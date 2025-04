Crakmedia obtient la certification Great Place to Work®

QUÉBEC, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia, leader en marketing numérique de performance, a de nouveau été certifiée Great Place to WorkⓇ. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l’excellence d’un employeur offrant un milieu de travail d’exception.

Great Place To Work® est l’autorité mondiale en matière de culture d’entreprise, d’expérience des employés et de comportements de leadership qui ont fait leurs preuves sur les plans du chiffre d’affaires, de la fidélisation des employés et de l’innovation. Cette certification est la seule du genre qui soit entièrement basée sur l’opinion des employés.

« L’obtention de cette certification reflète nos efforts constants pour soutenir le bien-être de nos gens et créer un environnement de travail positif et vivant. », souligne Olivier Bouchard, chef des opérations. « Nous savons que nous nous comparons bien par rapport aux employeurs de la région, mais, d’en avoir la preuve à travers l’opinion de nos employés, ça nous rend encore plus fiers du résultat. »

Selon une étude de Great Place To Work, les chercheurs d’emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un gestionnaire formidable dans un lieu de travail certifié. De plus, les employés des lieux de travail certifiés ont 93 % plus de chances d’être heureux d’aller au travail et ont deux fois plus de chances d’être traités de façon équitable.

Crakmedia est d’ailleurs à la recherche de plusieurs nouveaux talents afin de faire grandir les équipes de ses bureaux de Québec et de Montréal : crakmedia.com/carrieres

À PROPOS DE CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations : crakmedia.com

À PROPOS DE LA CERTIFICATION GREAT PLACE TO WORK®

Great Place To Work® est la reconnaissance ultime d’un « employeur de choix » que les entreprises aspirent toutes à obtenir. Il s’agit de la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés rapportent de leur expérience sur leur lieu de travail et plus particulièrement sur la constance avec laquelle ils font l’expérience d’un lieu de travail où règne une grande confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale en matière d’identification et de reconnaissance de l’expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays se portent candidates à la certification Great Place To Work.

À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORK

En tant qu’autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail, Great Place To Work® apporte 30 ans de recherche et de données révolutionnaires pour aider chaque lieu à devenir un endroit où il fait bon travailler pour tous. Leur plateforme propriétaire et leur Modèle For All™ aident les entreprises à évaluer l’expérience de chaque employé. Les lieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place To Work® et certains mériteront également une place sur l’une des listes Best Workplaces™.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn , Twitter , Facebook et Instagram .

