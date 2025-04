República Dominicana y IADWP Sellan Alianza Global para Impulsar el Turismo de Bodas de lujo

Alianza Estratégica

Se consolida su posición como destino líder en bodas y experiencias románticas de lujo

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 21, 2025 / EINPresswire.com / -- En un movimiento estratégico para consolidar su posición como destino líder en bodas y experiencias románticas de lujo, la República Dominicana y la International Association of Destination Wedding Professionals ( IADWP ) firman un convenio de colaboración de alcance global.El Ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado y la presidenta de IADWP, Kitzia Morales, formalizaron este acuerdo durante el Tradeshow Las Américas en Miami, un evento clave para la industria turística.Este acuerdo se alinea perfectamente con la estrategia del Ministerio de Turismo: "Dominican Republic, Exploring Luxury Tourism", que busca posicionar al país como un destino de élite para viajeros exigentes.El Auge de las Bodas Destino de LujoEl mercado de bodas destino de lujo está en auge, representando aproximadamente el 27% de la industria global de bodas y generando cerca de 80 mil millones de dólares anuales. Las parejas buscan cada vez más experiencias personalizadas y exclusivas, combinando la ceremonia con viajes de varios días para sus invitados. Esto incluye estancias en hoteles de 5 estrellas, villas privadas, cenas de gala y excursiones exclusivas.La Industria de Bodas: Un Gigante Económico y Cultural GlobalContrario a la percepción común, la industria de bodas es un motor económico masivo, valorado en más de 300 mil millones de dólares a nivel mundial, eclipsando a sectores como el fitness y el sector del café. Este mercado, que supera a sectores como el fitness y el café, impulsa significativamente el turismo, la hospitalidad y las economías locales.Bodas de Destino y Lujo: Impulso Turístico y ExclusividadLas bodas de destino, con un valor de más de 90 mil millones de dólares, fomentan el turismo global, atrayendo parejas a destinos exóticos y generando experiencias únicas. Por otro lado, las bodas de lujo, con un mercado de más de 28 mil millones de dólares, representan un segmento exclusivo y altamente rentable, impulsando a marcas de moda, creadores de contenido y venues exclusivos.Celebraciones Culturales: Legados y Potencia EconómicaLas bodas culturales, especialmente las del sur de Asia, Medio Oriente, África y Asia Oriental, son eventos multimillonarios que celebran la tradición y generan un impacto económico y social significativo. Estas celebraciones, que a menudo duran varios días y abarcan múltiples continentes, son auténticas manifestaciones de identidad cultural y motores de la economía local.República Dominicana: Un Destino de Bodas de Lujo en AscensoCon sus impresionantes playas, exuberantes paisajes y una infraestructura turística de primer nivel, la República Dominicana se está posicionando como un destino de bodas de lujo por excelencia. El país ofrece una amplia gama de opciones para parejas que buscan una boda inolvidable, desde ceremonias íntimas en la playa hasta grandes celebraciones en resorts de lujo.Objetivos del Acuerdo• Promoción conjunta: IADWP y el Ministerio de Turismo trabajarán juntos para promover la República Dominicana como un destino de bodas de lujo a nivel mundial.• Capacitación y desarrollo: Se ofrecerán programas de capacitación y desarrollo para profesionales de la industria de bodas en la República Dominicana, para traer compradores de los principales mercados del país como: Estados Unidos, Canadá, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y experiencias ofrecidos. Estos programas se llevarán a cabo en el mes de mayo en los eventos IADWP Academy: Destination Wedding Congress (del 26 al 29 de mayo en Santo Domingo) y Love Dominican Republic, (del 23 al 31 de mayo) un programa especial de 8 días para conocer los destinos de Santo Domingo, Punta Cana, Samaná, Cap Cana y La Romana.• Atracción de inversiones: Se buscará atraer inversiones en el sector de bodas de lujo en la República Dominicana, con el fin de fortalecer la infraestructura y la oferta de servicios.• Creación de experiencias únicas: Se desarrollarán experiencias para que los profesionales de la industria puedan ofrecer a sus clientes bodas personalizadas y exclusivas, que resalten la belleza natural y la cultura de la República Dominicana.Grandes Aliados y Patrocinadores Hacen Posible Este EventoEste evento cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como la ABERD (Asociación de Bodas y Eventos de República Dominicana), el Clúster Turístico de Santo Domingo y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo.Asimismo, agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, cuyo compromiso hace posible este evento:Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, Kimpton Las Mercedes, Casas del XVI, VialX, DJFox, Renny Travel, Sunset Caribbean, AberRD, El Catador, Henry Coradín, Maria Sepúlveda Flowers, BackPanels, Jardinería Paulino, LS Leo Suberví, Cocktail Delivery Expertos en Mixología Molecular, Le Papier, Dauny Studio, Armony Música Ceremonia, Rosene & Talentos, Mercaflor, Event Studio Designer & Producer Firm, Ms Wedding Event Design by Mirta Sánchez, Roma Art Design, Majestic Mirage en Punta Cana y Joia Bávaro by Iberostar.Gracias a su colaboración, estamos consolidando un evento de alto nivel, reafirmando nuestro compromiso con la excelencia en la industria de bodas y eventos sustentables.Declaraciones"Este acuerdo representa un hito importante para la industria de bodas en la República Dominicana", afirmó Kitzia Morales, presidenta de IADWP. "Estamos seguros de que juntos lograremos posicionar al país como un destino de bodas de lujo de clase mundial".Sobre IADWP:Pioneros de bodas y bodas destino, fundada en 2008, la IADWP es la única asociación multicultural de la industria con una comunidad de 2,500 miembros en más de 40 países. Anualmente más de 1,000 profesionales asisten a nuestros eventos. Creemos en inspirar, colaborar y empoderar a la comunidad global del turismo de bodas, bodas destino y celebraciones. Unimos a profesionales de excelencia para elevar la industria, creando herramientas y espacios que agregan valor a diversos segmentos. Nuestra misión es construir una comunidad sólida y solidaria donde todos los profesionales, desde destinos y agencias de viajes hasta planeadores de bodas y eventos, resorts, fotógrafos y más que puedan conectarse, crecer y prosperar. Juntos, estamos dando forma al futuro del amor, una conexión a la vez.Eventos próximos en el destino: Love Dominican Republic (23 al 31 de mayo) IADWP Academy: Destination Wedding Congress (26 al 29 de mayo 2025)Para más información contáctanos:

