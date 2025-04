Aufruf zur Nominierung: Global Citizen Award 2025

LONDON, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führende internationale Beratungsfirma für Aufenthalt und Staatsbürgerschaft Henley & Partners freut sich, in Partnerschaft mit der Andan Foundation, einer schweizerischen gemeinnützigen humanitären Organisation, den Aufruf zur Nominierung für den Global Citizen Award 2025 bekanntzugeben.

Der Global Citizen Award wurde vor elf Jahren, im Jahr 2014, ins Leben gerufen und ist eine Auszeichnung für herausragende Persönlichkeiten, die sich für die Bewältigung einer der globalen Herausforderungen einsetzen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist – Herausforderungen, die nationale Grenzen überschreiten und nicht von einem Land allein gelöst werden können.

Der Preisträger des Jahres 2025 wird von einem angesehenen, unabhängigen Ausschuss ausgewählt und bei der Verleihung des Global Citizen Award geehrt. Es handelt sich um einen festlichen Abend im Rahmen der jährlichen Global Citizenship Conference von Henley & Partners, die dieses Jahr vom 2. bis 4. November 2025 im The Dorchester in London stattfindet.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr. Christian H. Kälin, sagt, dass die Arbeit des Preisträgers eine positive Auswirkung auf das Leben gefährdeter sozialer Gruppen haben muss, insbesondere in Verbindung mit migrationsbezogenen Themen. „Der Global Citizen Award steht weltweit allen Personen offen, die in einem Bereich tätig sind, der in direktem Zusammenhang mit den Themen steht, für die sie sich engagieren. Das Komitee sucht nach bemerkenswerten und inspirierenden Persönlichkeiten, die Visionen, Mut und Innovation zeigen, um den globalen Wandel voranzutreiben, und deren Handlungen und Ansichten zu einer gerechteren, friedlicheren, vernetzteren und toleranteren Welt beitragen.“

Das Auswahlverfahren basiert auf einer Mehrheitsentscheidung des Preiskomitees. Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille, die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, um dessen Arbeit bekannt zu machen und das ausgewählte Projekt über das weltweite Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 60 Niederlassungen zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte Persönlichkeiten ausgezeichnet, darunter den deutschen Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea Watch ins Leben gerufen hat, Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Foundation, Afrikas größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet, einem digitalen Identitätsprojekt, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die ihre legale Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll.

Diep Vuong, Mitbegründer und President der Pacific Links Foundation, wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet, wo sie sich für die Rechte der vom Menschenhandel Versklavten einsetzt, während Prof. Dr. Padraig O'Malley seinen Global Citizen Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung in Nordirland, Südafrika und Irak erhielt. Zannah Bukar Mustapha wurde für die psychologische, pädagogische, spirituelle und sonstige Entwicklungshilfe für die von den Aufständen im Nordosten Nigerias betroffenen Kinder und Witwen gewürdigt, und im vergangenen Jahr wurde Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, für seine Pionierarbeit als Menschenrechtsaktivist und Befürworter von Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet.

In Bezug auf das Vermächtnis und die Bedeutung der Auszeichnung erklärt Dr. Kälin, dass die Ideale der Weltbürgerschaft für Henley & Partners schon immer von zentraler Bedeutung waren. Durch die Zusammenarbeit mit der Andan Foundation leistet das Unternehmen wichtige Unterstützung für Menschen, die durch Konflikte, Kriege und klimabedingte Krisen vertrieben wurden. „Jeder unserer Global Citizen Award-Preisträger hat uns mit seinem Mut beeindruckt, Herausforderungen anzugehen, die viele als überwältigend empfinden“, kommentierte er. „Die globalen Probleme von heute gehen weit über einzelne Gemeinschaften oder Nationen hinaus. Es ist heute wichtiger denn je, diejenigen zu unterstützen, die sich aktiv für bedeutende Veränderungen im Leben benachteiligter Gemeinschaften weltweit einsetzen.“

Die Nominierungsfrist endet am Dienstag, 1. Juli 2025. Sie können Ihre Nominierung online hier einreichen oder an gca@henleyglobal.com senden.

