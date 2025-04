CGTN: จีนและมาเลเซียจับมือกันสร้างประชาคมเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงที่มีอนาคตร่วมกัน

CGTN ได้เผยแพร่บทความที่เน้นย้ำว่าขณะเยือนมาเลเซีย นาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ได้ร่างแผนโครงการพัฒนาใหม่เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียไปอีก 50 ปี และทั้งสองประเทศกำลังร่วมกันส่งเสริมประชาคมเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงที่มีอนาคตร่วมกันนี้ เพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้นและสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

ปักกิ่ง, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อปีที่แล้ว จีนและมาเลเซียได้เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ระหว่างการเยือนมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา นาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างประชาคมยุทธศาสตร์ระดับสูงระหว่างจีนกับมาเลเซียที่มีอนาคตร่วมกัน พร้อมร่างแผนโครงการใหม่เพื่อขยายความสัมพันธ์แบบทวิภาคีไปอีก 50 ปี

เพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้นและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ประธานาธิบดีของจีนได้เสนอข้อเสนอสามประการระหว่างการพบปะกับนาย Anwar Ibrahim นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย

นาย Xi เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยึดมั่นในยุทธศาสตร์ที่เป็นอิสระต่อกัน ส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่มีคุณภาพสูง

ระหว่างการพบปะ ผู้นำทั้งสองประเทศแสดงจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการเรียกเก็บภาษีแบบไม่เลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้พยายามร่วมกันที่จะยับยั้งการแยกตัวและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยอาศัยความเปิดกว้างและความร่วมมือ

นาย Xi เรียกร้องให้ตอบโต้กฎความอยู่รอดในป่าด้วยค่านิยมของอาเซียนที่ยึดมั่นในสันติภาพ ความร่วมมือ ความเปิดกว้าง และการไม่แบ่งแยก รวมทั้งรับมือกับโลกที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนด้วยเอเชียที่มั่นคงและแน่วแน่ ในบริบทเดียวกัน นาย Anwar กล่าวว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จะไม่สนับสนุนการเรียกเก็บภาษีที่กำหนดขึ้นโดยฝ่ายเดียว

นาย Xi ได้แสดงความเต็มใจของจีนที่จะยกระดับความร่วมมือแบบทวิภาคีคุณภาพสูงนี้ และกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือที่ล้ำสมัยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสีน้ำเงิน และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า ห่วงโซ่ข้อมูล และห่วงโซ่บุคลากร

ตามบทความที่มีการลงนามและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของมาเลเซีย นาย Xi ระบุว่าในปี 2024 การค้าระหว่างจีนกับมาเลเซียมีมูลค่าถึง 212 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 เท่าจากระดับที่ปรากฏในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี ขณะที่มาเลเซียยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของจีนและเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดใน ASEAN

มาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายแรก ๆ สำหรับโครงการริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) ที่จีนนำเสนอ ทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจของโครงการ BRI เมื่อปี 2017 นับแต่นั้นมาก็เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการ "Two Countries, Twin Parks" และโครงการ East Coast Rail Link

หลังจากการพบปะกัน นาย Xi และนาย Anwar ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคีกว่า 30 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมด้านปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐาน และเกษตรกรรม ถือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือที่มีคุณภาพสูง

การทำให้การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมเฟื่องฟู

นอกเหนือจากการค้าและการลงทุน ยังเป็นที่ประจักษ์อีกว่าจีนและมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมและการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

นาย Xi ระบุในบทความว่า ในปี 2024 มีการเดินทางเข้าออกระหว่างทั้งสองประเทศเกือบ 6 ล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าระดับที่มีก่อนเกิดโควิด

การเดินทางเหล่านี้เป็นผลมาจากนโยบายการยกเว้นวีซ่าระหว่างกัน ทั้งสองประเทศเริ่มใช้โยบายการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว จีนตกลงขยายระยะเวลานโยบายการยกเว้นวีซ่าจนถึงสิ้นปี 2025 และมาเลเซียจะขยายระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าจนถึงสิ้นปี 2026 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นาย Xi กล่าวว่าทั้งสองประเทศควรใช้การลงนามในข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันนี้เป็นโอกาสในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว เยาวชน และท้องถิ่นอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษา กีฬา ภาพยนตร์ และสื่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทั้งสองประเทศได้ดำเนินการวิจัยเชิงร่วมมือครั้งใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ และยังเห็นพ้องร่วมกันที่จะยื่นเสนอโครงการ "Lion Dance" เพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การ UNESCO อีกด้วย

เมื่อเดือนที่ผ่านมา ภาพยนตร์จีนเรื่อง "Ne Zha 2" ได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในมาเลเซีย และสามารถทำลายสถิติรายได้เปิดตัวภาพยนตร์จีนในตลาดมาเลเซียได้ในทันที

ผู้ตอบแบบสำรวจชาวมาเลเซียมากถึงร้อยละ 83.6 จากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ CGTN แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศจีน ในขณะเดียวกันผลการสำรวจความคิดเห็นยังระบุว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 83.8 แสดงความสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อในประเทศจีน

