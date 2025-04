Le réseau 5G de Rogers reconnu comme étant le plus fiable au Canada par umlaut

Le réseau 5G le plus étendu au pays obtient cette distinction pour la septième année consécutive

TORONTO, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a été classée première pour la fiabilité de son réseau sans-fil 5G au Canada par umlaut. Cette nomination consolide le leadership de longue date de l’entreprise en matière de fiabilité des réseaux.

« En tant que fournisseur du réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, nous investissons constamment dans nos réseaux afin d’offrir la meilleure expérience possible à notre clientèle, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie. C’est une grande fierté de savoir que notre réseau sans-fil est reconnu encore une fois par umlaut comme étant le plus fiable au pays. »

L’étude montre que la clientèle du service sans-fil de Rogers profite de la meilleure performance réseau au pays puisque son réseau a obtenu les meilleurs résultats au test d’analyse comparative des réseaux sans-fil d’umlaut pour la septième année consécutive, de même que les meilleurs résultats en matière de transmission de la voix et des données ainsi que de fiabilité des réseaux sans-fil. Rogers s’est classée première des essais de fiabilité d’umlaut depuis leur lancement en 2021.

« Nous nous engageons à offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleurs réseaux et des forfaits proposant la plus grande valeur pour toute la famille, a affirmé Anne Martin-Vachon, présidente, Sans-fil. Nous savons que la fiabilité est importante pour la clientèle, et cette marque de reconnaissance que nous décerne umlaut nous incite encore davantage à offrir les réseaux sans-fil les plus fiables et la meilleure expérience 5G qui soient. »

umlaut, chef de file mondial de l’analyse comparative indépendante, mesure la performance du réseau sur les téléphones intelligents au moyen de tests de performance complets partout au Canada et de données participatives. Cette entreprise indépendante d’analyse comparative teste plus de 200 réseaux mobiles dans plus de 120 pays.

Rogers a investi plus de 40 milliards de dollars dans ses réseaux au cours de la dernière décennie et investira 4 milliards de dollars en dépenses en capital cette année. Rogers s’engage à offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleurs et les plus vastes réseaux sans-fil au pays. L’entreprise continue à investir pour élargir le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au Canada, qui dessert maintenant plus de 2 500 communautés.

