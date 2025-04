Panggilan untuk Pencalonan: 2025 Global Citizenship Award

LONDON, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firma penasihat kediaman dan kewarganegaraan antarabangsa terkemuka Henley & Partners, dengan kerjasama Andan Foundation, sebuah pertubuhan kemanusiaan bukan untung Switzerland, dengan sukacitanya mengumumkan panggilan untuk pencalonan bagi 2025 Global Citizen Award.

Dicipta 11 tahun yang lalu pada tahun 2014, Global Citizen Award merupakan penghormatan yang menghargai individu luar biasa yang berusaha untuk memajukan mana-mana satu cabaran global yang mempengaruhi manusia hari ini – cabaran yang melewati sempadan negara dan tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana negara yang bertindak bersendirian.

Pemenang tahun 2025 itu akan dipilih oleh sebuah jawatankuasa bebas dan diberikan penganugerahan di majlis Global Citizen Award. Ini merupakan acara malam gala yang menjadi sebahagian daripada Global Citizenship Conference Henley & Partners tahunan yang berlangsung tahun ini di The Dorchester, London dari 2–4 November 2025.

Pengerusi Henley & Partners dan Pengasas Andan Foundation, Dr Christian H. Kaelin, berkata usaha penerima anugerah perlu menunjukkan kesan positif terhadap kehidupan kumpulan sosial yang rentan, terutamanya yang berhubung kait dengan isu berkaitan penghijrahan. “Global Citizenship Award terbuka kepada individu dari seluruh dunia yang bekerja dalam bidang yang mempunyai kaitan langsung dengan isu yang mereka ingin tangani. Jawatankuasa tersebut mencari individu luar biasa dan berinspirasi yang menunjukkan visi, keberanian serta inovasi dalam memacu perubahan global, di mana tindakan serta perspektif mereka menyumbang kepada dunia yang lebih adil, aman, bersatu dan penuh toleransi.”

Proses pemilihan dilakukan berdasarkan keputusan majoriti Jawatankuasa Anugerah. Anugerah ini merangkumi pingat arca khas yang direka bentuk oleh artis terkemuka Itali, Antonio Nocera, sijil anugerah yang ditandatangani oleh Pengerusi Global Citizenship Award Committee serta hadiah wang tunai sebanyak USD20,000 untuk menyokong usaha kemanusiaan penerima anugerah. Selain itu, Henley & Partners komited untuk bekerjasama rapat dengan penerima anugerah selama satu tahun, meningkatkan kesedaran tentang kerja mereka dan menyokong projek yang dipilih melalui rangkaian firma yang terdiri daripada lebih 60 pejabat di seluruh dunia.

Sejak diperkenalkan, Global Citizenship Award telah memberikan penghormatan kepada ramai individu luar biasa, termasuk usahawan Jerman, Harald Höppner yang menubuhkan projek bantuan kemanusiaan pelarian, Sea Watch; Dr. Imtiaz Sooliman, pengasas Gift of the Givers Foundation, organisasi bantuan bencana terbesar di Afrika; serta Monique Morrow, salah seorang pengasas The Humanized Internet, sebuah projek identiti digital yang bertujuan memberikan harapan kepada sekitar 1.1 bilion individu di dunia yang tidak dapat membuktikan identiti sah mereka.

Diep Vuong, Pengasas Bersama dan Presiden Pacific Links Foundation telah dianugerahkan atas usaha beliau di Asia Tenggara dalam memperjuangkan hak individu yang menjadi mangsa perdagangan manusia. Sementara itu, Prof. Dr. Padraig O’Malley menerima Global Citizenship Award sebagai penghargaan terhadap sumbangan beliau dalam penyelesaian konflik dan usaha perdamaian di Ireland Utara, Afrika Selatan dan Iraq. Zannah Bukar Mustapha pula diiktiraf atas sokongan psikologi, pendidikan, kerohanian dan pembangunan lain yang diberikan kepada kanak-kanak serta balu yang terjejas akibat pemberontakan di timur laut Nigeria. Tahun lalu, Mohamed Nasheed, bekas Presiden Maldives dan Setiausaha Agung Climate Vulnerable Forum, diberikan penghormatan atas kerja perintisnya sebagai aktivis hak asasi manusia dan pejuang tindakan perubahan iklim.

Mengimbas kembali legasi dan kesan anugerah ini, Dr. Kaelin menerangkan bahawa nilai kewarganegaraan global sentiasa menjadi teras kepada Henley & Partners. Melalui kerjasama dengan Andan Foundation, firma ini memberikan sokongan penting kepada individu yang terpaksa berpindah akibat konflik, peperangan dan krisis berkaitan iklim. “Setiap penerima Global Citizenship Award telah menggugah hati kami dengan keberanian mereka dalam menghadapi cabaran yang ramai anggap sukar diatasi,” katanya. “Isu global hari ini melangkaui batas komuniti atau negara tertentu. Kini lebih penting daripada sebelumnya untuk menyokong mereka yang berusaha mencipta perubahan yang bermakna dalam kehidupan komuniti rentan di seluruh dunia.”

Pencalonan akan ditutup pada hari Selasa, 1 Julai 2025. Anda boleh menghantar pencalonan anda secara dalam talian di sini atau melalui e-mel ke gca@henleyglobal.com.

Hubungan Media

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi:

Sarah Nicklin

Ketua Kumpulan Perhubungan Awam

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Telefon Bimbit: +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.