Appel à candidatures pour l’édition 2025 du Global Citizen Award

LONDRES, 22 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec la fondation humanitaire suisse à but non lucratif Andan Foundation, le cabinet de conseil de premier plan en résidence et en citoyenneté internationales, Henley & Partners, a le plaisir d’annoncer le lancement de l’appel à candidatures pour le Global Citizen Award 2025.

Créé il y a 11 ans, en 2014, le Global Citizen Award rend hommage à des individus exceptionnels dont les réalisations contribuent à relever l’un des défis mondiaux — qui transcendent les frontières nationales et ne peuvent être résolus par un pays faisant cavalier seul — auxquels l’humanité est actuellement confrontée.

Sélectionné par un comité indépendant de choix, le lauréat de l’édition 2025 sera mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise des prix du Global Citizen Award. Cette soirée de gala s’inscrit dans le cadre de la Conférence annuelle de Henley & Partners sur la citoyenneté mondiale (Global Citizenship Conference) qui se tiendra cette année au Dorchester, à Londres, du 2 au 4 novembre 2025.

Le président de Henley & Partners et fondateur de l’Andan Foundation, Christian H. Kaelin, précise que les travaux du lauréat doivent avoir un impact positif sur la vie des groupes sociaux vulnérables, en particulier en ce qui concerne les questions liées aux phénomènes migratoires. « Le Global Citizen Award est ouvert à tous les individus du monde entier qui travaillent dans un domaine ayant un lien direct avec les problèmes qu’ils cherchent à résoudre. Le comité cible des individus exceptionnels et inspirants qui font preuve de vision, de courage et d’innovation dans la conduite du changement mondial, et dont les actions et les perspectives contribuent à un monde plus juste, plus pacifique, plus connecté et plus tolérant ».

La sélection est effectuée à la majorité des voix des membres du comité de sélection. Il comprend une médaille en relief exclusive conçue par l’artiste italien Antonio Nocera, un certificat signé par le président du comité de sélection du Global Citizen Award, et une enveloppe financière de 20 000 dollars visant à soutenir les efforts humanitaires du lauréat. En outre, Henley & Partners s’engage à travailler en étroite collaboration avec le lauréat pendant un an, à apporter de la visibilité à son travail et à soutenir le projet sélectionné par le biais du réseau du cabinet, qui compte plus de 60 bureaux dans le monde entier.

Depuis sa création, le Global Citizen Award a récompensé de nombreuses personnalités remarquables, notamment l’entrepreneur allemand Harald Höppner, à l’origine du projet d’aide humanitaire aux réfugiés Sea Watch, le Dr Imtiaz Sooliman, fondateur de la Gift of the Givers Foundation, la plus grande organisation de secours en cas de catastrophe en Afrique, et Monique Morrow, cofondatrice de The Humanized Internet, un projet d’identité numérique visant à apporter de l’espoir aux quelque 1,1 milliard de personnes dans le monde qui ne peuvent pas prouver leur identité légale.

La cofondatrice et présidente de la Pacific Links Foundation, Diep Vuong, a été récompensée pour son travail en Asie du Sud-Est en faveur des droits des personnes réduites en esclavage par la traite des êtres humains, tandis que le professeur Padraig O’Malley a reçu le Prix en reconnaissance de son travail sur la résolution des conflits et la réconciliation en Irlande du Nord, en Afrique du Sud et en Irak. Zannah Bukar Mustapha a été récompensé pour le soutien psychologique, éducatif, spirituel et développemental apporté aux enfants et aux veuves touchés par l’insurrection survenue dans le nord-est du Nigéria. L’année dernière, Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives et actuel secrétaire général du Climate Vulnerable Forum, a été reconnu pour son travail pionnier en tant que militant des droits humains et défenseur de l’action climatique.

Réfléchissant à l’héritage et à l’impact de ce prix, le Dr Kaelin explique que les idéaux de citoyenneté mondiale ont toujours été au cœur du cabinet Henley & Partners. Grâce à sa collaboration avec l’Andan Foundation, le cabinet apporte un soutien vital aux personnes déplacées par les conflits, les guerres et les crises climatiques. « Chacun de nos lauréats du Global Citizen Award nous a touchés par le courage dont il a fait preuve pour relever des défis que beaucoup considèrent comme insurmontables », a-t-il déclaré. « Les problèmes mondiaux d’aujourd’hui dépassent largement le cadre des communautés ou des nations individuelles. Plus que jamais, il est essentiel de soutenir celles et ceux qui contribuent activement à apporter des changements significatifs dans la vie des communautés vulnérables du monde entier. »

La date de clôture de l’appel à candidature est fixée au mardi 1er juillet 2025. Vous pouvez soumettre votre candidature en ligne ici ou l’envoyer à gca@henleyglobal.com.

Contact média

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Sarah Nicklin

Responsable des relations publiques du groupe

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Portable : +27 72 464 8965

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.