CGTN: סין ומלזיה מאחדות כוחות לקהילה אסטרטגית ברמה גבוהה עם עתיד משותף

CGTN פרסמה מאמר המדגיש כיצד ביקור נשיא סין שי ג'ינפינג שרטט תוכנית פיתוח חדשה ליחסי סין-מלזיה ל-50 השנים הבאות וכיצד שתי המדינות מקדמות במשותף קהילה אסטרטגית ברמה גבוהה עם עתיד משותף כדי להביא יתרונות נוספים לשני העמים ולתרום לשגשוג האזורי.

בשנה שעברה חגגו סין ומלזיה 50 שנה ליחסים הדיפלומטיים ביניהן. בביקורו ביום רביעי, נשיא סין שי ג'ינפינג (Xi Jinping) קרא לשני הצדדים לבנות במשותף קהילה אסטרטגית ברמה גבוהה של סין-מלזיה עם עתיד משותף.

כדי להביא יתרונות נוספים לשני העמים ולתרום לשגשוג האזורי, העלה הנשיא הסיני הצעה בת שלוש נקודות במהלך פגישתו עם ראש ממשלת מלזיה אנואר איברהים (Anwar Ibrahim).

שי קרא לשתי המדינות לדבוק בעצמאות אסטרטגית, ליצור סינרגיות פיתוח ולהעמיק את חילופי הציוויליזציות והלמידה ההדדית.

שיתוף פעולה איכותי

במהלך פגישתם, שני המנהיגים הביעו התנגדות למכסים חסרי הבחנה, וקראו למאמצים משותפים להתנגד לניתוק ולשיבושים בשרשרת האספקה בפתיחות ובשיתוף פעולה.

שי קרא להגיב לחוק הג'ונגל בערכים אסיאתיים של שלום, שיתוף פעולה, פתיחות והכלה ולהגיב לעולם הלא יציב וחסר הוודאות באסיה יציבה ובטוחה. באותו הקשר, אנואר אמר כי איגוד מדינות דרום מזרח אסיה (ASEAN) לא יתמוך במכסים חד צדדיים.

בהביע את נכונותה של סין להגביר את שיתוף הפעולה הדו-צדדי האיכותי, אמר שי כי שני הצדדים צריכים לחזק את שיתוף הפעולה המתקדם בכלכלה דיגיטלית, כלכלה ירוקה, כלכלה כחולה ובינה מלאכותית ולחזק את הפיתוח המשולב של השרשרת התעשייתית, שרשרת האספקה, שרשרת הערך, שרשרת הנתונים ושרשרת הכישרונות.

במאמרו החתום שפורסם בכלי התקשורת המלזיים, ציין שי כי בשנת 2024 הגיע הסחר בין סין למלזיה ל-212 מיליארד דולר, עלייה של כמעט פי 1,000 מהרמה בתחילת היחסים הדיפלומטיים הדו-צדדיים.

סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של מלזיה במשך 16 שנים ברציפות, בעוד שמלזיה נותרה שותפת הסחר השנייה בגודלה של סין ומקור היבוא הגדול ביותר בתוך ASEAN.

מלזיה הייתה אחת התומכות הראשונות ביוזמת החגורה והדרך (BRI) שהוצעה על ידי סין. שתי המדינות חתמו על מזכר הבנות ב-2017 ומאז קצרו תוצאות פוריות כמו תוכנית "שתי מדינות, פארקים תאומים" וחיבור הרכבת לחוף המזרחי.

לאחר הפגישה, שי ואנואר היו עדים לחתימה על למעלה מ-30 עסקאות של שיתופי פעולה בילטרלים של בינה מלאכותית, תשתיות וחקלאות, והציגו את המחויבות הרבה של שני הצדדים להגברת שיתוף הפעולה האיכותי.

חילופי ציוויליזציות משגשגים

מעבר לסחר והשקעות, סין ומלזיה חוו גם חילופי תרבות ותיירות משגשגים בשנים האחרונות.

שנת 2024 ראתה כמעט 6 מיליון ביקורים הדדיים בין שתי המדינות, שעלו על הרמה שלפני תקופת הקורונה, ציין שי במאמרו.

זה קשור למדיניות הפטור ההדדית מוויזה. שתי המדינות החלו במדיניות פטור הדדית מוויזה ב-1 בדצמבר 2023. ביוני האחרון, סין הסכימה להאריך את מדיניות הפטור מוויזה עד סוף שנת 2025, ובהדדיות, מלזיה תאריך את הפטור מוויזה עד סוף שנת 2026.

שי אמר ביום רביעי כי שני הצדדים צריכים לקחת את החתימה על הסכם הפטור ההדדי מוויזה כהזדמנות לבצע במרץ תיירות, נוער וחילופי מקומיים ולהעמיק את שיתוף הפעולה בתרבות, חינוך, ספורט, קולנוע ותקשורת.

שתי המדינות ביצעו סבב חדש של מחקר משותף בנושא הגנה על פנדות ענק והסכימו גם להגיש בקשה משותפת להכללת פרויקט "ריקוד האריות" (Lion Dance) ברשימה הייצוגית של אונסק"ו למורשת התרבותית הבלתי מוחשית של האנושות.

רק בחודש שעבר, הסרט הסיני "Ne Zha 2" הוקרן לראשונה במלזיה, שם הוא קבע מיד שיאי קופות חדשים לסרטים סיניים בשוק.

83.6 אחוזים מהנשאלים המלזים בסקר האחרון של CGTN הביעו רגשות חיוביים לגבי סין. בינתיים, הסקר הראה גם ש-83.8 אחוזים מהנשאלים הביעו עניין לבקר או ללמוד בסין.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-16/China-Malaysia-eye-high-level-strategic-community-with-shared-future-1CCOu6tYBkA/p.html

CGTN: cgtn@cgtn.com

