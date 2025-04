EBC Financial Group Perluas Jangkauan Global Lewat iFX EXPO 2025 di LATAM, Tegaskan Komitmen Akses Trading Inklusif

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, tampil di iFX Expo LATAM 2025 untuk membedah arah pergerakan ekonomi global dan tantangan yang akan dihadapi para trader ke depan. Diego Sosa, Country Manager EBC Financial Group di Meksiko, bersama para pemimpin industri LATAM membahas perspektif e-trading di 2025 — apakah pasar akan bullish atau bearish?

Mulai dari literasi finansial hingga akses platform, EBC hadir sebagai solusi khusus untuk pasar investor di LATAM yang berkembang pesat.

MEXICO, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) bergabung dengan para pemimpin pemikiran global, pelaku fintech, dan broker regional di iFX EXPO LATAM 2025 untuk mengeksplorasi bagaimana Amerika Latin dapat membuka partisipasi yang lebih cerdas dan lebih inklusif di pasar global. Dengan penetrasi investor ritel Meksiko yang masih di bawah 10%, EBC berfokus pada percakapan seputar kepercayaan, akses, dan peran pendidikan dalam membina ketahanan finansial jangka panjang, dengan setiap sesi dan keterlibatan difokuskan pada pemberdayaan gelombang pedagang yang terinformasi dan percaya diri berikutnya.

Masuknya EBC ke Meksiko terjadi pada saat yang krusial, dengan minat terhadap perdagangan mandiri dan investasi alternatif yang berkembang pesat di seluruh Amerika Latin. Pameran ini menawarkan kesempatan yang tepat waktu untuk terlibat dengan berbagai pelaku pasar, mulai dari profesional berpengalaman hingga pendatang baru di bidang ritel, yang banyak di antaranya tengah menjelajahi lanskap keuangan yang semakin kompleks. Perspektif mereka memperkaya panel diskusi, terutama yang berfokus pada dinamika global dan dampaknya terhadap kawasan tersebut.

Menghadapi volatilitas dengan strategi, bukan ketakutan

Di pameran tersebut, David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, bergabung dengan panel “The Ultimate LATAM & Global Market Outlook 2025”, di mana ia membahas faktor-faktor yang menentukan pasar regional dan internasional: volatilitas mata uang, perubahan suku bunga, dan ketidakpastian geopolitik. “Turbulensi pasar baru-baru ini mengingatkan kita bahwa ketahanan dan kemampuan beradaptasi lebih penting dari sebelumnya,” kata Barrett. “Volatilitas bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dinavigasi dengan disiplin. Di EBC, kami berfokus untuk memberi para pedagang alat dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang meyakinkan, bahkan dalam kondisi yang tidak pasti.”

Partisipasi Barrett juga menyoroti minat EBC dalam membangun kehadiran yang lebih dalam di seluruh Amerika Latin, tidak hanya sebagai penyedia platform perdagangan, tetapi juga sebagai sumber wawasan ekonomi makro dan pembelajaran kolaboratif. Dengan volatilitas yang semakin menjadi ciri khas pasar modern, EBC berfokus untuk membekali para pedagang dengan kerangka kerja jangka panjang yang membantu mereka tetap unggul.

Perdagangan yang disiplin dalam realitas yang terus berubah

Dalam panel "Prospek E-Trading 2025: Bull Run atau Bear Struggle?", Diego Sosa, Country Manager EBC Financial Group di Meksiko, berbagi perspektifnya tentang bagaimana investor dapat mempertahankan prospek mereka di tengah volatilitas pasar dan ketegangan perdagangan antara Meksiko dan Amerika Serikat.

“Dalam lingkungan yang dibentuk oleh volatilitas dan ketegangan perdagangan antara Meksiko dan AS, sangat penting bagi investor untuk memiliki perangkat strategis untuk perlindungan. Menggunakan instrumen seperti Contracts for Difference (CFD) secara disiplin memungkinkan respons yang gesit terhadap perubahan yang tidak terduga tanpa terjebak dalam pengambilan keputusan yang reaktif. Kuncinya terletak pada memiliki strategi yang matang berdasarkan analisis ekonomi makro dan manajemen risiko.” Pernyataannya menyoroti fokus EBC yang berkelanjutan pada edukasi pedagang, strategi risiko yang cermat, dan perangkat yang mudah diakses untuk menavigasi pasar yang tidak dapat diprediksi.

