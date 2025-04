קול קורא למועמדויות: פרס האזרח הגלובלי לשנת 2025

לונדון, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- חברת הייעוץ הבינלאומית המובילה Henley & Partners (הנלי ושות'), בשותפות עם Andan Foundation , ארגון הומניטרי שוויצרי ללא מטרות רווח, שמחה להכריז על קול קורא להגשת מועמדות לפרס האזרח הגלובלי ( Global Citizen Award ) לשנת 2025.

פרס האזרח הגלובלי, שנוצר לפני 11 שנים ב-2014, הוא מחווה לכבוד אנשים יוצאי דופן הפועלים לקידום כל אחד מהאתגרים הגלובליים המשפיעים על האנושות כיום - אתגרים החוצים גבולות לאומיים ואינם יכולים להיפתר על ידי מדינה אחת הפועלת לבדה.

הזוכה לשנת 2025 ייבחר על ידי ועדה מכובדת ובלתי תלויה ויכובד בטקס פרס האזרח הגלובלי. זהו אירוע ערב חגיגי המהווה חלק מכנס האזרחות הגלובלי השנתי של Henley & Partners המתקיים השנה בדורצ'סטר, לונדון בין התאריכים 2-4 בנובמבר 2025.

יו"ר Henley & Partnersומייסד Andan Foundation, ד"ר כריסטיאן קיילין ( Dr Christian H. Kaelin ), אומר שעבודתו של הזוכה צריכה להפגין השפעה חיובית על חייהן של קבוצות חברתיות פגיעות, במיוחד בקשר לנושאים הקשורים להגירה. "פרס האזרח הגלובלי פתוח ברחבי העולם לאלה שעובדים בתחום עם קשר ישיר לנושאים שהם רוצים להשפיע עליהם. הוועדה מחפשת אנשים יוצאי דופן ומעוררי השראה המפגינים חזון, אומץ וחדשנות בהנעת שינוי גלובלי, ושפעולותיהם והשקפתם תורמות לעולם צודק, שליו, מחובר וסובלני יותר".

תהליך הבחירה מבוסס על החלטת רוב של ועדת הפרס. הפרס עצמו מורכב ממדליה פיסולית בהזמנה אישית שעוצבה על ידי האמן האיטלקי המוביל אנטוניו נוצ'רה (Antonio Nocera), תעודת פרס חתומה על ידי יו"ר ועדת פרס האזרח הגלובלי, ופרס כספי בסך 20,000 דולר, המיועד לתמיכה במאמציו ההומניטריים של הזוכה. בנוסף, Henley & Partners מתחייבת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הזוכה לתקופה של שנה, להעלות את המודעות לעבודתם ולתמוך בפרויקט הנבחר באמצעות רשת המשרד המונה יותר מ-60 משרדים ברחבי העולם.

מאז הקמתו, פרס האזרח הגלובלי העניק כבוד לאנשים יוצאי דופן רבים , כולל היזם הגרמני הראלד הופנר (Harald Höppner), שהקים את פרויקט הסיוע ההומניטרי לפליטים Sea Watch , ד"ר אימתיאז סולימאן (Imtiaz Sooliman), מייסד קרן Gift of the Givers , ארגון הסיוע הגדול ביותר באפריקה ומוניק מורו (Monique Morrow), מייסדת שותפה של The Humanized Internet , פרויקט זהות דיגיטלית שמטרתו להביא תקווה לכ-1.1 מיליארד אנשים בעולם שאינם יכולים להוכיח את זהותם המשפטית.

דיפ וונג (Diep Vuong), מייסדת שותפה ונשיאת Pacific Links Foundation , זכתה בפרס על עבודתה בדרום מזרח אסיה בקמפיין למען זכויותיהם של אלה המשועבדים על ידי סחר בבני אדם, ואילו פרופ' ד"ר פדרייג או'מאלי (Padraig O’Malley ) קיבל את פרס האזרח הגלובלי שלו כהוקרה על עבודתו בפתרון סכסוכים ופיוס בצפון אירלנד, דרום אפריקה ועיראק. זאנה בוקר-מוסטפא (Zannah Bukar Mustapha) זכה להכרה על התמיכה הפסיכולוגית, החינוכית, הרוחנית וההתפתחותית האחרת שניתנה לילדים ולאלמנות שנפגעו מההתקוממות בצפון-מזרח ניגריה, ובשנה שעברה, מוחמד נאשיד (Mohamed Nasheed), נשיא האיים המלדיביים לשעבר והמזכיר הכללי הנוכחי של פורום פגיעות האקלים , זכה להכרה על עבודתו החלוצית כפעיל זכויות אדם ותומך בפעולה אקלימית.

בהרהור על המורשת וההשפעה של הפרס, ד"ר קיילין מסביר שהאידיאלים של אזרחות גלובלית תמיד היו מרכזיים ב-Henley & Partners. באמצעות שיתוף הפעולה עם Andan Foundation, המשרד מעניק תמיכה חיונית לאנשים שנעקרו מבתיהם עקב סכסוכים, מלחמה ומשברים הקשורים לאקלים. "כל אחד ממקבלי פרס האזרח הגלובלי שלנו ריגש אותנו באומץ להתמודד עם אתגרים שרבים מחשיבים כמכריעים", הוא אומר. "הסוגיות הגלובליות של היום חורגות הרבה מעבר לקהילות או אומות בודדות. יותר מתמיד, חיוני לתמוך באלה שיוצרים באופן פעיל שינוי משמעותי בחייהן של קהילות פגיעות ברחבי העולם".

המועמדויות נסגרות ביום שלישי, 1 ביולי 2025. אתם יכולים להגיש את המועמדות שלכם באופן מקוון כאן או לשלוח אותה באמצעות הדוא"ל ל-gca@henleyglobal.com .

למידע נוסף - מדיה

אנא צרו קשר:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobile: +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.