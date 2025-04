Ekosystém Bitget v 1. čtvrtletí získal 20 milionů nových uživatelů a zaznamenal 159% nárůst spotového trhu na platformě

VICTORIA, Seychely, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zakončila první čtvrtletí roku 2025 s celkovým objemem obchodů ve výši 2,08 bilionu USD, a to díky prudkému, 159% nárůstu spotových obchodů, které dosáhly 387 miliard USD. K nárůstu došlo v souvislosti se zvýšenou účastí na trhu a trvalou dynamikou v nových nabídkách a hlavních produktových řadách.

Nárůst počtu uživatelů zůstal silný. Jen v 1. čtvrtletí získal Bitget 19,89 milionu uživatelů, čímž se celosvětová uživatelská základna platformy zvýšila na více než 120 milionů, což představuje téměř 20% nárůst. Nativní token platformy Bitget, BGB, zaznamenal volatilní, ale čistě pozitivní čtvrtletí. V tomto období byl také představen aktualizovaný plán pro BGB, který popisuje rozsáhlejší využitelnost v oblasti stakingu, účasti na Launchpadu a integrace s novými ekosystémy DeFi. Čtvrtletní plán pálení tokenů je nadále v platnosti, aby reguloval tlaky na nabídkové straně.

Otázka zabezpečení zůstala hlavní prioritou, obzvláště po rekordní ztrátě 2,1 miliardy USD způsobené hackerskými útoky v celém kryptoprůmyslu. Platforma Bitget zaslala téměř 100 milionů dolarů v ETH na burzu Bybit po jejím napadení, což byl krok signalizující neobvyklou, ale kriticky důležitou vzájemnou podporu burz v krizových situacích. Proof-of-Reserves platformy Bitget mezitím v prvním čtvrtletí trvale překračoval hranici 130 %. Její ochranný fond vzrostl z 495 milionů USD v lednu na 514 milionů USD v březnu, což odpovídá opatrnému, ale rostoucímu trendu rezerv aktiv.

„Výsledky za toto čtvrtletí ukazují, jak je důležité zachovat si flexibilitu v nestabilním prostředí. V příštím kvartále se budeme i nadále zaměřovat na infrastrukturu institucionální úrovně a zdvojnásobíme úsilí o rozšíření její přítomnosti na Web3 prostřednictvím našeho ekosystému. Compliance zůstává klíčovým pilířem, protože burza prochází přísnějším globálním dohledem a zároveň zůstává zakotvena ve svém hlavním poslání: pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji,“ uvedla Gracy Chen, generální ředitelka burzy Bitget.

Nad rámec produktové výkonnosti Bitget posílil své evropské působení díky osobním akcím a cíleným iniciativám. Platforma Bitget udělala na veletrhu Crypto Expo Europe, který se konal 2. a 3. března v Bukurešti, silný dojem a získala ocenění za nejlepší uživatelskou zkušenost a nejlepšího manažera v kryptu. Představila také svůj mentoringový program Blockchain4Her a její doprovodná akce, která se těšila velkému zájmu, přilákala více než 200 účastníků a podpořila cenné příležitosti k navazování kontaktů s lídry v oboru.

V Itálii se platforma Bitget připojila k akci Valdelsa Blockchain Day zaměřené na praktické využití technologických inovací, které se zúčastnilo více než 300 účastníků. Cílem akce bylo demystifikovat technologii blockchainu a zpřístupnit ji širšímu publiku.

Platforma Bitget dále demonstrovala svůj závazek ke vzdělávání a rozvoji komunit rozšířením svého programu Builder, který představuje klíčovou iniciativu v rámci charitativního projektu Blockchain4Youth. Rozšíření zahrnovalo řadu poutavých offline akcí, vzdělávacích programů a strategických komunitních upgradů. Za zmínku stojí, že 20 setkání Bitget Academy napříč Evropou úspěšně propojilo vzdělávání, networkingové příležitosti a zábavu, což účastníkům poskytlo praktické poznatky o blockchainu.

Platforma Bitget také zdokonalila svou infrastrukturu a integrace. Byl představen obchodní nástroj Bitget Seed s podporou umělé inteligence, který identifikuje a uvádí tokeny v rané fázi vývoje se silnými signály na řetězci. Integrace se službami Zen a Callpay zlepšily možnosti vkladu fiat měn v evropských zemích a Jižní Africe. Likvidita BGB se dále rozšířila prostřednictvím řetězců Morph Chain a Bulbaswap.

Bitget pokračuje v rozšiřování své infrastruktury, přijímání nových uživatelů a optimalizaci odolnosti. Díky stabilnímu přísunu nových uživatelů, zvyšující se aktivitě tokenů a rozvíjejícím se partnerstvím je platforma připravena na další úspěšné čtvrtletí.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

