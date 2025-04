Chamada para indicações: 2025 Global Citizen Award

LONDRES, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Henley & Partners, empresa líder internacional em consultoria de residência e cidadania, em parceria com a Andan Foundation, uma organização humanitária suíça sem fins lucrativos, tem o prazer de anunciar a chamada para indicações do Global Citizen Award de 2025.

Criado há 11 anos, em 2014, o Global Citizen Award é um tributo que homenageia indivíduos notáveis que trabalham para avançar em qualquer um dos desafios globais que afetam a humanidade hoje – desafios que transcendem fronteiras nacionais e não podem ser resolvidos por um único país agindo sozinho.

O laureado de 2025 será selecionado por um distinto comitê independente e homenageado na cerimônia do Global Citizen Award. Este é um evento de gala noturno que faz parte da Global Citizenship Conference anual da Henley & Partners, que ocorrerá este ano no The Dorchester, Londres, de 2 a 4 de novembro de 2025.

O Presidente da Henley & Partners e Fundador da Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, afirma que o trabalho do premiado precisa demonstrar um impacto positivo na vida de grupos sociais vulneráveis, particularmente com uma conexão a questões relacionadas à migração. "O Global Citizen Award está aberto mundialmente para aqueles que trabalham em um campo com ligação direta às questões que buscam impactar. O comitê está à procura de indivíduos notáveis e inspiradores que demonstrem visão, coragem e inovação para promover mudanças globais, e cujas ações e perspectivas contribuam para um mundo mais justo, pacífico, conectado e tolerante."

O processo de seleção baseia-se numa decisão majoritária do Comitê do Prêmio. O prêmio em si consiste em uma medalha escultural personalizada, desenhada pelo renomado artista italiano Antonio Nocera, um certificado de premiação assinado pelo Presidente do Comitê do Global Citizen Award e um prêmio em dinheiro de US$ 20.000, para apoiar os esforços humanitários do premiado. Além disso, a Henley & Partners compromete-se a trabalhar em estreita colaboração com o premiado por um período de um ano, aumentando a conscientização sobre seu trabalho e apoiando o projeto selecionado através da rede da empresa de mais de 60 escritórios em todo o mundo.

Desde a sua criação, o Global Citizen Award homenageou muitos indivíduos notáveis, incluindo o empresário alemão Harald Höppner, que criou o projeto de ajuda humanitária a refugiados Sea Watch, o Dr. Imtiaz Sooliman, Fundador da Gift of the Givers Foundation, a maior organização de ajuda humanitária da África, e Monique Morrow, Cofundadora do The Humanized Internet, um projeto de identidade digital que visa levar esperança aos estimados 1,1 bilhão de indivíduos no mundo que não podem provar sua identidade legal.

Diep Vuong, Cofundadora e Presidente da Pacific Links Foundation, foi premiada por seu trabalho no Sudeste Asiático em campanha pelos direitos dos escravizados pelo tráfico de pessoas, enquanto o Prof. Dr. Padraig O’Malley recebeu seu Global Citizen Award em reconhecimento ao seu trabalho na resolução de conflitos e reconciliação na Irlanda do Norte, África do Sul e Iraque. Zannah Bukar Mustapha foi reconhecido pelo apoio psicológico, educacional, espiritual e outros apoios ao desenvolvimento fornecido às crianças e viúvas afetadas pela insurgência no nordeste da Nigéria, e no ano passado, Mohamed Nasheed, ex-Presidente das Maldivas e atual Secretário-Geral do Climate Vulnerable Forum, foi reconhecido por seu trabalho pioneiro como ativista dos direitos humanos e defensor da ação climática.

Refletindo sobre o legado e o impacto do prêmio, o Dr. Kaelin explica que os ideais de cidadania global sempre foram centrais para a Henley & Partners. Através da sua colaboração com a Andan Foundation, a empresa estende apoio vital a indivíduos deslocados por conflitos, guerras e crises relacionadas ao clima. "Cada um dos nossos agraciados com o Global Citizen Award nos comoveu com sua coragem para enfrentar desafios que muitos consideram esmagadores", diz ele. "As questões globais de hoje vão muito além de comunidades ou nações individuais. Mais do que nunca, é essencial apoiar aqueles que estão ativamente criando mudanças significativas na vida de comunidades vulneráveis em todo o mundo.”

As indicações encerram na terça-feira, 1º de julho de 2025. Você pode enviar sua indicação online aqui ou enviá-la para gca@henleyglobal.com.

