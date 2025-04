浩鼎將在AACR發表七篇海報論文

海報展示了最新的研究成果,包括抗 TROP2 ADC(OBI 992 和 OBI 902)、AKR1C3 前驅型藥物(OBI-3424)、浩鼎的新型抗體藥物複合體關鍵技術(GlycOBI® 和 ThiOBI®)以及 Globo H 的科學探討。

台北電, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎生技(TPEx: 4174. TWO)今首度公布其自主開發的次世代 GlycOBI® 技術平台所開發抗體藥物複合體(ADC)OBI-902 非臨床數據,具有優異的藥物動力學特性,以及在多種具挑戰性的實體腫瘤動物模型中展現持續的抗腫瘤活性,亦證明優於目前已上市的 TROP2 ADC,證明OBI-902 具有成為同類最佳ADC的潛力。OBI-992 為半胱胺酸連接技術的 TROP2 靶向 ADC,其耐藥性特徵有異於目前同類的ADC 。

在這次的AACR中,浩鼎亦將展示特有的醣位點專一鍵結技術 GlycOBI® 及半胱胺酸鍵結技術的 ThiOBI® 的平台特性與非臨床數據,證明這次世代技術在動物模型中展現更強的抗腫瘤活性與穩定性。另外,ThiOBI® 為浩鼎再次創新的新一代的ADC技術平台,將增強公司在 ADC 關鍵技術領域的佈局。

此外,浩鼎也將發表 OBI-3424非臨床與抗腫瘤活性資料。OBI-3424 為一靶向 AKR1C3 的前驅藥物。另一分報告則在探討 Globo H(GH)表現與膽管癌(CCA)不良預後之潛在關聯性,以及 GH 在 CCA 免疫調節中的角色。

這些成果都將在 2025 年 4 月 25至 30 日於美國伊利諾伊州芝加哥舉行的美國癌症研究協(AACR)年會發表。

數據顯示,透過專一性醣位點 GlycOBI® 技術所開發的 OBI-902,具備良好的藥物動力學特性,在體內循環中展現其穩定性,並能在腫瘤荷載小鼠的患處有效釋放載荷小分子藥物。在異種移植模型中,OBI-902 相較於其它開發中的同類ADC,展現更優異、更持久的抗腫瘤活性。

GlycOBI® 平台為ADC開發的突破性技術,透過獨特的醣位點專一性鍵結方式,可支援多樣化的藥物抗體比例(DAR)與雙載荷偶聯的應用。該平台結合 EndoSymeOBI® 酵素與 HYPrOBI™ 連接子技術。EndoSymeOBI® 雙功能酵素可透過一鍋法精確調整醣結構,以實現特定位點偶聯。HYPrOBI™ 技術則藉由遮蔽效應 (Masking effect)降低載荷的疏水性,並透過屏蔽效應 (Shielding effect)調控小分子藥物在腫瘤環境中的釋放,避免於循環中過早脫靶。值得一提的是,該平台可實現高達 16 的藥物-抗體比(DAR),為目前已知醣位點特異性平台中最高值。此外,浩鼎研發長賴明添博士表示,另一ThiOBI® 平台結合不可逆的半胱胺酸偶聯設計與 HYPrOBI™ 連接子技術,可提升 ADC 穩定性,並防止載荷過早釋放。ThiOBI® 平台所開發的 ADC ,相較於傳統半胱胺酸鍵結的 ADC,展現出更佳的抗腫瘤活性。

在美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)轄下的「兒童前臨床體內測試(PIVOT)計畫」,OBI-3424 的抗腫瘤活性由位於紀念斯隆-凱特琳癌症中心與德州大學聖安東尼奧健康科學中心的 PIVOT 研究團隊,針對一系列小兒肝母細胞瘤的 PDX 模型進行評估,結果顯示具良好的潛力。此外,與在中國合作方,艾欣達偉醫藥 (Ascentawits Pharma)合作的肝細胞癌患者臨床試驗,也觀察到正向的初步結果。另與台灣成功大學醫院合作的研究指出,腫瘤(GH)表現與膽管癌(CCA)患者不良預後相關,此現象可能與GH調控腫瘤免疫微環境、促進免疫逃逸機制有關。

2025年4月28日,星期一

海報1

論文題目:新型 TROP2 抗體藥物複合體(ADC) OBI-992 展現有別於其他 TROP2 ADC 之抗藥性表徵

論文作者:沈麗芬、郭澤民、曹瑜軒、陳雅琪、賴明添

會議標題:分子標靶治療的抗藥性─2/PO. ET03.06

海報位置:海報第20區

海報版號:3

摘要編號:1702

發表時間:4/28/2025(周一),9:00 AM – 12:00 PM

海報2

論文題目:運用 GlycOBI® 關鍵技術:開發新一代醣位點專一性鍵結的抗體藥物複合體(ADC),藉由靈活控制藥物抗體比例(DAR)來提升治療指數

論文作者:黃鐙毅、憑嘉樹、黃昱超、夏麒盛、呂笈歡、王南絢、李婉芬、陳雅琪、賴明添

會議標題:創新藥物傳輸技術/PO ET02.08

海報位置:海報第23區

海報版號:18

摘要編號:1799

發表時間:4/28/2025(周一),9:00 AM – 12:00 PM

2025年4月29日,星期二

海報3

論文題目:OBI-902,透過 GlycOBI® 平台開發的新型 TROP2 標靶抗體藥物複合體,具備良好的藥物動力學特性,並在具挑戰性的實體腫瘤中展現持續的抗腫瘤活性。

