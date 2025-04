ORION OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1–3/2025

23.4.2025 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025

Tammi–maaliskuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 354,6 miljoonaa euroa (308,5 miljoonaa euroa 1–3/2024)

Liikevoitto oli 77,9 (56,0) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,31) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,55 (0,78) euroa

Näkymäarvio vuodelle 2025 on ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 550–1 650 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 350–450 miljoonaa euroa.





Avainluvut



1–3/25 1–3/24 Muutos % 1–12/24 Liikevaihto, milj. EUR 354,6 308,5 +14,9 % 1 542,4 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 91,5 68,5 +33,6 % 509,4 % liikevaihdosta 25,8 % 22,2 % 33,0 % Liikevoitto, milj. EUR 77,9 56,0 +39,1 % 416,6 % liikevaihdosta 22,0 % 18,2 % 27,0 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 76,8 54,9 +39,9 % 413,1 % liikevaihdosta 21,7 % 17,8 % 26,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 61,3 43,8 +39,9 % 329,9 % liikevaihdosta 17,3 % 14,2 % 21,4 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 41,0 36,8 +11,3 % 179,6 % liikevaihdosta 11,6 % 11,9 % 11,6 % Investoinnit, milj. EUR 20,5 13,1 +56,7 % 86,1 % liikevaihdosta 5,8 % 4,2 % 5,6 % Korolliset nettovelat, milj. EUR 61,8 6,4 > 100 % 121,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,44 0,31 +39,8 % 2,35 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,55 0,78 -29,7 % 2,09 Omavaraisuusaste, % 62,9 % 48,8 % 61,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 5,8 % 0,9 % 12,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,4 % 22,8 % 34,9 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 23,7 % 21,9 % 34,8 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 928 3 673 +7,0 % 3 712





Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Vuosi alkanut vahvasti

"Tammi-maaliskuussa 2025 liikevaihtomme kasvoi 14,9 prosenttia 354,6 (308,5) miljoonaan euroon ja liikevoittomme kasvoi 39,1 prosenttia 77,9 (56,0) miljoonaan euroon.

Vuosi 2025 on alkanut vahvasti melkein kaikkien liiketoimintayksiköiden raportoidessa hyvää kasvua. Nubeqa® jatkoi konsernin ja Innovative Medicines -tulosyksikön kasvun ajurina. Sekä rojaltitulot että tuotemyynti kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Nubeqan tuotemyynti kasvoi myös edellisestä vuosineljänneksestä, ja oli toistaiseksi kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.

Branded Products -tulosyksikössä kaikki terapia-alueet kasvoivat hienosti. Tästä kaudesta alkaen jaamme yksikön liikevaihdon kolmen terapia-alueen mukaan. Kunkin terapia-alueen strategia on rakentaa liiketoimintaa yhden avaintuoteryhmän ympärille. Hengityselinsairauksissa avaintuoteryhmä on Easyhaler®-tuoteportfolio, keskushermostosairauksissa entakaponituotteet ja naisten terveydessä Divina®-sarja.

Generics and Consumer Health sekä Animal Health -tulosyksiköt jatkoivat niin ikään odotusten mukaisella kasvu-uralla vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä. Fermionin ulkoisen liikevaihdon jääminen vertailukaudesta selittyy kapasiteetin allokoinnista enemmän sisäiseen käyttöön sekä toimitusten ajoituksesta.

Liikevoitto kasvoi jälleen merkittävästi liikevaihtoa nopeammin, mikä enimmäkseen selittyy Nubeqa®-rojaltien ja tuotemyynnin kasvulla, mutta myös muun liiketoiminnan hyvällä kehityksellä. Nubeqa®-rojaltien kasvu oli vahvaa, etenkin kun otetaan huomioon se seikka, että niistä on vähennetty normaaliin tapaan edellisen vuosineljänneksen tuotemyynti, joka oli erittäin hyvä vuoden 2024 lopussa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat, mutta olivat ennakoimaamme alemmalla tasolla. Myynnin ja markkinoinnin kuluja kasvattivat muun muassa panostukset Easyhaler®-tuoteportfolion myynninedistämiseen sekä viime vuonna perustettu Japanin myyntikonttori. Tutkimus- ja kehityskulujen kasvua selittää kliinisten kehityshankkeiden eteneminen sekä tutkimusportfolio, jossa varsinkin biologisten lääkkeiden kulut kasvavat huomattavasti niiden lähestyessä kliinistä kehitysvaihetta.

Yhdysvaltain tuontitullit ovat maailmanlaajuinen kuuma puheenaihe, ja aiheen ympärillä on paljon epävarmuutta tällä hetkellä. Yhdysvallat on Orionille tärkeä markkina ja seuraamme tietysti tilanteen kehitystä tarkasti.

Maaliskuussa ilmoitimme avaavamme vuoden 2025 aikana uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen Cambridgeen, Isoon-Britanniaan. Tällä pyrimme kiihdyttämään globaalia kasvustrategiaamme ja innovatiivisten lääkkeiden kehitystä. Uusi keskus keskittyy biologisten ja suurimolekyylisten lääkkeiden kehitykseen.

Orionin omat kliiniset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti alkuvuoden aikana. Olemme lisäksi lisänneet Orionin keskeisten kliinisten kehityshankkeiden listalle Faasi 3 -hankkeen, jossa kumppanimme Tenax kehittää suun kautta otettavaa levosimendaania keuhkoverenpainetaudin hoitoon potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminta ja normaali ejektiofraktio. Tenax on ilmoittanut kasvattavansa potilasmäärää meneillään olevassa tutkimuksessa sekä aikovansa aloittaa vielä toisen, maailmanlaajuiseen rekisteröintiin tähtäävän Faasi III -tutkimuksen vuoden 2025 aikana. Näiden edistysaskeleiden myötä koimme ajankohdan sopivaksi sisällyttää Tenaxin levosimendaanilla tekemät Faasi III -hankkeet Orionin tutkimusputkeen. Alkuperäinen lisenssisopimus Tenaxin kanssa (entinen Phyxius) solmittiin jo vuonna 2013.

Kaikkiaan vuosi 2025 on alkanut erittäin hyvin ja tästä on hyvä jatkaa vuotta eteenpäin yhdessä kaikkien orionilaisten ja lukuisten kumppaniemme kanssa."

Näkymäarvio vuodelle 2025

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 550–1 650 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 350–450 miljoonaa euroa.

Espoossa 23.4.2025

Orion Oyj:n hallitus

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.





