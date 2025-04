COMMUNIQUE DE PRESSE: LA REVOLUTION X UNLIMITED EST DISPONIBLE EN MAGASIN

LA REVOLUTION X UNLIMITED EST DISPONIBLE

EN MAGASIN

Lesquin (France), le 23 Avril 2025 – NACON, société qui figure parmi les leaders mondiaux des accessoires Gaming, est heureux d’annoncer que sa nouvelle manette, la Revolution X Unlimited, (RXU), est désormais disponible en magasin. Particulièrement adaptée aux jeux de tir, cette manette sans fil sous licence officielle Conçu pour Xbox offre une précision, une réactivité et un confort inégalés, que vous jouiez sur Xbox Series X|S* ou PC. Elle est désormais disponible sur le site de nacongaming.com au prix public conseillé de 199.90€.

Découvrez le trailer de lancement de la Revolution X Unlimited ici

Fort de plus de 10 années de savoir-faire et de recherche et développement, l’équipe d’ingénieurs de NACON propose avec la RXU un concentré de technologie, des fonctionnalités inédites et divers modes de jeu additionnels. Plus qu’une simple manette, elle se distingue par sa durabilité accrue, son ergonomie unique et modulaire, ainsi que par l’intégration de technologies inédites sur une manette Xbox.

Pour la première fois, la RXU embarque un gyroscope intégré (disponible sur PC), offrant un contrôle plus fluide et intuitif en jeu. Elle dispose également d’une autonomie minimale de 10 heures, pouvant atteindre 20 heures grâce à des options d’économie d’énergie. Les joueurs peuvent ainsi ajuster leur consommation en désactivant certaines fonctionnalités énergivores, comme l’éclairage, le niveau de luminosité ou encore la mise en veille de l’écran intégré.

Caractéristiques techniques :

3 modes de connexion : radiofréquence, filaire et/ou Bluetooth

Batterie rechargeable offrant au minimum dix heures d‘autonomie

Technologie Hall Effect dans les joysticks et gâchettes

Écran LCD intégré pour une programmation intuitive et un mixage audio en temps réel

Bloqueurs de gâchettes, croix directionnelle et boutons équipés de micro-switch Omron®

6 touches de raccourcis programmables

Personnalisation ergonomique : six poids additionnels, six têtes de joysticks, deux anneaux de joysticks et deux croix directionnelles inclus

Un mode PC et Shooter avec des fonctionnalités exclusives

La Revolution X Unlimited est disponible sur le site nacongaming.com et en magasin au prix public conseillé de 199.90€.

Retrouvez les assets de la manette ici

À propos de Nacon :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

*Xbox, Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All Rights Reserved.