論文作者: 許仁裕、呂笈歡、夏麒盛、吳欣珊、陳律慈、棏智傑、涂芷瑄、張惠雯、文詩妮、賴明添、陳雅琪

會議標題:癌症治療的藥物動力學和藥效學/PO. ET07.01

海報位置:海報第20區

海報版號:21

摘要編號:4356

發表時間:4/29/2025(周二),9:00 AM – 12:00 PM



海報4

論文題目:Globo H 對膽管癌免疫腫瘤微環境影響研究

論文作者: *顏志傑、郭澤民、林君榕、*蔡弘文、*王文隆、*黃千睿、*蘇炳睿、*廖亭凱、*鄭立勤、*趙盈瑞、*沈延盛、*顏家瑞、賴明添

會議標題:腫瘤的分子診斷、分子特性和治療診斷/PO.CL13.01

海報位置:海報第30區

海報版號:17

摘要編號:4597

發表時間:4/29/2025(周二),9:00 AM – 12:00 PM

*國立成功大學醫學院

海報5

論文題目:ThiOBI®平台:新型親水性生物分子偶聯接頭,在多種動物模型中展現出顯著且持久的抗腫瘤活性

論文作者: 黃昱超,劉渟葦,呂笈歡,許仁裕,王南絢,陳雅琪,賴明添,黃鐙毅

會議標題:小分子與生物藥物研發中的新穎方法

海報位置:海報第22區

海報版號:20

摘要編號:5675

發表時間:4/29/2025(周二),2:00 PM – 5:00 PM



海報6

論文題目:AKR1C3和P53依賴性的AST-3424活性藉由PUMA調控的Rad51降解作用增強

論文作者: Jianxin Duan, Tianyang Qi, Yizhi Wang, Xing Liu, Zhaoqiang Lu, Jibing Yu, Xiaohong Cai, Anrong Li, Don Jung, Chen Xun, Yanbin Xie, Fanying Meng, Shukui Qin. Ascentawits Pharmaceuticals, LTD, Shenzhen, China, The First Affiliated Hospital of China Pharmaceutical University, Nanjing Tianyinshan Hospital, Hepatobiliary and Pancreatic Tumor Department., Nanjing, China, GI Cancer Center, Nanjing Tianyinshan Hospital affiliated to China Pharmaceutical University, Nanjing, China

會議標題:新型抗腫瘤藥物─3/PO.ET09.14

海報位置:海報第21區

海報版號:27

摘要編號:5649

發表時間:4/29/2025(周二),2:00 PM – 5:00 PM

2025年4月30日,星期三

海報7

論文題目:AKR1C3活化的OBI-3424在肝母細胞瘤之臨床前評估:兒科臨床前測試聯盟 (PIVOT) 的報告

論文作者:Filemon Dela Cruz, Andrew Kung, Raushan Kurmasheva, Peter Houghton, Daoqi You, Glorife Ibanez Sanchez, Steven Neuhauser, Tim Stearns, Jeff Chuang, Jee Young Kwon, Emily L. Jocoy, Yu-Jung Chen, Ming-Chen Yang, Beverly Teicher, Carol J. Bult, Malcolm A. Smith. Memorial Sloan Kettering, New York, NY, UT Health San Antonio, San Antonio, TX, The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, The Jackson Laboratory, Farmington, CT, The Jackson Laboratory, Sacramento, CA, OBI Pharma, Taipei City, Taiwan, National Cancer Institute, Bethesda, MD, National Cancer Institute, Bethesda, MD

會議標題:轉譯兒科癌症研究的進展/PO.CL07.02

海報位置:海報第28區

海報版號:20

摘要編號:7050

發表時間:4/30/2025(周三),9:00 AM – 12:00 PM





電子海報將於 4 月 25 日東部時間下午 12:00 開始在 AACR 年會上供瀏覽,並於 5 月 1 日開始在浩鼎網站(www.obipharma.com)上供瀏覽。

1 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/2507

2 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3007

3 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1103

4 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/1534

5 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/3773

6 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/7337

7 AACR Annual Meeting 2025 Abstracts online https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20273/presentation/6521

