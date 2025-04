Bitget lance un programme inédit d’affiliation on-chain comprenant des remises de 40 % afin de soutenir les créateurs de contenus

VICTORIA, Seychelles, 17 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, a lancé une nouveauté révolutionnaire pour son programme d’affiliation : la toute première initiative d’affiliation on-chain du secteur des crypto-bourses, qui offre aux partenaires jusqu’à 40 % de remises en plus des structures de commission existantes. Particulièrement innovant, ce programme relie les écosystèmes de trading centralisés (CEX) et décentralisés (DEX), ce qui permet aux affiliés de monétiser leur influence de manière transparente au sein de ces deux espaces.

Alors que les programmes d’affiliation traditionnels récompensent les parrainages pour les transactions au comptant et à terme, l’extension on-chain de Bitget permet aux partenaires de bénéficier de remises lorsque les utilisateurs interagissent avec Bitget Onchain, un produit spécifiquement conçu dans le but de simplifier le trading on-chain pour les utilisateurs de CEX. Ainsi, les affiliés peuvent désormais accéder au marché en plein essor de la DeFi sans que leur public ait à gérer des configurations de portefeuille complexes ni à sacrifier la sécurité.

« Grâce au soutien de ses 120 millions d’utilisateurs, Bitget est devenue l’une des 5 premières crypto-bourses au monde. Afin d’exprimer notre gratitude et de collaborer plus étroitement avec les contributeurs de notre écosystème, nous avons décidé de récompenser les pionniers qui aident les utilisateurs à découvrir l’ensemble des opportunités offertes par les cryptomonnaies, que ce soit sur les plateformes d’échange ou on-chain », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « Nos affiliés nous ont demandé des solutions qui permettent de monétiser l’intérêt pour la DeFi sans difficultés techniques, et nous les avons écoutés. Il s’agit pour nous d’une nouvelle étape dans le soutien que nous apportons à une communauté qui prospère à l’intersection de la commodité des CEX et de l’innovation de la DeFi », a-t-il ajouté.

Grâce à une procédure de candidature très simple, le programme de parrainage de Bitget est ouvert aux créateurs de contenus, aux influenceurs, ainsi qu’aux leaders communautaires comptant plus de 100 abonnés. Les participants partagent des liens de parrainage uniques aussi bien pour le trading traditionnel que pour les transactions réalisées sur Bitget Onchain. Ils peuvent ainsi gagner jusqu’à 50 % de commissions sur les frais de trading au comptant et à terme, et jusqu’à 40 % de remises sur l’activité on-chain. Le programme propose un système de récompenses par paliers dans lequel les participants les plus performants sont éligibles aux niveaux de paiement les plus élevés, afin de stimuler une croissance durable et un engagement fort.

En permettant aux utilisateurs de trader des actifs on-chain directement depuis leurs comptes Bitget Spot, la fonctionnalité Bitget Onchain supprime les traditionnels obstacles qui entravent la participation à la DeFi, aucune configuration de portefeuille complexe ni aucune gestion de clé privée n’étant requise. Toutes les transactions bénéficient d’une sécurité de niveau institutionnel qui est garantie par le Fonds de protection de Bitget actuellement doté de 600 millions de dollars et qui offre aux utilisateurs une protection des actifs de niveau entreprise sans pour autant compromettre les opportunités de la DeFi. Grâce à un filtrage des actifs optimisé par l’IA qui identifie en temps réel les projets à fort potentiel, la plateforme optimise davantage encore la prise de décision en permettant ainsi aux utilisateurs d’explorer le vaste paysage des activités on-chain en toute confiance plutôt qu’à l’aveuglette. Des influenceurs YouTube aux administrateurs Telegram, le programme d’affiliation de Bitget contribue à démocratiser l’accès à la prochaine phase de croissance des cryptomonnaies.

Les candidatures sont désormais ouvertes via le Portail d’affiliation de Bitget.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8613f35-892b-4e0c-a134-abd46ff8f0de

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.