Sosa juga menyoroti meningkatnya kecanggihan investor LATAM. “Kami melihat minat yang lebih besar pada instrumen yang terdiversifikasi dan strategi multi-aset, orang menginginkan lebih dari sekadar akses, mereka menginginkan akses yang cerdas. Di sinilah EBC berperan,” katanya.

Di lapangan: Terhubung dengan komunitas keuangan LATAM

Selama acara tersebut, EBC mengadakan diskusi mendalam dengan para pelaku pasar yang ingin mengeksplorasi perangkat yang lebih cerdas dan dukungan yang relevan secara regional. Dari para pialang hingga pedagang pemula, tim tersebut melibatkan berbagai lapisan masyarakat finansial. Interaksi ini juga menjadi titik kontak yang berharga bagi EBC untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi dengan lembaga pendidikan, pengembang teknologi finansial, dan pialang lokal, yang membuka peluang untuk menciptakan solusi bersama yang mengatasi hambatan pasar khusus di kawasan tersebut.

Di luar pameran: Memperkuat kepercayaan dan akses di seluruh LATAM

Dengan pengawasan regulasi dari FCA (Inggris), ASIC (Australia), CIMA (Kepulauan Cayman), dan FSC (Mauritius), EBC terus berfokus pada membangun kepercayaan melalui pendidikan, praktik perdagangan yang bertanggung jawab, dan perlindungan investor, prioritas yang sangat bergema di pasar yang berkembang pesat seperti Amerika Latin.

“Berinvestasi bukan hanya soal modal, ini soal kepercayaan dan pengetahuan,” kata José Manuel Herrera, Manajer Regional EBC Financial Group untuk Amerika Latin. “Peran kami adalah membantu orang membuat keputusan yang lebih tepat dan memperoleh akses ke berbagai alat yang dulunya terasa sulit dijangkau. Acara seperti ini merupakan kesempatan untuk mendengarkan, belajar, dan bertukar ide yang memperkaya komunitas keuangan.”

Saat EBC mengincar pasar di luar Meksiko, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjajaki peluang masuk pasar di negara-negara seperti Kolombia, Chili, dan Argentina, masing-masing menawarkan potensi pertumbuhan yang berbeda. Kehadiran lokal, dukungan multibahasa, dan konten yang relevan secara budaya akan terus membentuk pendekatan Grup terhadap ekspansi regional.

Semangat yang sama memandu inisiatif global EBC, Million Dollar Trading Challenge (MDTC) , yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para pedagang sejati untuk mengembangkan strategi, menyempurnakan keterampilan mereka, dan bersaing dalam lingkungan yang diatur. Dengan menawarkan kesempatan kepada para peserta untuk menguji berbagai pendekatan, mempertajam pengambilan keputusan secara real-time, dan bersaing dalam lingkungan yang diatur, tantangan tersebut mencerminkan keyakinan EBC bahwa literasi keuangan haruslah praktis, inklusif, dan tersedia secara luas.

Kehadiran EBC di iFX EXPO LATAM 2025 bukan hanya sekadar masuk ke pasar tunggal. Kehadiran ini menegaskan kembali ambisi jangka panjang Grup untuk menanamkan diri dalam struktur keuangan Amerika Latin, melalui dukungan lokal, aliansi strategis, dan visi bersama untuk memungkinkan keberhasilan investor yang berkelanjutan. Baik melalui pengembangan bakat regional, inisiatif pendidikan, atau platform generasi berikutnya, EBC tetap berkomitmen untuk membentuk ekosistem perdagangan yang lebih inklusif dan berdaya di seluruh wilayah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC Financial Group, kunjungi: https://www.ebc.com/ .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama, termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ); EBC Financial (MU) Ltd disahkan dan diatur oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria, perusahaan tersebut berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung seri keterlibatan publik ' Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom ' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan-tantangan besar masyarakat, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.