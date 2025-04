Konica Minolta dévoile BlueIrisIQ

MISSISSAUGA, Ontario, 23 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de BlueIrisIQ, une nouvelle division dynamique qui reprendra le flambeau des services de gestion intelligente de l’information. Axée logique et expérience client, cette division proposera des solutions adaptées pour simplifier les données complexes et automatiser les activités des clients. Ses puissants outils propulsés par l’IA permettront d’extraire des données approfondies et une valeur prédictive des dossiers d’entreprise, et ses solutions adaptables évolueront avec le client tout au long de sa transition vers le numérique.

« BlueIrisIQ est bien plus qu’un nouveau nom : c’est le reflet de notre talent exceptionnel, de nos technologies de pointe et de notre engagement indéfectible envers les résultats, explique Sam Errigo, président-directeur général chez Konica Minolta. Forts de plus de 200 professionnels chevronnés et dévoués à la gestion de contenu, à l’automatisation intelligente et à l’optimisation des processus, nous avons le personnel, la plateforme et la vision qu’il nous faut pour amener nos clients à simplifier leurs processus documentaires, à rehausser leur productivité et à exploiter le potentiel de leurs données comme jamais auparavant. »

Créée pour répondre aux besoins changeants des organisations d’aujourd’hui, BlueIrisIQ épaulera à la fois le réseau de ventes directes et le réseau de concessionnaires de Konica Minolta. Son travail pour accompagner les clients dans une transformation significative reposera sur trois piliers : les solutions de contenu intelligentes, l’automatisation intelligente et les services de numérisation externalisés. BlueIrisIQ offrira ainsi aux réseaux de ventes directes et de concessionnaires des ressources et des outils novateurs qui renforceront le soutien aux clients.

« Notre objectif est de donner aux organisations la certitude, la confiance et l’avantage concurrentiel dont elles ont besoin pour avancer dans notre monde numérique, affirme Meg Fleming, vice-présidente et directrice générale de BlueIrisIQ. Les solutions traditionnelles ne suffisent plus : les entreprises ont besoin d’outils plus intelligents et plus agiles pour conserver une longueur d’avance. Cette nouveauté viendra élargir la portée et l’accessibilité de nos solutions, ce qui alimentera notre stratégie de croissance sur le marché américain et suscitera l’innovation dans toutes les facettes de l’expérience client. »

Cette nouvelle unité opérationnelle s’inscrit dans les investissements continus de Konica Minolta pour bâtir un avenir numérique plus intelligent et plus connecté, où les clients ne se contentent plus de gérer leurs données, mais en sont maîtres.

Poursuivez la lecture sur BlueIrisIQ et ses services ici.

Au sujet de Konica Minolta Canada

Konica Minolta a entamé son parcours il y a plus de 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle fait équipe avec ses clients pour donner forme à leurs idées en appuyant leur transformation numérique grâce à un riche portefeuille de solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. L’année 2025 marque le 20e anniversaire de l’entrée de Konica Minolta dans le marché de l’impression de production; l’entreprise souligne « 20 années d’excellence, d’innovation et de résultats » tout en continuant d’être une figure de proue dans l’impression numérique commerciale. C’est aussi l’année où la marque bizhub de Konica Minolta célèbre ses 20 ans. Au cours des 20 dernières années, la gamme bizhub a révolutionné la technologie de bureau, redéfini les processus des entreprises, et évolué continuellement pour répondre aux besoins des milieux de travail modernes, mue par les avancées technologiques et la volonté d’innover. Konica Minolta est fière d’avoir figuré à plusieurs reprises au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés, d’avoir été nommée la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys pendant 18 années consécutives, et de s’être vue décerner les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et 2025 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, X (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

