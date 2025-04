Snail Games 子公司 Interactive Films LLC 與 Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 簽署聯合微短劇開發的合作備忘錄

卡爾弗城,加州, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數字娛樂開發和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」),宣布其全資子公司 Interactive Films LLC (「Interactive Films」) 已與 Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 簽署了合作備忘錄 (MOU)。 根據這份合作備忘錄,雙方將利用各自的優勢,建立一個全面的合作框架,共同開發、製作和全球發行微短劇,進一步提升在娛樂行業的影響力。

Snail Games 的主席兼聯席行政總裁 Hai Shi 先生表示:「今天的公告標誌著我們在推進 Interactive Films 微短劇業務方面邁出的重要一步,並與 MPU 一起拓展我們不斷增長的原創微短劇作品集。 根據 WiseGuyReports 的報告¹,預計全球迷你劇集短劇市場將出現 20.81% 的年均增長率,2032 年達至 256.8 億美元。 受惠於串流服務的快速普及以及主要行業參與者的持續增長,北美成為短劇內容的重要市場。 發展趨勢加速和全球對微短劇不斷增長的需求為我們提供了絕佳機會,讓我們進一步提供多元化內容組合、加強製作能力,並充分利用我們在人工智能和沉浸式敘事方面的獨特優勢。 雙方懷著共同的願景,期待利用各自的平台和專有應用程式,向全球觀眾提供一系列創新的短片。」

MPU 的行政總裁 Yucheng Hu 先生也表示:「這一夥伴關係標誌著 MPU 在擴展內容組合和加強在全球微短劇行業的影響力方面邁出了重要一步。 微短劇越來越受歡迎,觀眾對連續劇內容的需求也在不斷上升。 Snail Games 憑藉在人工智能和沉浸式敘事方面的專業知識,以及 MPU 出色的製作水平和發行能力,我們相信這一合作有潛力提供引人入勝的內容,與全球觀眾產生共鳴。」

根據合作備忘錄,Interactive Films 和 MPU 將在微短劇的創意方向和劇本開發方面展開合作,共同監督製作進度和預算。 微短劇將通過雙方的平台在全球發行。 MPU 憑藉其經驗豐富的內部團隊和在微短劇製作方面的專業知識, 負責外包製作和後期製作,以確保內容保持高質素。 此外,Snail Games 在遊戲開發中累積的人工智能和互動技術專業知識,將有機會整合至個性化推薦和互動敘事中,為觀眾提供下全新沉浸式觀影體驗。

Interactive Films 及 MPU 在接下來的 12 個月內承諾共同開發至少 10 部短劇 (除非備忘錄在提前 60 天書面通知對方的情況下終止)。 通過利用在遊戲和微短劇市場中建立的國際鰥行渠道,公司相信這些製作將迅速觸及北美、東南亞及其他全球地區的觀眾,進一步擴大兩者在全球娛樂行業的影響力。

這項策略夥伴關係標誌著 Snail Games 微短劇業務的進一步擴展,同時也成為 MPU 在娛樂行業拓展的重要里程碑。 透過這次合作,雙方可以結合在內容創作和技術方面的優勢,同時利用 MPU 的全球發行網絡,加速微短劇在全球的推廣。 這次合作預計將推動 Interactive Films 的業務發展和短片作品,同時為觀眾提供多樣化的優質短劇選項。

¹https://www.wiseguyreports.com/reports/mini-program-short-drama-market

關於 Mega Matrix Inc.

Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 是一間控股公司,通過其子公司 Yuder Pte, Ltd. 經營短視頻串流平台及微短劇製作公司 FlexTV。 Mega Matrix Inc. 是一間在開曼群島註冊的公司,總部位於新加坡。 如欲了解更多資訊,請聯絡 info@megamatrix.io 或瀏覽:http://www.megamatrix.io。

關於 Snail Games

Snail Games (Nasdaq: SNAL) 是全球領先的獨立開發商和發行商,為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂,擁有一流的優質遊戲系列產品,設計可在各種平台上使用,包括遊戲機、 電腦和流動裝置。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://snail.com/

前瞻性聲明

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別,例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」,或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿的多個地方出現前瞻性陳述,包括但不限於關於 Snail 和 MPU 在建立共同開發、製作及全球發行微短劇的全面合作框架方面各自優勢的陳述;然而,該合作備忘錄對任何一方均不構成完全約束力,並且可在提前 60 天書面通知對方的情況下終止。 您應仔細考慮在公司截至 2024 年 12 月 31 日財年的 10-K 表格上年度報告中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性;該報告已於 2025 年 3 月 26 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交,並包括公司不時向美國證券交易委員會提交包括公司的 10-Q 表格等其他文件。 公司概不承擔或接受任何義務公開發布對任何前瞻性陳述的更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何基於此類陳述的事件、條件或情況的變化。

聯絡資訊:

投資者:

John Yi 及 Steven Shinmachi

Gateway Group, Inc.

949-574-3860

SNAL@gateway-grp.com

媒體聯絡人:

press@snailgamesusa.com

