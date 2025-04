CGTN：中国とマレーシア、共に未来を築くハイレベルな戦略的共同体を共同で推進

CGTNは記事を公開し、訪問中の中国の習近平国家主席 (Chinese President Xi Jinping) が今後50年間にわたる中国とマレーシアの関係発展に向けた新たな青写真を描いたこと、そして両国が、共に未来を築くハイレベルな戦略的共同体を共同で推進し、両国民にもたらす利益を拡大するとともに、地域の繁栄にも貢献しようとしていることを強調した。

北京発, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 昨年、中国とマレーシアは国交樹立50周年を迎えた。 中国の習近平国家主席は水曜日、今後50年間にわたる両国関係の新たな青写真を描き、中国・マレーシア間で「共に未来を築く」ハイレベル戦略的共同体の共同での構築を両国に呼びかけた。

両国民にもたらす利益を拡大し、地域の繁栄に貢献するために、習主席はマレーシアのアンワル・イブラヒム首相 (Prime Minister Anwar Ibrahim) との会談の中で、3つの提案を行った。

第一に、戦略的独立を堅持すること、第二に、発展戦略の連携を図ること、第三に、文明交流と相互学習を深化させることである。

ハイレベルな協力関係

会談において両首脳は、無差別な関税措置に反対の意を表明し、開放性と協力をもってデカップリングやサプライチェーンの混乱に共同で対処するよう呼びかけた。

習主席は、覇権主義の論理に対して、平和・協力・開放・包摂といったアジアの価値観で応じ、不安定で不確実な世界に対しては、安定し確かなアジアで応えるべきであると訴えた。 これに関連してアンワル首相は、東南アジア諸国連合 (ASEAN) は一方的に課されるいかなる関税も支持しないとの立場を示した。

習主席は、中国として両国間の質の高い協力を強化する意思を表明し、デジタル経済、グリーン経済、ブルーエコノミー、人工知能といった最先端分野における協力を深めるとともに、産業チェーン、サプライチェーン、バリューチェーン、データチェーン、人材チェーンの統合的な発展を強化すべきであると述べた。

マレーシアのメディアに寄稿した署名入り記事の中で、習主席は、2024年における中国とマレーシアの貿易額が2,120億米ドル (約30兆2,254億7,918万円) に達し、国交樹立当初と比べて約1,000倍に増加したことに言及した。

中国は16年連続でマレーシアの最大の貿易相手国であり、マレーシアは中国にとって、ASEAN域内で最大の輸入元であり、かつ第2位の貿易相手国となっている。

また、マレーシアは、中国が提唱する「一帯一路」構想 (Belt and Road Initiative) (BRI) の最初期の支持国のひとつでもある。 両国は2017年に「一帯一路」構想に関する覚書を締結して以降、「両国両園 (Two Countries, Twin Parks)」プログラムや東海岸鉄道計画 (East Coast Rail Link) (ECRL) など、数多くの成果を上げてきた。

会談後、習主席とアンワル首相は、人工知能 (AI)、インフラ、農業を含む30件を超える二国間協力協定の調印式に立ち会い、質の高い協力をさらに強化しようとする両国の強い意思を示した。

文明交流の深化

貿易や投資を超えて、中国とマレーシアの間では近年、文化交流や観光分野でも著しい発展が見られる。

習主席は寄稿記事の中で、2024年には両国間の相互訪問者数が約600万人に達し、新型コロナウイルス流行前の水準を上回ったことを指摘した。

これは、両国間の査証免除政策とも関係している。 中国とマレーシアは、2023年12月1日より相互査証免除政策を開始した。 2024年6月には、中国がこの査証免除政策を2025年末まで延長することに同意し、それに応じてマレーシア側も2026年末までの査証免除延長を決定した。

習主席は水曜日の会談で、相互査証免除協定の締結を契機に、観光、青少年、地方間の交流を積極的に推進し、文化、教育、スポーツ、映画、メディア分野での協力をさらに深めるべきであると述べた。

両国は、ジャイアントパンダの保護に関する新たな共同研究を実施しており、また「獅子舞」プロジェクトのユネスコ無形文化遺産代表一覧表への共同申請についても合意している。

先月、中国映画『ナタ 魔童の大暴れ (哪吒2) (Ne Zha 2) 』がマレーシアで封切られ、同国市場における中国映画としての興行収入記録を更新した。

CGTNが実施した最新の世論調査によると、マレーシアの回答者のうち83.6%が中国に対して肯定的な印象を示している。 さらに、同調査では、83.8%の回答者が中国を訪問したい、あるいは中国で学びたいとの関心を示している。

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

CGTN:cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.