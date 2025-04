Snail Games 子公司 Interactive Films LLC 与 Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 签署合作开发短剧谅解备忘录

卡尔弗城,加州, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (以下简称 “Snail Games” 或 “公司”) 宣布,其全资子公司 Interactive Films LLC (以下简称 “Interactive Films”) 已与 Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 签署了一份谅解备忘录 (MOU)。 根据这份谅解备忘录,双方将发挥各自优势,建立全面的合作框架,共同开发、制作并在全球发行短剧,进一步提升双方在娱乐行业的影响力。

Snail Games 董事长兼联席首席执行官 Hai Shi 先生表示:“今天的公告标志着互动电影在推进短剧业务线方面迈出了战略性的一步,拓展了我们与 MPU 不断增长的原创短剧产品组合。 据 WiseGuyReports¹ 预测,到 2032 年,全球迷你短剧市场将以 20.81% 的年复合增长率强劲增长,达到 256.8 亿美元。 由于流媒体服务的迅速普及和主要行业参与者的不断增加,北美尤其是短片内容的主要市场。 这种加速发展的势头和全球对短剧日益增长的需求,为我们提供了极具吸引力的机会,使我们能够进一步丰富内容组合,深化制作能力,并利用我们在人工智能和沉浸式叙事方面的独特优势。 双方拥有共同的愿景,期待利用各自的平台和专有应用程序,为全球观众提供一系列创新短片。”

MPU 首席执行官 Yucheng Hu 先生也表示:“此次合作标志着 MPU 迈出了重要的一步,我们将借此扩大内容组合,并加强我们在全球短剧行业的影响力。 随着观众对适合刷剧的连载式内容需求不断增加,短剧越来越受欢迎。 凭借 Snail Games 在人工智能和沉浸式叙事方面的专长,结合 MPU 成熟的制作和发行能力,我们相信这次合作能够提供引人入胜的内容,引起全球观众的共鸣。”

根据谅解备忘录,Interactive Films 和 MPU 将合作进行短剧的创意指导和剧本开发,共同监督制作进度和预算。 这些内容将通过两家公司的平台在全球发行。 MPU 将利用其经验丰富的内部团队和丰富的短剧制作专业知识,监督短剧的外包制作和后期制作,以确保推出高质量的内容。 此外,Snail Games 在游戏开发过程中积累的人工智能和交互技术专业知识,可融入个性化推荐和互动叙事中,为观众提供下一代沉浸式观看体验。

在未来 12 个月内 (除非提前 60 天书面通知对方终止谅解备忘录),Interactive Films 和 MPU 承诺共同开发至少 10 部短剧。 公司相信,通过利用其在游戏和微剧市场建立的良好国际发行渠道,这些作品将迅速触达北美、东南亚和全球其他地区的观众,进一步扩大两家公司在全球娱乐领域的影响力。

此次战略合作标志着 Snail Games 短剧业务的进一步拓展,也是 MPU 在娱乐产业扩张布局的一个重要里程碑。 通过此次合作,两家公司可以将各自在内容创作和技术方面的优势结合起来,同时利用 MPU 的全球发行网络,加快短剧的全球推广。 此次合作有望加速 Interactive Films 业务和短片组合的发展,同时为观众提供多样化的高品质短剧选择。

¹https://www.wiseguyreports.com/reports/mini-program-short-drama-market

关于 Mega Matrix Inc.

Mega Matrix Inc. (NYSE American: MPU) 是一家控股公司,通过其子公司 Yuder Pte, Ltd. 运营短视频流媒体平台 FlexTV,并制作短剧。 Mega Matrix Inc. 是一家开曼群岛公司,总部设在新加坡。 如需了解更多信息,请联系 info@megamatrix.io 或访问:http://www.megamatrix.io。

关于 Snail Games

Snail Games (Nasdaq: SNAL) 是全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商,面向全球消费者提供优质游戏产品组合,可在游戏机、个人电脑和移动设备等各种平台上使用。 如需了解更多信息,请访问 https://snail.com/

前瞻性声明

本新闻稿包含构成前瞻性声明的表述。 本新闻稿中的许多前瞻性表述可以通过使用“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别。 本新闻稿多处出现前瞻性表述,包括但不限于有关 Snail 和 MPU 建立全面合作框架,共同开发、制作和在全球发行短剧的各自优势的表述;但是,谅解备忘录对任何一方都不具有完全约束力,可在提前 60 天书面通知对方后终止。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日财政年度的 10-K 表年报中“风险因素”部分所述的风险和不确定性,以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括公司向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表。 公司不承担也不接受任何公开发布对任何前瞻性声明的任何更新或修订的义务,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

