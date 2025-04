Communiqué de presse

23 avril 2025 - N° 08





Philipp Rüede est nommé Directeur général de SCOR L&H

et membre du Comité exécutif de SCOR

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Philipp Rüede au poste de Directeur général de SCOR Life & Health et son entrée au Comité exécutif. Il remplace Frieder Knüpling, qui a quitté ses fonctions en juillet 2024. Philipp s’attachera en priorité à piloter la nouvelle stratégie L&H, à protéger et valoriser les polices en cours, et à améliorer la génération de liquidités par l’activité L&H, conformément à la mise à jour de la stratégie L&H qui a été présentée lors de notre Journée Investisseurs, en décembre 2024.

De nationalité suisse allemande, Philipp Rüede est diplômé de l’École polytechnique de Paris et titulaire d’un master en ingénierie de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Il possède plus de 20 ans d’expérience dans la banque et la réassurance. Il commence sa carrière en 1999 au département structuration et négociation des dérivés sur actions de la banque Vontobel, à Zurich. De 2000 à 2010, il est co-directeur mondial du département structuration des dérivés sur actions de CS First Boston, et partage alors son temps entre les bureaux de Zurich et de Hong Kong. En 2010, il devient associé du cabinet suisse de courtage électronique Arbillon Capital AG. C’est en 2013 qu’il se tourne vers la réassurance, lorsqu’il devient directeur de la gestion des capitaux de réassurance au sein de Swiss Re Zurich, et supervise l’optimisation de l’efficacité des capitaux du Groupe. Il est ensuite directeur mondial des solutions structurées P&C de 2015 à 2019, à la tête d’une équipe de plus de 75 personnes. Enfin, en 2019, il est nommé directeur de la nouvelle équipe chargée des capitaux alternatifs, qui travaille en collaboration avec les lignes de (ré)assurance P&C et L&H pour gérer de manière proactive les limites de risque et renforcer la flexibilité de la structure du capital du Groupe.

Philipp Rüede prendra ses fonctions le 1er juin 2025.

Thierry Léger, Directeur général de SCOR, déclare : « Philipp apportera à SCOR des compétences complémentaires qui nous seront très précieuses. Son expérience approfondie et son large domaine d’expertise lui confèrent toutes les qualités requises pour poursuivre la transformation de l’activité L&H, restaurer sa profitabilité et accroître les liquidités qu’elle génère. L’ensemble du comité exécutif se joint à moi pour lui souhaiter la bienvenue et lui souhaiter beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

SCOR, un réassureur mondial de premier plan









Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

