Ouverture de la Conférence provinciale du Fujian de 2025 sur le développement de l’économie du tourisme culturel à Nanping, dans la province du Fujian

NANPING, Chine, 18 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 17 avril, la Conférence provinciale de Fujian de 2025 sur le développement de l’économie culturelle et touristique, ayant pour thème « Cultiver la culture et le tourisme en tant qu’industrie pilier », s’est tenue à Nanping, dans la province de Fujian. Lors de cet événement, 115 projets d’investissement majeurs devraient voir le jour dans l’économie culturelle et touristique, pour un montant total prévu de 200,7 milliards de yuans.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La conférence vise à redynamiser la ville et l’économie locale en organisant tout au long de l’année une série d’événements de haute technologie riches en culture.

La cérémonie d’ouverture aura lieu dans la soirée du 17 avril. La conférence durera trois jours et comprendra des événements marquants tels que la Conférence sur le développement de l’économie de la culture et du tourisme, l’Événement de réseautage sur l’investissement et le financement de la chaîne de l’industrie de la culture et du tourisme et l’Initiative « Année de la consommation de la culture et du tourisme ».

En outre, huit événements parallèles, neuf grandes campagnes de marketing et 34 activités de tourisme culturel seront organisés dans toute la province. Plus de 1 200 activités promotionnelles auront lieu dans toute la province avant et après la conférence.

La ville de Nanping accélère le développement du « Greater Mt. Wuyi Cultural Tourism Circle » (Cercle de tourisme culturel du mont Wuyi). Parmi les initiatives phares figurent un projet d’arts numériques du spectacle intitulé « The Moon Reflecting Mt. Wuyi », un projet culturel visant à construire le Grand jardin « The Elegance of Fujian », ainsi qu’un certain nombre d’itinéraires touristiques liés aux thèmes du parc national, du thé et de la philosophie et de l’héritage culturel de Zhu Xi.

Le projet « The Moon Reflecting Mt. Wuyi » utilise un système de scène aquatique intelligente panoramique à 270°, associé à des écrans d’eau à commande numérique et à la technologie 3D à œil nu, pour transformer le paysage de ce « Patrimoine naturel et culturel mondial de l’UNESCO » en une œuvre d’art vivante. Il mêle des éléments de la philosophie et de l’héritage culturel de Zhu Xi, de la culture du Fujian et de la culture du thé.

En outre, pour donner un nouvel élan au tourisme, le gouvernement du Fujian prévoit d’offrir au public plus de 120 initiatives culturelles et touristiques, notamment sous la forme de subventions à la consommation, de collaborations entre centres commerciaux, etc.

Source : Organizing Committee of the 2025 Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural Tourism Economy

Interlocuteur : M. Lin, tél. : 86-10-63074558.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.