, ofrecerán soluciones innovadoras de F&I y protección posventa que optimizan la eficiencia operativa a escala empresarial.

México es uno de los mercados automotrices más dinámicos del mundo. Junto a nuestros clientes co-creamos soluciones de escala empresarial, que eleven la experiencia y confianza en el sector automotriz” — José Valls, CEO de GenZ Automotive

MEXICO CITY, MEXICO, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- GenZ Group y Allianz Partners anuncian una alianza estratégica en México enfocada en transformar el panorama de productos de Finanzas y Seguros (F&I) para el sector automotriz. Esta colaboración une la amplia experiencia de GenZ en las industrias de movilidad, automotriz y tecnología con el reconocido liderazgo global y excelencia de Allianz Partners en servicios de seguros y asistencia. GenZ Protect , la división mexicana de GenZ Group, trabaja en estrecha colaboración con Allianz Partners México para lanzar un portafolio integral de productos F&I y protección posventa diseñados para satisfacer las cambiantes necesidades de armadoras automotrices (OEM), distribuidores de vehículos nuevos y semi-nuevos, instituciones financieras, así como dueños de flotillas. A través de esta alianza, GenZ Protect aporta su enfoque innovador y profundo conocimiento del mercado automotriz mexicano, mientras que Allianz Partners contribuye su incomparable solidez operativa y experiencia global en seguros. Juntas, ambas empresas buscan ofrecer soluciones personalizadas que establezcan un nuevo estándar de valor y servicio en el mercado automotriz mexicano.El primer producto que se lanzará en el marco de esta alianza será uno de protección posventa —Garantía Extendida. Respaldado por una plataforma digital, flexible y adaptable a los objetivos de cada cliente corporativo, Garantía Extendida fue diseñado para brindar mayor confianza y valor a largo plazo — así como para fortalecer la lealtad y satisfacción de los clientes. Esta iniciativa refleja la visión compartida de ambas empresas de ofrecer soluciones a la medida de vanguardia, y centradas en el cliente actual a lo largo del ecosistema de movilidad en México.José Valls, CEO Global de GenZ Automotive, y ex CEO de Nissan México, Nissan LATAM y Nissan Americas, comentó:“México es uno de los mercados automotrices más dinámicos del mundo, y está evolucionando rápidamente. Sin embargo, los productos tradicionales de F&I no han logrado mantenerse al ritmo de las expectativas de las empresas y sus consumidores en cuanto a flexibilidad, integración tecnológica y calidad de servicio posventa. Al asociarnos con Allianz Partners, líder global en seguros, buscamos transformar este sector. Junto a nuestros clientes corporativos, en GenZ Protect co-creamos soluciones de protección a la medida, de escala empresarial, que eleven la experiencia automotriz, generen confianza en el consumidor y fomenten lealtad duradera dentro del competitivo sector automotriz de México."“El equipo de GenZ Protect cuenta con un profundo conocimiento sobre el ecosistema automotriz de México— y este es el momento oportuno para acelerar. A pesar de ser uno de los mercados automotrices más sofisticados con más de 40 marcas compitiendo por millones de consumidores, solo entre el 20 y el 35 por ciento de los compradores de vehículos actualmente invierten en productos de protección F&I en el punto de venta (Fuente: AMIS). Esto representa una enorme oportunidad. Por ello diseñamos soluciones de protección automotriz de vanguardia para empresas visionarias que buscan satisfacer al cliente moderno, así como potenciar el rendimiento de sus inversiones automotrices.”Fernando Comenge, Director Global de Movilidad en Allianz Partners, destacó:“En Allianz Partners, nuestra experiencia global, capacidad operativa y profundo conocimiento sobre las necesidades del consumidor nos permiten desarrollar soluciones innovadoras que responden a los retos actuales del ecosistema de movilidad. Al asociarnos con GenZ Group, unimos fortalezas para ofrecer productos F&I líderes en el mercado —como la Garantía Extendida— la cual brinda confianza, satisfacción y tranquilidad tanto para las empresas como para consumidores.”Esta alianza estratégica marca una nueva etapa para GenZ Group y Allianz Partners, al adaptarse de manera conjunta a las crecientes demandas del mercado automotriz mexicano para ofrecer soluciones avanzadas de F&I concebidas para una nueva generación de consumidores.Acerca de GenZ GroupGenZ Group ( www.genz.com ) es una plataforma global de movilidad y servicios financieros que empodera a clientes y empresas a reinventar la manera en que se accede, financia, protege y vive su experiencia automotriz. Fundada en 2021, GenZ Group ofrece soluciones de última generación para la industria automotriz y de movilidad en los rubros de Finanzas y Seguros (F&I) así como de protección vehicular. Con operaciones en México, España, Reino Unido y Estados Unidos, su misión es desarrollar productos a la medida, respaldados por tecnología y adaptables a los diversos modelos de consumo a lo largo del cambiante ecosistema de movilidad. A través de sus unidades de negocio, GenZ Automotive y GenZ Protect, el grupo colabora con fabricantes (OEMs), concesionarios, operadores de flotillas e instituciones financieras para co-diseñar soluciones de nivel empresarial que eleven la experiencia automotriz y fomenten la lealtad del cliente moderno ultra conectado. GenZ Protect México nace 2024 con el fin de aportar soluciones de F&I innovadoras, flexibles y escalables a uno de los mercados automotrices más dinámicos de América Latina. Para más información, visite www.genzprotect.com.mx Acerca de Allianz PartnersAllianz Partners es líder mundial en seguros y servicios de asistencia B2B2C, y ofrece soluciones globales que abarcan movilidad, asistencia, seguros de viaje, seguros de salud y beneficios para empleados. Impulsados por el cliente, nuestros expertos innovadores están re-definiendo los servicios de seguros mediante productos y soluciones de alta tecnología con un enfoque humano, diseñados para el futuro y que van más allá del seguro tradicional. Nuestros productos se integran de forma fluida en los negocios de nuestros socios, ya sea a través de canales intermediarios o directamente al cliente bajo la marca Allianz. Con presencia en más de 75 países, nuestros 21,900 colaboradores hablan 70 idiomas, gestionan más de 72.5 millones de casos al año y están comprometidos a ir más allá para brindar tranquilidad a nuestros clientes en todo el mundo. Para más información, visite: www.allianz-partners.com

