L’Association nationale des centres d’amitié participe à la 24e session de l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones (IPNUQA) pour faire entendre la voix des autochtones

OTTAWA, 21 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est fière d’annoncer sa participation à la 24e session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (IPNUQA) à New York. Cette année, l’ANCA a coordonné une délégation composée de dirigeants de l’ensemble du Mouvement des centres d’amitié, y compris l’Exécutif, le Conseil des jeunes autochtones (CJA), le Sénat et des représentants de nos Associations provinciales et territoriales et de nos Centres d’amitié.

Ce grand rassemblement de dirigeants, d’experts et de défenseurs des droits autochtones du monde entier constitue une plateforme essentielle pour faire entendre la voix des peuples autochtones, et l’ANCA s’engage à faire en sorte que les problèmes et les aspirations des communautés autochtones urbaines de tout le Canada soient entendus et pris en compte.

Malgré les défis et les incertitudes actuels, la participation de l’ANCA à l’IPNUQA reste cruciale. En s’engageant avec des partenaires internationaux, elle s’assure que les voix autochtones continuent d’être entendues. Cet engagement permanent en faveur d’un dialogue mondial est essentiel pour faire progresser les droits et les aspirations des communautés autochtones du monde entier.



Du 21 au 25 avril 2025, les délégués de l’ANCA s’engageront auprès des décideurs, partageront leurs connaissances et leurs expériences et défendront les droits, le bien-être et la préservation culturelle des populations autochtones des milieux urbains. Le thème de cette année, « l’application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones dans les États Membres de l’ONU et le système des Nations Unies, y compris la détermination des bonnes pratiques et la résolution des difficultés », résonne profondément avec la mission de l’ANCA, laquelle consiste à soutenir l’inclusion sociale, culturelle et économique des populations autochtones en milieu urbain.

Dans le cadre de sa participation à la 24e session de l’IPNUQA, l’ANCA est fière d’organiser un événement parallèle intitulé Vivre la DNUDPA : les droits des peuples autochtones dans les espaces urbains, le mardi 22 avril 2025. Cet événement amplifiera les perspectives des communautés autochtones urbaines et le travail du Mouvement des centres d’amitié en explorant comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) s’applique dans les contextes urbains. L’événement examinera les défis existants, les lacunes des politiques et les possibilités de faire progresser les droits des autochtones dans les villes, renforçant ainsi l’engagement de l’ANCA à faire entendre la voix des autochtones et à favoriser un dialogue constructif sur la scène mondiale.

« La session de l’IPNUQA offre une occasion unique de faire entendre la voix des communautés autochtones urbaines dans les conversations mondiales sur l’avenir des peuples autochtones », a déclaré Jocelyn W. Formsma, directrice générale de l’ANCA. « Nous sommes ravis et honorés de participer à ce dialogue important et de plaider pour la préservation et la revitalisation des cultures, des langues et des traditions autochtones.

En tant qu’organisation nationale de premier plan représentant plus de 100 Centres d’amitié et Associations provinciales/territoriales à travers le Canada, l’ANCA joue un rôle essentiel pour ce qui est des mesures de soutien aux populations autochtones urbaines, en comblant les lacunes en matière de services et en promouvant un avenir sain et autodéterminé. La participation de l’ANCA à l’IPNUQA souligne son engagement permanent à renforcer les partenariats avec les gouvernements, les dirigeants autochtones et les acteurs internationaux afin de créer des changements durables et significatifs pour les communautés autochtones urbaines.

POUR LES RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

L’ANCA représente plus de 100 Centres d’amitié locaux et Associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard). Les Centres d’amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les Centres d’amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus complet au Canada.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.