エイアイメディア (AI-Media)、NABショー2025 (NAB Show 2025) でLEXI Voiceを発表 - ライブAIを活用した音声翻訳によるグローバル展開

ニューヨーク・ブルックリン発, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用したキャプション生成および言語技術のグローバルリーダーであるエイアイメディア (ASX: AIM) は本日、ラスベガスで開催されたNABショー2025でLEXI Voiceの商用化に成功したことを発表した。 AIを活用してリアルタイムで多言語の音声トラックを提供する画期的なソリューションの初披露は、世界中の放送局、ライブイベントプロデューサー、ストリーミングプラットフォーム、企業リーダーから大きな関心を寄せられた。

LEXI Voiceは、ライブ翻訳における飛躍的な進歩を意味し、自然に聞こえる合成音声、超低遅延 (約8~12秒)、ハードウェアの追加不要で、単一言語放送を多言語放送に変える。 その結果、新たな視聴者のアクセス、広告収入の増加、従来の人間による通訳との比較で劇的なコスト削減を実現する。

「顧客は、LEXI Voiceが正確さ、規模、シンプルさというまさに彼らが必要としているすべてのものを、破壊的な価格帯で提供していると私たちに語っています」と、エイアイメディアの最高営業責任者であるジェームズ・ワード (James Ward) は述べている。 「多くの顧客にとって、これは多言語配信がついに商業的に実行可能になった瞬間です」

戦略的差別化要因:

直ちに利用可能:

100以上の言語 に翻訳

に翻訳 地域、性別、口調で カスタマイズ可能な声

ブランドと名称の一貫性を確保するための 用語集と音声ツール

フルオーディオミキシングによるオリジナル音声の AI音声変換

チャンネルあたり最大5言語の多言語トラックをサポート



現場での応用がすでに進行中:LEXI Voiceは以下から関心を寄せられている。

スポーツ、ニュース、エンターテインメントをローカライズし、新しい広告インベントリを解放する グローバル放送局

公開会議のための包括的な言語アクセスを確保する 政府および議会

社内タウンホールや投資家向けコミュニケーションでリーチを広げる 企業

多様な世界中の視聴者へのアクセス可能性を拡大するストリーミングプラットフォームとイベント

今回の商用化は、29会計年度までにテック関連収益を3倍にし、6,000万ドル (約85億8,600万円) のEBITDAを達成するというエイアイメディアの戦略的ロードマップに沿ったものである。これは、25会計年度の投資家向けコミュニケーションで説明されている。 同社は現在、LEXI Voice、LEXI Brew (生成AI)、LEXI Translateを含むLEXI Toolkitの拡大を通じて、SaaSの成長を促進することに注力している。

「NABは、当社の顧客がLEXI Voiceの完全なソリューションを実際に目にする初めての機会となりました。その反応は、市場は温まっているというすでに私たちが知っていたことを裏付けるものでした」。 「この製品は、リアルタイムの多言語エンゲージメントで可能なことを変革します」とワードは付け加えた。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディア (ASX: AIM) は、AI言語とキャプション生成ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AIを活用した高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、ならびに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAI技術を活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。 エイアイメディアの専有技術 (iCap、LEXI、Alta、LEXI Toolkit) は、25か国以上の国で信頼され、比類のない正確さ、信頼性、効率性を実現している。

