EBC Financial Group เสริมความแข็งแกร่งให้กับละตินอเมริกาในงาน iFX EXPO 2025

เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอ EBC Financial Group (UK) Ltd ร่วมเวที iFX Expo LATAM 2025 วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมชี้แนะแนวทางสำหรับนักเทรดในยุคใหม่ Diego Sosa ผู้จัดการ EBC Financial Group ประจำเม็กซิโก ร่วมวงเสวนาผู้นำ LATAM วิเคราะห์มุมมอง e-trading ปี 2025 – สัญญาณบวกหรือขาลง?

ตั้งแต่ความรู้ทางการเงินไปจนถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์ม EBC ชูแนวทางแก้ไขที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

MEXICO, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- ได้ร่วมกับผู้นำทางการเงิระดับโลก ตลอดจนผู้เล่นในวงการฟินเทค และโบรกเกอร์ระดับภูมิภาค ในการเข้าร่วมงาน iFX EXPO LATAM 2025 เพื่อสำรวจแนวทางที่ลาตินอเมริกาจะสามารถเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในตลาดโลกได้อย่างชาญฉลาดและครอบคลุมมากขึ้น ว่าแม้ปัจจุบันอัตราการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในเม็กซิโกยังไม่ถึง 10% แต่ EBC ก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ความเชื่อมั่น การเข้าถึง และบทบาทของการศึกษา” ในการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยทุกการเสวนาและกิจกรรมภายในงานต่างมุ่งเน้นไปที่การเสริมพลังให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มีความมั่นใจและมีความรู้

การเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกของ EBC เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เมื่อกระแสการลงทุนแบบกำหนดด้วยตนเอง (self-directed trading) และการลงทุนทางเลือกกำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มภูมิภาคลาตินอเมริกา งานเอ็กซ์โปครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการพบปะกับผู้เล่นในตลาดหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักลงทุนมืออาชีพไปจนถึงผู้ลงทุนรายย่อยหน้าใหม่ ซึ่งหลายคนกำลังเผชิญกับความซับซ้อนของระบบการเงินยุคปัจจุบัน มุมมองของพวกเขาได้เติมเต็มการอภิปรายในวงสนทนา โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพลวัตระดับโลกและผลกระทบต่อภูมิภาค

เผชิญความผันผวนด้วยกลยุทธ์ ไม่ใช่ความกลัว

ในงานเอ็กซ์โป เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้ร่วมอภิปรายในวงสนทนา “The Ultimate LATAM & Global Market Outlook 2025” โดยเขาได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทางตลาดทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ความผันผวนของค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

บาร์เร็ตต์กล่าวว่า “ความปั่นป่วนในตลาดช่วงที่ผ่านมาเตือนเราว่า ความยืดหยุ่นและการปรับตัวนั้นสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ความผันผวนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและบริหารจัดการอย่างมีวินัยที่ EBC เราเน้นการมอบเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ แม้ในสภาวะที่ไม่แน่นอน”

การเข้าร่วมของบาร์เร็ตต์ยังสะท้อนถึงความสนใจของ EBC ในการขยายฐานการดำเนินงานในลาตินอเมริกาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่เพียงเป็นแค่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทรดดิ้ง แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเรียนรู้ร่วมกัน

ในยุคที่ความผันผวนกลายเป็นลักษณะเด่นของตลาดสมัยใหม่ EBC มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้เทรดเดอร์ด้วยกรอบแนวคิดระยะยาว เพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่ข้างหน้าสถานการณ์อยู่เสมอ

