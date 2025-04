EBC Financial Group fortalece presença na LATAM durante a iFX EXPO 2025 e reforça compromisso com um trading inclusivo

David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, analisa o futuro dos traders em uma economia global em transformação na iFX Expo LATAM 2025. Diego Sosa, Country Manager do EBC Financial Group no México, se une a grandes nomes da LATAM para explorar as perspectivas do e-trading em 2025 — mercado em alta ou em baixa?

EBC Financial Group fortalece presença na América Latina durante a iFX EXPO 2025 e reforça compromisso com um trading mais inclusivo.

MEXICO, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC) se uniu a líderes de pensamento globais, players de fintech e corretores regionais na iFX EXPO LATAM 2025 para discutir como a América Latina pode promover uma participação mais inteligente e inclusiva nos mercados globais. Com a taxa de penetração dos investidores de varejo no México ainda abaixo de 10%, a EBC mergulhou em debates sobre confiança, acesso e o papel da educação na construção de uma resiliência financeira duradoura — com cada sessão e interação voltada a capacitar a nova geração de traders informados e confiantes.

A entrada da EBC no México acontece em um momento decisivo, com o crescente interesse por investimentos alternativos e operações autônomas se espalhando por toda a América Latina. A feira representou uma oportunidade estratégica para dialogar com diversos perfis de participantes do mercado — desde profissionais experientes até novos investidores de varejo — muitos dos quais estão enfrentando um cenário financeiro cada vez mais complexo. Suas perspectivas enriqueceram os painéis de discussão, especialmente aqueles focados nas dinâmicas globais e seus impactos na região.

Enfrentando a volatilidade com estratégia, não com medo

Durante a feira, David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, participou do painel “Perspectiva Definitiva para os Mercados LATAM e Globais em 2025”, onde abordou os fatores que estão moldando os mercados regionais e internacionais: volatilidade cambial, mudanças nas taxas de juros e incertezas geopolíticas. “A recente turbulência nos mercados nos lembra que resiliência e adaptabilidade são mais cruciais do que nunca”, afirmou Barrett. “Volatilidade não é algo a ser temido — é algo a ser compreendido e enfrentado com disciplina. Na EBC, nosso foco é fornecer aos traders as ferramentas e o conhecimento de que precisam para tomar decisões com confiança, mesmo em condições incertas.”

A participação de Barrett também destacou o interesse da EBC em consolidar uma presença mais profunda na América Latina — não apenas como uma fornecedora de plataformas de trading, mas como uma fonte de insights macroeconômicos e aprendizado colaborativo. Com a volatilidade se tornando cada vez mais uma característica central dos mercados modernos, a EBC está comprometida em oferecer aos traders estruturas de longo prazo que os ajudem a se manter à frente.

Trading disciplinado em uma realidade em transformação

No painel "Perspectivas para o E-Trading em 2025: Corrida dos Touros ou Luta dos Ursos?", Diego Sosa, Country Manager do EBC Financial Group no México, compartilhou sua visão sobre como os investidores podem manter uma postura estratégica em meio à volatilidade do mercado e às tensões comerciais entre México e Estados Unidos.

“Em um cenário marcado pela volatilidade e pelas tensões comerciais entre México e EUA, é fundamental que os investidores contem com ferramentas estratégicas de proteção. O uso disciplinado de instrumentos como os Contratos por Diferença (CFDs) permite respostas ágeis diante de mudanças inesperadas, sem cair em decisões reativas. A chave está em ter uma estratégia bem fundamentada, baseada em análise macroeconômica e gestão de risco.” Suas observações reforçaram o foco contínuo da EBC na educação de traders, em estratégias de risco bem pensadas e em ferramentas acessíveis para enfrentar mercados imprevisíveis.

Sosa também destacou a crescente sofisticação dos investidores na América Latina. “Estamos observando um maior interesse por instrumentos diversificados e estratégias multiativos — as pessoas não querem apenas acesso; elas querem um acesso inteligente. É aí que a EBC entra em cena”, pontuou.

Presença local: Conectando-se com a comunidade financeira da América Latina

Durante o evento, a EBC promoveu diálogos aprofundados com participantes do mercado interessados em explorar ferramentas mais inteligentes e suporte adaptado à realidade regional. De corretores a traders iniciantes, a equipe se envolveu com uma ampla variedade de perfis da comunidade financeira. Essas interações também se mostraram oportunidades valiosas para a EBC identificar possibilidades de colaboração com instituições educacionais, desenvolvedores de fintechs e corretores locais — abrindo caminho para a co-criação de soluções que enfrentem os desafios específicos do mercado latino-americano.

Além da feira: Fortalecendo a confiança e o acesso em toda a América Latina

Com supervisão regulatória da FCA (Reino Unido), ASIC (Austrália), CIMA (Ilhas Cayman) e FSC (Maurício), a EBC segue comprometida em construir confiança por meio da educação, de práticas de negociação responsáveis e da proteção ao investidor — prioridades que encontram forte ressonância em mercados em rápido desenvolvimento, como os da América Latina.

“Investir não é apenas sobre capital — é sobre confiança e conhecimento”, afirmou José Manuel Herrera, Diretor Regional do EBC Financial Group para a América Latina. “Nosso papel é ajudar as pessoas a tomarem decisões mais informadas e a terem acesso a ferramentas que antes pareciam inacessíveis. Eventos como este são uma oportunidade de ouvir, aprender e trocar ideias que enriquecem toda a comunidade financeira.”

Enquanto a EBC olha além do México, já estão em andamento iniciativas para explorar oportunidades de entrada em mercados como Colômbia, Chile e Argentina — cada um com um potencial de crescimento distinto. A presença local, o suporte multilíngue e conteúdos culturalmente relevantes continuarão a nortear a estratégia do Grupo para a expansão regional.

Esse mesmo espírito orienta a iniciativa global da EBC, o Million Dollar Trading Challenge (MDTC), criado para oferecer a traders reais a chance de desenvolver estratégias, aprimorar suas habilidades e competir em um ambiente regulado. Ao permitir que os participantes testem diferentes abordagens, melhorem sua tomada de decisões em tempo real e atuem dentro de um ambiente regulado, o desafio reflete a crença da EBC de que a educação financeira deve ser prática, inclusiva e acessível a todos.

A presença da EBC na iFX EXPO LATAM 2025 vai além da entrada em um único mercado. Ela reafirma a ambição de longo prazo do Grupo de se integrar ao tecido financeiro da América Latina — por meio de suporte local, alianças estratégicas e uma visão compartilhada de promover o sucesso sustentável dos investidores. Seja através do desenvolvimento de talentos regionais, de iniciativas educacionais ou de plataformas de nova geração, a EBC mantém seu compromisso com a construção de um ecossistema de trading mais inclusivo e fortalecido em toda a região.

Para mais informações sobre o EBC Financial Group, visite: [https://www.ebc.com/].

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

