Sidra Capital Berkembang ke Pasaran Kredit Persendirian Australia

SINGAPURA, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sidra Capital, pengurus global terkemuka pelaburan alternatif patuh Syariah, telah mengumumkan pelancaran dana pelaburan kredit swasta Australia yang memberikan tumpuan kepada sektor perlombongan dan tenaga di Australia.

Dana yang dikenali sebagai Sidra Asia Pacific Private Investments Sub-Fund I, akan diuruskan oleh pasukan Singapura Sidra Capital yang telah membina rekod prestasi yang kukuh dalam strategi pelaburan tertumpu kepada komoditi Asia Pasifik. Dana terbaharu ini memberikan pelabur pulangan penyesuaian risiko yang menarik dengan pendedahan kepada pasaran yang maju.

Ghassan Soufi, Naib Pengerusi di Sidra Capital, mengulas bahawa: "Pelancaran dana ini memberikan pelabur swasta akses kepada strategi yang dibangunkan dengan baik dan terperinci, hasil usaha pasukan yang secara konsisten menghasilkan pulangan menarik sepanjang lima tahun yang lalu. Kami kekal optimis namun berhati-hati mengenai peluang di Asia Pasifik termasuk Indonesia, Singapura dan Australia, yang dijangka mendapat manfaat daripada perubahan rantaian bekalan global meskipun dalam menghadapi cabaran ekonomi dunia semasa. Secara khususnya, Australia menawarkan pasaran yang menarik dengan peluang hasil tinggi, disokong oleh rangka kerja perundangan yang mantap serta ekosistem pelaburan yang kukuh yang terdiri daripada pelabur institusi dan swasta, mahupun tempatan atau antarabangsa."

Azlan Firman, Ketua Pelaburan APAC, menambah: "Kami terus memperhalusi strategi kami untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan berterusan dalam pasaran global dan kami secara konsisten berusaha untuk mengenal pasti peluang kredit swasta yang timbul daripada peralihan ekonomi semasa. Usaha ini memastikan kami mengekalkan kelebihan daya saing dan memberikan nilai sebenar kepada pelabur kami."

Pelancaran dana yang berpangkalan di Singapura ini mengukuhkan komitmen Sidra Capital untuk menyediakan penyelesaian pelaburan yang inovatif dan patuh Syariah, yang mampu memberikan pulangan yang konsisten dengan penyesuaian risiko kepada para pelabur.

Hubungan: prandmarketing@sidracap.com

