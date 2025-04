HOFA 與展覽合作夥伴 PhillipsX 合作推出全新數碼藝術獎 (Digital Art Awards)

Sougwen Chung,《SPECTRAL - Oscillation 1》,2024 年,塑膠彩有機玻璃,採用 D.O.U.G._5 訂製機器人系統製作,152.5 x 152 厘米 (圖片由 Phillips 和 HOFA 提供)

倫敦, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery 宣布推出數碼藝術獎,該獎項由 HOFA Gallery 與展覽合作夥伴 PhillipsX 合作頒發, 宣告數碼藝術備受認可的新時代已經來臨。 本次活動旨在頌揚藝術與科技重疊領域的創新實踐,例如是人工智能、沉浸式和生成式媒體。 頒獎典禮將於 2025 年 5 月 15 日舉行,涵蓋靜態影像、動態影像、創新和體驗四個主要類別,隨後,Phillips 將於 2025 年 5 月 16 日至 22 日在倫敦主辦公開展覽。

作為倫敦春季藝術活動時間表的一大亮點,首屆獎項旨在頌揚數碼藝術愈來愈大的文化意義,並聚焦透過演算法美學和人機協作來重塑視覺文化的藝術家。 訪客可以欣賞並深入探索這些塑造數碼藝術未來的藝術品與創意。

二十名國際決賽入圍者將憑著其突破數碼創作界限的作品而入選, 每個類別的獲勝者將獲得價值為 10,000 美元的 USDC 作為報酬,以創作一件新的藝術作品。 由藝術和創新領域的頂尖專家組成的評審團將會選出決賽入圍者和獲勝者。

早期申請者包括數碼和生成式藝術領域的幾位傑出人物,如 Sarah Meyohas、Sougwen Chung、Emily Xie、Operator 和 Kevin Abosch,彰顯該獎項所吸引的人才水平。

由 Phillips 主辦的公開展覽將展出每個類別的獲獎作品,以及部分精選的入圍作品,展現一系列推動數碼藝術發展的創新成果。

該獎項以 SPACES 的成功為基礎,SPACES 是 HOFA 的銷售展覽系列,由 Phillips 主辦及在其銷售展覽平台 PhillipsX 上展示, 旨在支持融合藝術、科學和技術的藝術家。 獲獎藝術家亦將加入該計劃,並在展覽、博覽會和指定機構合作平台中展示新作品。

數碼藝術獎有幸獲得 Hivemind Capital Partners 的數碼文化基金鼎力支持。 Hivemind 致力支持資深的數碼藝術家,同時培養新星,為蓬勃發展的數碼藝術生態建立可持續的經濟基礎。 其他合作夥伴包括:為新一代創作者和文化變革者而設的全球平台 ApeChain,以及全球加密貨幣銀行 Amina。

HOFA 和數碼藝術獎聯合創辦人 Elio D’Anna 表示:「數碼藝術獎是對塑造未來的藝術家的重要認可。 我們透過與 Phillips 合作,致力倡導創新,並為有遠見卓識的人才提供重塑藝術和科技的平台。 」

Emma-Louise O'Neill

emmalouise@thehouseoffineart.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1-8949-4da1-8994-43ab283d40af