เทรดอย่างมีวินัยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ในวงสนทนา "E-Trading Outlook 2025: A Bull Run or a Bear Struggle?" ดิเอโก โซซา ผู้จัดการประจำประเทศเม็กซิโกของ EBC Financial Group ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่นักลงทุนสามารถรักษาแนวทางของตนท่ามกลางความผันผวนของตลาดและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐฯ "ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐฯ นักลงทุนจำเป็นต้องมีเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันตัวเอง การใช้เครื่องมืออย่างสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) อย่างมีวินัย ช่วยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ตกอยู่ในภาวะตัดสินใจแบบรีแอคทีฟ กุญแจสำคัญคือการมีกลยุทธ์ที่วางอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบรู้" ถ้อยแถลงของโซซาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการส่งเสริมความรู้ด้านการเทรด การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรับมือกับตลาดที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซซายังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของนักลงทุนในภูมิภาคลาตินอเมริกาว่า "เราเห็นความสนใจในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและกลยุทธ์แบบมัลติแอสเซ็ตเพิ่มขึ้น ผู้คนไม่ต้องการแค่การเข้าถึง แต่ต้องการการเข้าถึงอย่างชาญฉลาด และนั่นคือจุดที่ EBC เข้ามามีบทบาท"

เชื่อมโยงกับตลาดการในเงินลาตินอเมริกาอย่างใกล้ชิด

ภายในงาน iFX EXPO LATAM 2025 ทีมงาน EBC ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่แสดงความสนใจในเครื่องมือการลงทุนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการสนับสนุนที่ตอบโจทย์บริบทของภูมิภาค ตั้งแต่โบรกเกอร์มืออาชีพไปจนถึงนักลงทุนหน้าใหม่ EBC ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนของวงการเงินในลาตินอเมริกา

การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสำรวจโอกาสความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นักพัฒนาด้านฟินเทค และโบรกเกอร์ท้องถิ่น ซึ่งช่วยเปิดทางสู่การร่วมพัฒนาโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์อุปสรรคเฉพาะของตลาดในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้อย่างตรงจุด

มากกว่างานเอ็กซ์โป: EBC มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงในลาตินอเมริกา

ด้วยการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานชั้นนำระดับโลกอย่าง FCA (สหราชอาณาจักร), ASIC (ออสเตรเลีย), CIMA (หมู่เกาะเคย์แมน) และ FSC (มอริเชียส) กลุ่มบริษัท EBC ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการให้ความรู้ การเทรดอย่างมีความรับผิดชอบ และการคุ้มครองนักลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างภูมิภาค ลาตินอเมริกา

“การลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุน แต่คือเรื่องของความไว้ใจและความรู้” โฮเซ่ มานูเอล เฮเรร่า ผู้จัดการภูมิภาคลาตินอเมริกาของ EBC Financial Group กล่าว เขายังเน้นย้ำว่า EBC มีบทบาทในการช่วยให้ผู้คนตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเข้าถึงเครื่องมือที่เคยดูเหมือนเกินเอื้อมได้อย่างแท้จริง งาน iFX EXPO จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟัง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดที่ช่วยเสริมสร้างชุมชนการเงินในภูมิภาค

หลังจากเริ่มต้นที่เม็กซิโก EBC ยังมองไกลไปยังตลาดอื่นที่มีศักยภาพอื่น ๆ เช่น โคลอมเบีย ชิลี และอาร์เจนตินา โดยแต่ละประเทศมีศักยภาพการเติบโตเฉพาะตัว การมีทีมงานท้องถิ่น การสนับสนุนหลายภาษา และเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมจะยังคงเป็นแนวทางหลักในการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจในภูมิภาค

ปรัชญาเดียวกันนี้เป็นแรงผลักดันให้ EBC จัดการแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge (MDTC) ที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้พัฒนากลยุทธ์ ฝึกฝนทักษะ และแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดสอบแนวทางต่าง ๆ ฝึกการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ และแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะท้อนความเชื่อของ EBC ที่ว่าความรู้ทางการเงินควรเป็นเรื่องปฏิบัติได้ เข้าถึงได้ และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

การเข้าร่วมงาน iFX EXPO LATAM 2025 ของ EBC ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าสู่ตลาดใหม่ แต่เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินลาตินอเมริกา ผ่านการสนับสนุนเฉพาะพื้นที่ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ร่วมในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาค กิจกรรมการศึกษา หรือแพลตฟอร์มยุคใหม่ EBC มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศการเทรดที่เปิดกว้างและเสริมพลังให้ผู้คนทั่วภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group กรุณาเยี่ยมชม: https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

