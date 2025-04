להניע את עתיד הניידות העירונית, EASE Urban Mobility: SOUEAST Global EASE DAY הראשון אי פעם יושק בשנחאי

שנגחאי, April 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SOUEAST Motor עומדת להוציא לדרך את SOUEAST Global EASE DAY 2025 ב-21 באפריל בשנגחאי, סין. אירוע גלובלי זה יפגיש מדיה בינלאומית ומשפיענים בולטים לחוויה סוחפת בת חמישה ימים שתקדם את החזון של המותג לניידות עירונית ב-EASE באמצעות שיתופי פעולה.

(גרפיקה: SOUEAST Global EASE DAY 2025)

EASE DAY, מפגש המותג הגלובלי הראשון אי פעם של SOUEAST, יאסוף קולות של משפיעים כדי ליצור קשר תקשורתי משמעותי ולהגביר את התהודה של המותג. אירוע זה משרת מטרה כפולה: ציון דרך ונקודת השקה סימבולית, והוא יקדם את הפיכת המותג לכוח תחרותי גלובלי בעולם הרכב. במהלך האירוע, האורחים ישתתפו במגוון פעילויות נושא שנועדו לטפח מעורבות עמוקה יותר.

סדר היום מבוסס על ארבעה דגשים מרכזיים: EASE Talk, EASE Experience, EASE Innovation ו- EASE City . באמצעות דיאלוגים מעמיקים אודות המותג, נסיעות מבחן, תצוגה מקדימה של מכוניות וחוויות תרבות עירוניות, המדיה הגלובלית ומשפיענים בולטים יקבלו הבנה מקרוב אודות החזון והפילוסופיה של המותג של SOUEAST.

הקלו על חייכם בתנועה

מאז שהמותג עבר רענון מקיף ב-2024, SOUEAST הרחיבה במהירות את טביעת הרגל הבינלאומית שלה, עם השקות מוצלחות ברחבי המזרח התיכון ומרכז אסיה. תוך התמקדות בפילוסופיית המותג, "EASE YOUR LIFE", SOUEAST מעצבת מחדש את הניידות העירונית על ידי שילוב של תובנה גלובלית עם התאמה מקומית, ומציעה ללקוחות חוויות נהיגה מסוגננות, נוחות ועם טכנולוגיות חימום המותאמות לחיי היומיום בעיר.

הכנס EASE DAY 2025 מייצג את הצעד הטבעי הבא. האירוע יציע פלטפורמה שתאפשר ל-SOUEAST ליצור קשר הדוק עם התקשורת באמצעות חוויות אינטראקטיביות ודיונים אסטרטגיים. המשתתפים יקבלו תובנה ממקור ראשון על הפרשנות של SOUEAST לניידות עירונית חכמה.

המסע העולמי מתחיל בשנגחאי

התחנה הראשונה במסע EASE DAY, שנחאי נותנת את הטון למה ש-SOUEAST רואה כמסורת שנתית - מפגיש את התקשורת העולמית והמשפיעים הבולטים בעיר סמלית אחרת. על ידי בניית מרחב ליצירה משותפת, תובנה משותפת ותהודה תרבותית, EASE DAY יביא חוויות יוצאות דופן לחיים העירוניים.

