Prosegur Cash y Euronet Worldwide lanzan una red independiente de cajeros automáticos en Perú y República Dominicana

MADRID, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prosegur Cash, líder mundial en soluciones integrales para la gestión del efectivo, y Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT), proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas financieras y de pagos, han anunciado el lanzamiento de su propuesta de Red Independiente de Cajeros Automáticos en Perú y República Dominicana. La iniciativa forma parte de su acuerdo de joint venture para desplegar cajeros automáticos independientes, bajo la marca LATM, en la mayoría de los países de Latinoamérica y proporcionar una solución integral de cajeros automáticos como servicio a bancos e instituciones financieras de la región.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de instituciones financieras locales líderes en ambos mercados. En Perú por Banco Alfin, reconocido por su apuesta por la digitalización e innovación tecnológica. En la República Dominicana, por el Banco BHD, el segundo mayor banco privado del país. En ambos países, la joint venture proporcionará soluciones de cajeros automáticos de última generación en lugares clave del país donde más se necesita efectivo, así como en destinos populares que atraen a viajeros internacionales. Los cajeros tendrán la marca distintiva y reconocida de LATM. Esto muestra la fuerza combinada de las partes en la prestación de servicios financieros a escala y en facilitar a los clientes nacionales e internacionales necesidades de servicios de efectivo. Por otro lado, las marcas BHD y Alfin estarán expuestas en los respectivos cajeros de LATM en República Dominicana y Perú.

La joint venture aprovechará la plataforma de pagos Ren de Euronet y la amplia cartera de servicios de gestión de cajeros automáticos, así como los servicios operativos sobre el terreno centrados en el cliente de Prosegur Cash para la gestión de efectivo, los servicios integrales de hardware y la gestión de instalaciones.

“Estamos encantados con el lanzamiento de nuestros primeros mercados con Independent ATM Networks en Latinoamérica, a través de nuestra joint venture LATM con Prosegur Cash”, ha asegurado Nikos Fountas, EVP y CEO EFT Americas, Europe, Middle East and Africa de Euronet.

"Esta joint venture nos posiciona para un rápido crecimiento en la región. Confiamos en lograr un ritmo rápido en lo que se refiere al despliegue de cajeros automáticos en estos países, basándonos en asociaciones locales bien establecidas y respaldadas por nuestros centros de procesamiento globales. El despliegue de nuestro DAI en la región es también una excelente plataforma para proporcionar ATM As-a-Service a bancos e instituciones financieras".

Por su parte, José Antonio Lasanta, CEO de Prosegur Cash, ha explicado que, “el inicio de las operaciones en Perú y República Dominicana representa el desarrollo pleno y efectivo del acuerdo alcanzado con Euronet, y es un modelo ganador que veremos pronto en muchos más países de la región”.

Sobre Prosegur Cash

Prosegur Cash es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo que cubre el ciclo completo del efectivo. Emplea a cerca de 45.000 personas, en más de 31 países, y en 2023, obtuvo unos ingresos de 1.861 millones de euros. Prosegur Cash está posicionada como un referente global con una clara vocación de liderazgo. Además, la compañía articula su compromiso social trabajando en diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades en los que considera que puede generar un impacto positivo.

Prosegur Cash forma parte de The Climate Pledge una alianza internacional cuyos miembros se han comprometido a generar cero emisiones netas de carbono en el año 2040. Prosegur Cash cotiza en las bolsas españolas bajo el símbolo CASH.

Para obtener más información visite: www.prosegurcash.com

Sobre Euronet Worldwide

Líder mundial en procesamiento de pagos y transacciones transfronterizas, Euronet mueve el dinero de todas las formas de las que dependen los consumidores y las empresas. Esto incluye transferencias de dinero, procesamiento de crédito/débito, cajeros automáticos, servicios de punto de venta, pagos de marca, cambio de divisas y mucho más. Con productos y servicios en más de 200 países y territorios ofrecidos a través de su propia marca y segmentos de negocio de marca, Euronet, sus tecnologías y redes financieras hacen que la participación en la economía global sea más fácil, rápida y segura para todos.

Euronet, que comenzó su andadura en Europa Central en 1994, cuenta en la actualidad con una extensa red mundial de pagos digitales y en efectivo en tiempo real que incluye 55.248 cajeros automáticos instalados, aproximadamente 1.160.000 terminales de punto de venta EFT y una creciente cartera de servicios subcontratados de tarjetas de débito y crédito que se gestionan en 67 países; soluciones de software para tarjetas; una red de procesamiento de prepago de aproximadamente 777.000 terminales de punto de venta en aproximadamente 362.000 establecimientos minoristas de 64 países; y una red mundial de transferencia de dinero de aproximadamente 607.000 establecimientos que prestan servicio en 197 países y territorios con conexiones digitales a 4.100 millones de cuentas bancarias y 3.100 millones de cuentas corrientes. 1.100 millones de cuentas bancarias y 3.100 millones de cuentas de monedero digital. Euronet atiende a sus clientes desde su sede central en Leawood, Kansas, EE.UU., y desde sus 67 oficinas en todo el mundo. Para más información, visite el sitio web de la empresa en

Para obtener más información visite: https://www.euronetworldwide.com









