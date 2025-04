2025 年全球公民獎 (Global Citizen Award) 現正接受提名

倫敦, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的全球居留權和公民身分顧問公司 Henley & Partners 與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 欣然宣佈,2025 年全球公民獎 現已接受提名。

「全球公民獎」於 2014 年創立至今已 11 年,旨在表彰為解決當今任何一個影響人類的全球挑戰而努力的傑出人士。而這些挑戰超越國界,且無法由任何一個國家單獨行動解決。

2025 年獲獎者將由一個由傑出人士組成的獨立委員會選出,並在「全球公民奬」頒奬典禮上獲頒殊榮。 這場晚會是 Henley & Partners 年度全球公民大會 (Global Citizenship Conference) 的活動之一,今年將於 2025 年 11 月 2 日至 4 日在倫敦 The Dorchester 酒店舉行。

Henley & Partners 主席兼 Andan Foundation 創辦人 Christian H. Kaelin 博士表示:「獲獎者的工作需要展現出對弱勢社群生活的正面影響,特別是與移民相關問題的聯繫。 『全球公民獎』歡迎全球人士參加,他們的工作範疇必須直接與其希望解決的問題相關。 委員會正物色傑出和勵志的人士。他們在推動全球變革方面突顯其遠見、勇氣和創新,他們的行動和觀點有助建立一個更公正、和平、寬容和緊密連繫的世界。」

遴選過程根據該獎項委員會的大多數決定作準。 獎項包括由意大利著名藝術家 Antonio Nocera 設計的定制雕塑獎章、由全球公民獎委員會主席簽署的獎項證書,以及 20,000 美元的獎金,用於支援獲獎者的人道主義工作。 此外,Henley & Partners 致力與獲獎者緊密合作一年,提高大眾對他們工作的認識,並透過公司在全球 60 多個辦事處的網絡支援指定的項目。

「全球公民獎」自推出以來,已表彰了許多傑出人士,包括:德國企業家 Harald Höppner,他設立了難民人道主義援助項目 Sea Watch;非洲最大的救災組織 Gift of the Givers Foundation 的創辦人 Imtiaz Sooliman 博士,以及 The Humanized Internet 的聯合創辧人 Monique Morrow,該數碼身份項目旨在為世界上估計 11 億無法證明其合法身份的人士帶來希望。

Pacific Links Foundation 聯合創辦人兼總裁 Diep Vuong 因其在東南亞為人口販賣的受奴役者權利工作而獲獎。而 Padraig O’Malley 教授兼博士獲得「全球公民獎」,以表彰他在北愛爾蘭、南非和伊拉克解決衝突與和解方面的工作。 Zannah Bukar Mustapha 因向受尼日利亞東北部叛亂影響的兒童和孀婦提供心理、教育、心靈和其他發展支援而獲得表彰。去年,馬爾代夫前總統、Climate Vulnerable Forum 現任秘書長 Mohamed Nasheed 則因其作為人權活動家和氣候行動倡導者的開創性工作而獲獎。

回顧獎項的傳統和影響,Kaelin 博士解釋說,推崇全球公民的典範一直是 Henley & Partners 的工作核心。 透過與 Andan Foundation 合作,該公司為因衝突、戰爭和氣候相關危機而流離失所的人士提供重要支援。 他說:「每一位『全球公民獎』的獲獎者都以他們的勇氣去應對許多人認為難以克服的挑戰,這讓我們感動。 當今的全球問題遠遠超出單一社區或國家的範圍。 支援那些積極為世界各地弱勢群體的生活帶來有意義改變的人士,這項工作現在比以往任何時候都更重要。」

提名截止日期為 2025 年 7 月 1 日(星期二)。 您可以透過此處在網上提交提名,或發送電郵至 gca@henleyglobal.com。

傳媒聯絡人

如需更多資料,請聯絡:

Sarah Nicklin

集團公共關係主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手提電話:+27 72 464 8965

