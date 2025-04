Equinor ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 14. mai 2025

Equinor ASAs (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) ordinære generalforsamling finner sted onsdag 14. mai 2025 klokken 15.00 CEST. Generalforsamlingen vil bli avholdt i Equinor Business Center, Forusbeen 50, 4035 Stavanger for de som deltar fysisk og via Lumi AGM for de som deltar digitalt.

Avstemning vil foregå elektronisk via Lumi AGM for alle aksjonærer. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i vedlagte innkalling til generalforsamling.

Se også informasjon på www.equinor.com/generalforsamling

(http://www.equinor.com/generalforsamling)

Investorkontakt: Erik Gonder,

+47 995 62 611

ergon@equinor.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

