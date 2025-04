2025年グローバル･シチズン･アワード (Global Citizen Award) 候補者推薦のお願い

ロンドン発, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際的居住・市民権の大手アドバイザリー会社であるヘンリー&パートナーズ (Henley & Partners) は、スイスの非営利人道財団であるアンダン・ファウンデーション (Andan Foundation) と提携し、2025年グローバル・シチズン・アワードの候補者の推薦を開始したことを発表する。

11年前の2014年に創設されたグローバル・シチズン・アワードは、今日の人類に影響を及ぼす世界的な課題、すなわち国境を越えた、一国では解決できない課題の解決に向けて活動している、傑出した個人を称えるものである。

2025年の受賞者は、権威ある独立委員会によって選出され、グローバル・シチズン・アワードの授賞式で表彰される。 この授賞式は、2025年11月2日から4日にかけてロンドンのザ・ドーチェスター (The Dorchester) で開催される、ヘンリー&パートナーズ主催の毎年恒例のグローバル・シチズンシップ・カンファレンス (Global Citizenship Conference) の祝賀会の夕べにおいて催される予定だ。

ヘンリー&パートナーズ会長でアンダンファンデーションの創設者であるクリスチャン・H・ケーリン博士 (Dr Christian H. Kaelin) は、活動内容が、特に移民の問題に関連して、社会的弱者の生活にプラスの影響を与えていることが受賞の選考基準となると述べている。 「グローバル・シチズン・アワードは、影響をもたらそうとしている問題と直接関係のある分野で活動している世界中の人物を対象としています。 委員会は、グローバルな変化を推進する中でビジョン、勇気、革新を示し、その行動と展望がより公正で平和的、協力的かつ寛容な世界に貢献している、卓越した、勇気を与える個人を選出対象としています。」

この選考プロセスは、アワード委員会の多数決に基づいて行われる。 賞自体は、イタリアを代表するアーティスト、アントニオ・ノチェラ (Antonio Nocera) がデザインした特注の彫刻メダル、グローバル・シチズン・アワード委員会の委員長の署名入り賞状、および賞金2万米ドル (約280万円) で構成され、受賞者の人道的活動の支援に充てられる。 また、ヘンリー&パートナーズは、受賞者と1年間密接に連携し、受賞者の活動に対する認知度を高め、世界で60を超える事務所のネットワークを通じて、選ばれたプロジェクトを支援することを約束する。

グローバル・シチズン・アワードは、発足以来、難民人道支援プロジェクト シー・ウォッチ (Sea Watch) を設立したドイツの起業家ハラルド・ヘップナー氏 (Harald Höppner)、アフリカ最大の災害救助組織 ギフト・オブ・ギバーズ・ファウンデーション (Gift of the Givers Foundation) の創設者であるイムティアズ・スーリマン博士 (Dr. Imtiaz Sooliman)、世界で11億人いると言われる法的身分を証明できない人々に希望をもたらすことを目指しているデジタル身分証明プロジェクト、ザ・ヒューマナイズド・インターネット (The Humanized Internet) の共同創設者であるモニーク・モロー氏 (Monique Morrow) など、多くの傑出した人々を表彰している。

パシフィック・リンクス・ファウンデーション (Pacific Links Foundation) の共同創設者兼理事長であるディエプ・ブオン氏 (Diep Vuong) は、東南アジアにおける人身売買被害者の権利のための運動に対して、またポードリグ・オマリー教授・博士 (Prof. Dr. Padraig O’Malley) は、北アイルランド、南アフリカ、イラクでの紛争解決と和解に関する活動が認められて、グローバル・シチズン・アワードを受賞している。 ザンナ・ブカル・ムスタファ氏 (Zannah Bukar Mustapha) は、ナイジェリア北東部における反乱の影響を受けた子供や夫を失った女性たちに心理的、教育的、精神的、その他の発展支援を提供したことで受賞した。また、モルディブ共和国の元大統領であり、気候脆弱性フォーラム (Climate Vulnerable Forum) の現事務局長であるモハメド・ナシード (Mohamed Nasheed) 氏は、人権活動家および気候変動対策の提唱者としての先駆的な活動が認められた。

ケーリン博士は、この賞の伝統と影響について、ヘンリー&パートナーズでは常に、グローバルシチズンシップの理想を中心としてきたと説明している。 同社は、アンダン・ファウンデーションとの協力を通じて、紛争や戦争、気候変動に関連する危機によって避難生活を余儀なくされている人々への重要な支援を行っている。 同博士は次のように述べている。「グローバル・シチズン・アワードの受賞者一人ひとりは、多くの人が難しすぎると考えるような課題に取り組む勇気を示して、私たちに感動を与えてくれました。 今日のグローバルな問題は、個々のコミュニティや国家をはるかに超えています。 これまで以上に、世界中の脆弱なコミュニティの生活に有意義な変化を積極的に生み出している人々を支援することが不可欠です。」

推薦の締め切りは、2025年7月1日 (火) である。 推薦は、こちらからオンラインで、またはgca@henleyglobal.com宛てにメールで提出できる。

報道関係者向けの問い合わせ先

詳細については、以下に問い合わせされたい:

セーラ・ニックリン (Sarah Nicklin)

グループ広報責任者

sarah.nicklin@henleyglobal.com

携帯電話: +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.