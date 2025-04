Nokia Oyj

Pörssitiedote

23.4.2025 klo 16.00



Nokia mitätöi takaisinostettuja osakkeita



Nokia Oyj on tänään mitätöinyt 150 000 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti. Osakkeet hankittiin marraskuussa 2024 aloitetun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman aikana ajanjaksolla 25.11.2024–2.4.2025.

Omien osakkeiden mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 23. huhtikuuta 2025.

Osakkeiden mitätöinti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan tai oman pääoman kokonaismäärään.

Nokia Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä mitätöinnin jälkeen on 5 455 850 345. Mitätöinnin jälkeen Nokia Oyj:llä on hallussaan 66 184 658 omaa osaketta.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja



Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.