關於OBI Pharma

浩鼎股份有限公司是一家臨床階段的全球腫瘤公司,總部位於台灣,成立於 2002 年。其使命是為具有高度未滿足醫療需求的患者開發新型癌症治療藥物。

運用公司的專有抗體藥物複合體(ADC)關鍵技術平台 GlycOBI®,結合高親水性新穎連接子HYPrOBI™與EndoSymeOBI®雙功能酵素技術;浩鼎創建了其新型 ADC 產品線,包括分別靶向 TROP2 和 Nectin-4 的 OBI-992、OBI-902 和 OBI-904。為了擴大連接子技術 HYPrOBI™ 的適用性,浩鼎進一步開發了ThiOBI® 平台,此為次世代的半胱氨酸小分子藥物偶聯技術。此外,公司新型首創免疫腫瘤學產品組合靶向 Globo H,包括兩種 Globo H 活性免疫療法疫苗,adagloxad simolenin(前稱 OBI-822)和 OBI-833。浩鼎的產品線還包括首創 AKR1C3 靶向小分子前驅型藥物 OBI-3424,該藥物在高度表達 AKR1C3 酶的腫瘤中選擇性釋放強效 DNA 烷化抗腫瘤劑。更多信息請訪問 www.obipharma.com。



關於 OBI-992 和 OBI-902

OBI-992 和 OBI-902 是靶向 TROP2 的抗體藥物複合體(ADC),攜帶強效的拓撲異構酶 I 抑制劑載荷以殺死腫瘤細胞。TROP2 在多種實體瘤中高度表達,如肺癌、乳腺癌、卵巢癌和胃癌,使其成為癌症治療的理想靶點。

OBI-992 使用獨特的親水性、酶可切割連接子,在循環中穩定,但在腫瘤細胞內釋放細胞毒性載荷。OBI-902 是使用浩鼎專有 GlycOBI® 平台的新型特定位點醣抗體藥物複合體(ADC),具有改進的穩定性和親水性。OBI-992 和 OBI-902 在各種動物模型中均顯示出顯著的抗腫瘤功效、改進的藥代動力學特性以及良好的安全性特徵。OBI-992 於 2023 年 12 月獲得美國 IND 批准,目前正在進行 1/2 期功效和安全性人體研究。OBI-902 的 IND 於 2025 年 3 月 31 日提交給 FDA。

TROP2 靶向抗體於 2021 年 12 月從 博奧信(Biosion, Inc.)(www.Biosion.com)獲得許可。浩鼎擁有 OBI-992 的中國以外商業權利。



關於 OBI-3424

OBI-3424 是浩鼎股份有限公司開發的首創新型化療前驅型藥物,通過 AKR1C3 選擇性轉化為強效 DNA 烷化劑,導致選擇性殺死癌細胞。公司於 2017 年從 Threshold Pharmaceuticals, Inc. 獲得 OBI-3424 的全球權利(除中國、香港、澳門、台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、土耳其和印度外;由艾欣達偉醫藥(Ascentawits Pharma) 擁有 AST-3424)。OBI-3424 於 2018 年獲得美國 FDA 的孤兒藥資格,用於治療肝細胞癌(HCC)和急性淋巴細胞白血病(ALL)。浩鼎股份有限公司通過共享臨床數據和信息,繼續與艾欣達偉醫藥 (Ascentawits Pharma) 合作 OBI-3424。





關於GlycOBI®

浩鼎獨家開發的專一性醣鍵結ADC平台 GlycOBI® 採用「即插即用」格式,能與各類抗體、連接子(linker)與載荷(payload)靈活搭配,實現多樣化的藥物-抗體比(DAR)設計。藉由特有的酵素技術 EndoSymeOBI® 和連接子技術 HYPrOBI™,GlycOBI® 在GMP條件下可高效率、可放大製程地生產出位點專一性且具均相性的ADC。

此平台可避免抗體結構破壞,確保其生物物理特性與天然抗體相符。同時,先進的連接子設計提升了載荷偶聯效率、降低聚集風險,並延長ADC的半衰期。GlycOBI® 有效克服傳統ADC的侷限,在多種動物腫瘤模型中展現出優異的穩定性與強效的抗腫瘤活性。

GlycOBI® 和 EndoSymeOBI® 是浩鼎股份有限公司的註冊商標。HYPrOBITM 是正在註冊的商標。



關於 ThiOBI®

浩鼎全新開發的不可逆半胱氨酸偶聯抗體藥物複合體(ADC)平台 ThiOBI®,具備優異的穩定性與廣泛的適用性,可應用於各類抗體與載荷(Payload)。搭配浩鼎專有的連接子技術 HYPrOBI™,ThiOBI® 可支援多種生物分子格式的偶聯藥物開發,包括抗體片段、奈米抗體、肽類與蛋白質等。

HYPrOBI™ 連接技術進一步提升了載荷偶聯效率、降低聚集風險,並延長ADC半衰期,強化整體藥物特性。ThiOBI® 成功克服傳統半胱氨酸ADC在穩定性與效能上的限制,並在多項動物模型中展現出更強的抗腫瘤活性與穩定表現。

ThiOBI® 是浩鼎股份有限公司的註冊商標。



前瞻性陳述

本新聞稿中包含的非歷史事實描述的陳述是根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關未來臨床試驗、結果及其時間的陳述。此類風險因素在浩鼎的報告和演示中不時被識別和討論,包括浩鼎向台灣證券期貨局提交的文件。

新聞聯絡:

李淑娟Sharon Lee

公共事務處處長Director of Public Affairs

台灣浩鼎生技股份有限公司OBI Pharma, Inc.

+886-2-2655-8799 Ext. 213

slee@obipharma.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.