Bag Closure Clips Market to Reach USD 395.4 Million by 2035, Fueling Growth in Food and Industrial Packaging | FMI

Bag Closure Clips Market

Demand for reusable bag closure clips in the USA is rising due to eco-conscious consumers, with retailers offering more sustainable options to reduce waste.

NEWARK, DE, UNITED STATES, April 23, 2025 / EINPresswire.com / -- The ๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ , valued at USD 217.1 million in 2024, is expected to grow to ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ—.๐Ÿ‘ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง in 2025 and further expand to ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ‘๐Ÿ—๐Ÿ“.๐Ÿ’ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง by 2035, progressing at a ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ“.๐Ÿ”% from 2025 to 2035. The bag closure clips market is witnessing significant growth as demand surges across various industries, particularly in the food packaging sector. These small yet essential components play a crucial role in maintaining product freshness, preventing contamination, and enhancing consumer convenience.Bag closure clips are small devices used to seal bags effectively, ensuring the contents remain fresh and secure. These clips are commonly utilized in food packaging, household storage, and industrial applications.Their primary function is to provide tamper-evident, resealable, and easy-to-use solutions for various packaging needs. Supermarkets, bakeries, and food manufacturers widely adopt closure clips as an essential tool for brand visibility and product safety.๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ โ€“ ๐†๐ž๐ญ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ ๐“๐จ๐๐š๐ฒ!๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌThe demand for bag closure clips is driven by multiple factors, including changing consumer preferences, technological advancements in packaging, and the increasing need for sustainable and reusable solutions. Several key factors contribute to the growing adoption of bag closure clips:1. ๐‘๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐‚๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ: With busy lifestyles, consumers are increasingly opting for ready-to-eat and pre-cooked meals, leading to higher demand for efficient packaging solutions.2. ๐„๐ฆ๐ฉ๐ก๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐ง ๐ ๐จ๐จ๐ ๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ: The need for contamination-free and tamper-evident packaging has surged, pushing manufacturers to adopt reliable closure mechanisms.3. ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐’๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง: The growth of supermarkets, hypermarkets, and online grocery stores has fueled the demand for bag closure clips as part of secure packaging strategies.4. ๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง๐ฌ: As sustainability becomes a focal point, manufacturers are innovating with biodegradable and recyclable bag closure clip options.๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌโ€ข The global bag closure clips market recorded a CAGR of 3% from 2020 to 2024.โ€ข Market size reached USD 217.1 million in 2024.โ€ข The USA is expected to grow at a CAGR of 4.5% through 2035.โ€ข Spain is projected to see the highest growth in Europe, with a CAGR of 5.2% by 2035.โ€ข Clip bands are estimated to hold 42.6% of the market share by 2035.โ€ข Plastic is expected to dominate as the primary material, accounting for over 56% of the market share by 2035.๐‘๐ž๐๐ž๐Ÿ๐ข๐ง๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฒ: ๐†๐š๐ข๐ง ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ง๐ž๐ฐ ๐ฉ๐š๐ญ๐ก๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐จ๐ฎ๐ซ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ก๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ.๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ1. ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ž๐ & ๐๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐ ๐จ๐จ๐๐ฌ โ€“ The increasing consumption of packaged snacks, bakery products, and frozen foods is fueling the need for effective resealable packaging solutions like bag closure clips.2. ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง ๐ ๐จ๐จ๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ & ๐–๐š๐ฌ๐ญ๐ž ๐‘๐ž๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง โ€“ Consumers and businesses are prioritizing solutions that help maintain food freshness and extend shelf life, driving demand for reusable and airtight closure clips.3. ๐’๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐ข๐ง๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ & ๐„๐œ๐จ-๐ ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ โ€“ The shift toward sustainable packaging has led to the adoption of reusable and recyclable bag closure clips as an alternative to single-use plastic ties.4. ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐„-๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž & ๐‘๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ข๐ง๐ โ€“ The growth of online grocery shopping and increased demand for secure, resealable packaging in the retail sector are boosting the market for bag closure clips.5. ๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ฌ & ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ฌ โ€“ Advancements in clip materials (such as biodegradable plastics and durable silicone) and ergonomic designs for easy handling are enhancing product appeal and driving market growth.๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐žLeading companies in the worldwide bag closure clips market are creating and introducing new goods. They are expanding their geographic reach and integrating with other businesses. A small number of them are also working together and forming partnerships with start-up businesses and local brands.๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ€ข In March 2024, Kwik Lok introduced Fibre-Lok, an environmentally friendly bag closure made from 100% natural cellulose fibers sourced from post-consumer waste. This product aims to provide the same reliability as traditional closures while reducing plastic usage.โ€ข In December 2024, Bedford Industries introduced the Craftedโ„ข Tag, the first curbside recyclable hangtag. This innovation allows the tag to be recycled by reattaching or inserting it into bottles made of high-density polyethylene for curbside pickup, aligning with sustainability efforts.๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ€ข Kwik Lok Corporationโ€ข Schutte Bagclosuresโ€ข Plas-Tiesโ€ข Bedford Industriesโ€ข Bedford Industries, Inc.โ€ข ITW Envopak Limitedโ€ข AndFel Corporationโ€ข Multipack B.V.B.A.โ€ข ITW Envopak Limitedโ€ข T & T Industries Inc.โ€ข Zhenjiang Hongda Commodity Co., Ltd.โ€ข Inno Bag Closureโ€ข Truseal (Pty) Ltd.๐”๐ง๐ฅ๐จ๐œ๐ค ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ก๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌโ€”๐‘๐ž๐š๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐“๐จ๐๐š๐ฒ!๐๐š๐ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Clip Bandโ€ข Multi-Clipsโ€ข Twist Band / Stripโ€ข Tin Tie๐๐ฒ ๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Plastico Polyethyleneo Polypropyleneo Polystyreneo PET Polyethylene Terephthalateo PVC Polyvinyl Chlorideโ€ข Paper & Paperboardโ€ข Metal๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Foodo Bakery & Confectioneryo Fruits & Vegetableso Meat, Poultry & Seafoodo Ready-to-Eat Foodo Othersโ€ข Non-Foodo Garbage/Trasho Security Packagingo Other Non-Food Applications๐๐ฒ ๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž๐ซ:โ€ข Food Packaging Industryโ€ข Retail Consumersโ€ข Industrial Applications๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:โ€ข North Americaโ€ข Latin Americaโ€ข East Asiaโ€ข South Asia & Pacificโ€ข Western Europeโ€ข Eastern Europeโ€ข Middle East & Africa๐„๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ ๐Œ๐ˆโ€™๐ฌ ๐‘๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ ๐Ž๐ง๐ ๐จ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐ข๐งโ€ฏ๐ญ๐ก๐ž ๐๐š๐œ๐ค๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐š๐ข๐ง:The ๐ฅ๐š๐›๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ซ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ is estimated to have a value of USD 4.1 Billion in 2025 and is projected to grow at a 4.9% CAGR from 2025 to 2035 to reach USD 6.6 Billion. - https://www.futuremarketinsights.com/reports/labeling-equipment-market The ๐ข๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ ๐œ๐จ๐จ๐ฅ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ is projected to increase from USD 846.6 million in 2025 to USD 1,574.5 million in 2035 at a CAGR of 6.4% over the analysed period. - https://www.futuremarketinsights.com/reports/insulated-coolers-market The ๐ˆ๐• ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ญ๐ญ๐ฅ๐ž ๐’๐ž๐š๐ฅ๐ฌ & ๐‚๐š๐ฉ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ is estimated to reach USD 177.6 million in 2025 and is anticipated to grow to USD 303.4 million by 2035, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 5.5% over the forecast period. - https://www.futuremarketinsights.com/reports/iv-infusion-bottle-seals-and-caps-market The market size of ๐›๐š๐ซ๐ซ๐ข๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฉ๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ is estimated to be worth USD 5,241.1 million in 2025 and is anticipated to reach a value of USD 8,210.6 million by 2035. - https://www.futuremarketinsights.com/reports/barrier-coated-papers-market The global market size for ๐š๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐ฎ๐ฆ ๐œ๐š๐ง๐ฌ is expected to grow up to around USD 63.2 billion by the year 2025 and will attain USD 94.5 billion for the market by 2035. - https://www.futuremarketinsights.com/reports/aluminum-cans-market ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ (๐ ๐Œ๐ˆ)Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer, Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐”๐ฌ:Future Market Insights Inc.Christiana Corporate, 200 Continental Drive,Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USAT: +1-347-918-3531For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.comWebsite: https://www.futuremarketinsights.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.