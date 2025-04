BTCC取引所、レッドイーグル財団『Legends Golf Day』チャリティーイベントでビットコイン寄付を実現

ビルニュス、リトアニア, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所の一つであるBTCCは、レッドイーグル財団主催の「Legends Golf Day」において、同財団史上初となるビットコイン寄付の受付を開始すると発表しました。この画期的な暗号資産(仮想通貨)寄付イベントは2025年4月24日、ザ・シャイア ロンドンで開催され、英国全土の恵まれない子どもたちを支援する新たな寄付の形を提供します。

この特別なイベントには、トッテナム・ホットスパーのレジェンドで元イングランド代表監督のグレン・ホドル (Glenn Hoddle) 氏をはじめ、プロゴルファーのルーシー・ロブソン (Lucy Robson)、マンチェスター・ユナイテッドの英雄テディ・シェリンガム (Edward Paul Sheringham) 氏など、著名なスポーツスターが多数参加。参加者はゴルフコンペティションやコメディアンのジェド・ストーンによるエンターテインメント、ライブオークション、スポーツ解説者スコット・ミント氏が司会を務めるグレン・ホドル氏との特別Q&Aセッションなど、豪華なプログラムを楽しむことができます。

会場内に設置されているQRコードを通じて、ビットコインでの寄付が可能です。集められた資金はすべて、レッドイーグル財団の慈善プログラムを通じて、英国国内の障がいを抱えた子ども、恵まれない環境の子ども、重病の子どもなど、支援を必要とする子どもたちに直接届けられます。

BTCC取引所のブランディング責任者Aaryn Ling氏は次のように述べています:

「暗号資産業界のリーダーとして、私たちにはコミュニティが寄付を行う新しい方法を開拓する責任があります。ビットコインの寄付はその第一歩に過ぎません。私たちはビットコインを単なる金融のツールとしてではなく、社会を良くする方法として活用すべきだと信じております。それが、世界中の慈善団体がビットコイン寄付を受けられるよう支援している理由です」

2011年に設立されたBTCCは、セキュリティの安全性と信頼性、ユーザー中心のデジタル資産サービスで知られる、世界有数の老舗暗号資産取引所です。事業活動に加え、同社はコミュニティや社会に良い影響を与えるための慈善活動にも積極的に取り組んでいます。

今回の「Legends Golf Day」は、サッカー界のレジェンドであるフランク・ランパード氏やマット・ル・ティシエ氏を迎えた過去のBTCCとレッドイーグル財団の共同イベントの成功を踏まえて開催されるものです。ビットコイン寄付の導入により、募金方法の革新を図るとともに、暗号資産コミュニティが社会貢献活動に参加する新たな道を開きます。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや 公式LINEアカウント 等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC公式SNS】

公式LINE: https://page.line.me/?accountId=097zvqar

Twitter: https://twitter.com/btcc_japan

Instagram: https://www.instagram.com/btcc_jp/

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL: https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、 press@btcc.com までご連絡ください。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/643fb16f-d4e6-406c-9b39-9bdfff061d3b

