Sidra Capital 進軍澳洲私募信貸市場

新加坡, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital 是符合伊斯蘭教規的頂尖另類投資全球管理公司,日前宣布推出以澳洲採礦和能源產業為重心的澳洲私募信貸投資基金。

該基金名為 Sidra Asia Pacific Private Investments Sub-Fund I,將由 Sidra Capital 的新加坡團隊管理,此團隊在亞太區以大宗商品為主的投資策略方面擁有卓越的往績。 這個最新基金提供參與成熟市場的投資機會,經風險調整後的回報率 (risk-adjusted returns) 極具吸引力。

Sidra Capital 副主席 Ghassan Soufi 表示:「推出該基金旨在為私募投資者提供由團隊悉心規劃的完善精細策略,此團隊在過去五年中一直為投資者帶來可觀的回報。 我們對亞太區 (包括印尼、新加坡和澳洲) 的機會保持謹慎樂觀的態度,這些市場將在當前全球經濟逆境中受惠於全球供應鏈的變化。 具體而言,澳洲市場極具吸引力,帶來高收益機會,背靠完善的法律框架以及由本地和國際機構及私募投資者組成的強大投資生態體系。」

亞太區投資主管 Azlan Firman 補充:「我們不斷改良策略,以適應持續發展的全球市場,並一貫致力發掘當前經濟形勢變化下的私募信貸機會。 這些工作確保我們保持競爭優勢,並為投資者帶來真正的價值。」

這個在新加坡註冊的基金隆重登場,有助 Sidra Capital 實現提供符合伊斯蘭教規的創新投資解決方案之承諾,為投資者帶來經風險調整後的穩定回報。

聯絡方式:prandmarketing@sidracap.com

