Bitget lanza el primer programa de afiliación en cadena del sector con descuentos del 40 % para apoyar a los creadores de contenido

VICTORIA, Seychelles, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha lanzado una innovadora incorporación a su programa de afiliados: la primera iniciativa de afiliación en cadena del sector del intercambio de criptomonedas, que ofrece a los socios hasta un 40 % en descuentos junto con las estructuras de comisiones existentes. Este innovador programa establece un puente entre los ecosistemas de intercambio centralizado (CEX) y descentralizado (DEX), que permite a los afiliados monetizar fluidamente su influencia en ambos universos.

Los programas de afiliación tradicionales recompensan a los afiliados por realizar operaciones al contado y con futuros, mientras que la extensión de Bitget en la cadena permite a los socios ganar descuentos cuando los usuarios utilizan Bitget Onchain, un producto diseñado para simplificar las operaciones en la cadena para los usuarios de CEX. Ahora, los afiliados pueden aprovechar el floreciente mercado DeFi sin necesidad de que su público se vea obligado a enfrentarse a complejas configuraciones de billetera o a sacrificar la seguridad.

“Bitget ha crecido hasta convertirse en una de las cinco mejores bolsas del mundo gracias al apoyo de sus 120 millones de usuarios. Como prueba de nuestra gratitud y con el fin de trabajar más estrechamente con los colaboradores de nuestro ecosistema, hemos decidido recompensar a los pioneros que ayudan a los usuarios a descubrir todo el espectro de oportunidades que ofrecen las criptomonedas, tanto en la bolsa como en la cadena”, afirmó Vugar Usi Zade, director de operaciones de Bitget. “Nuestros afiliados nos pidieron formas de monetizar su interés por DeFi sin problemas técnicos, y hemos escuchado sus peticiones. Por nuestra parte, se trata de un paso más para apoyar a una comunidad que prospera en el punto de intersección entre la comodidad de las plataformas CEX y la innovación de DeFi”, agregó.

El programa de recomendación de Bitget está abierto a creadores de contenido, personas influyentes y líderes comunitarios con más de 100 seguidores a través de un sencillo proceso de solicitud. Los participantes comparten enlaces de referencia únicos tanto para las operaciones tradicionales como para las transacciones Bitget Onchain. Pueden ganar hasta un 50 % de comisiones en las tasas de operaciones al contado y con futuros, y hasta un 40 % de descuentos en las transacciones en la cadena. El programa cuenta con recompensas escalonadas, con los mejores resultados disponibles para los niveles de pago más elevados, lo que incentiva el crecimiento sostenido y el compromiso.

Bitget Onchain elimina las barreras tradicionales a la participación en DeFi al permitir a los usuarios operen activos en la cadena directamente desde sus cuentas al contado de Bitget, sin necesidad de complicadas configuraciones de billetera o gestión de claves privadas. Todas las transacciones se benefician de una seguridad de nivel institucional respaldada por el Fondo de Protección de $600 millones de Bitget, ofreciendo a los usuarios una protección de activos de nivel empresarial sin que por ello se pierdan las oportunidades de DeFi. La plataforma mejora además la toma de decisiones con una selección de activos impulsada por IA que hace aflorar proyectos de alto potencial en tiempo real, lo que ayuda a los usuarios a navegar por el extenso panorama de la cadena con seguridad y no con conjeturas. Desde influencers de YouTube hasta administradores de Telegram, el Programa de afiliados de Bitget democratiza el acceso a la próxima fase de crecimiento de las criptomonedas.

Las solicitudes ya están abiertas a través del Portal de afiliados de Bitget.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

