AI-Media Menampilkan LEXI Voice di NAB Show 2025 - Jangkauan Global dengan Penerjemahan Suara Langsung yang Didukung AI

BROOKLYN, N.Y. dan NEW YORK, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), pemimpin global dalam teknologi bahasa dan pembuatan takarir berbasis AI, hari ini mengumumkan peluncuran komersial sukses LEXI Voice di NAB Show 2025 di Las Vegas. Debut langsung solusi inovatif ini - yang menghadirkan trek suara bahasa alternatif waktu nyata dengan menggunakan AI - disambut dengan minat kuat dari lembaga penyiaran global, produser acara siaran langsung, platform streaming, dan pemimpin perusahaan.

LEXI Voice mewakili lompatan maju dalam penerjemahan langsung, mengubah siaran satu bahasa menjadi pengalaman multibahasa - dengan suara sintetis yang terdengar alami, latensi sangat rendah (~8 - 12 detik), dan tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Hasilnya: akses audiens baru, peningkatan pendapatan iklan, dan penghematan biaya dramatis dibandingkan dengan penjurubahasaan manusia tradisional.

“Pelanggan memberi tahu kami bahwa LEXI Voice memberikan apa yang mereka butuhkan: keakuratan, skala, dan kesederhanaan - semuanya dengan penetapan harga yang terjangkau,” ungkap James Ward, Chief Sales Officer di AI-Media. “Bagi banyak pihak, ini adalah momen ketika penyampaian multibahasa pada akhirnya layak dilakukan secara komersial.”

Pembeda Strategis:

Penetapan Harga : Dengan biaya USD $30/jam (ditambah tarif pembuatan takarir standar LEXI), LEXI Voice memangkas biaya penerjemahan langsung hingga 90%.

: Dengan biaya USD $30/jam (ditambah tarif pembuatan takarir standar LEXI), LEXI Voice memangkas biaya penerjemahan langsung hingga 90%. Jangkauan Platform : Bekerja secara mulus dengan jaringan enkoder global AIM - Alta (SMPTE 2110 dan MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI), dan iCap - tidak memerlukan infrastruktur baru untuk pelanggan yang sudah ada.

: Bekerja secara mulus dengan jaringan enkoder global AIM - Alta (SMPTE 2110 dan MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI), dan iCap - tidak memerlukan infrastruktur baru untuk pelanggan yang sudah ada. Suara Kelas Siaran : Pelanggan memuji nada alami, kejelasan, dan kejernihan pembicara dari output yang dihasilkan AI.

: Pelanggan memuji nada alami, kejelasan, dan kejernihan pembicara dari output yang dihasilkan AI. Pasang-dan-Mainkan: Penjadwalan, API, penagihan, dan dukungan yang sama seperti alur kerja pembuatan takarir saat ini.

Segera Hadir:

Penerjemahan ke dalam 100+ bahasa

Suara yang dapat disesuaikan berdasarkan wilayah, gender, dan nada

berdasarkan wilayah, gender, dan nada Glosarium dan alat fonetik untuk memastikan konsistensi merek dan nama

untuk memastikan konsistensi merek dan nama Penggantian suara AI dari audio asli dengan pencampuran audio penuh

dari audio asli dengan pencampuran audio penuh Dukungan hingga lima trek bahasa alternatif per saluran



Penerapan Dunia Nyata Sudah Berjalan: LEXI Voice menarik perhatian:

Lembaga penyiaran global melokalkan konten olahraga, berita, dan hiburan untuk membuka inventaris iklan baru

melokalkan konten olahraga, berita, dan hiburan untuk membuka inventaris iklan baru Pemerintah dan badan legislatif memastikan akses bahasa yang bersifat inklusif untuk berbagai sesi publik

memastikan akses bahasa yang bersifat inklusif untuk berbagai sesi publik Perusahaan memperluas jangkauan di pertemuan internal yang melibatkan seluruh karyawan dan komunikasi investor

memperluas jangkauan di pertemuan internal yang melibatkan seluruh karyawan dan komunikasi investor Platform dan acara streaming meningkatkan aksesibilitas ke berbagai audiens global

Peluncuran ini sejalan dengan peta jalan strategis AI-Media untuk meningkatkan pendapatan Teknologi tiga kali lipat paling lambat pada tahun fiskal 2029 dan mencapai EBITDA $60 juta, sebagaimana diuraikan dalam komunikasi investor tahun fiskal 2025-nya. Perusahaan ini berfokus mendorong pertumbuhan SaaS melalui LEXI Toolkit-nya yang terus berkembang, yang kini mencakup LEXI Voice, LEXI Brew (AI Generatif), dan LEXI Translate.

“Acara di NAB itu merupakan pertama kalinya pelanggan kami melihat solusi LEXI Voice lengkap secara langsung - dan responsnya mengonfirmasi apa yang kami ketahui: pasar sudah siap,” ungkap James Ward. “Produk ini mengubah apa yang mungkin terjadi dalam keterlibatan multibahasa waktu nyata.”

Tentang AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) yang didirikan di Australia pada tahun 2003 merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi penerjemahan dan pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI kepada beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, LEXI, dibandingkan alur kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka yang mulus. Teknologi eksklusif AI-Media - iCap, LEXI, Alta, dan LEXI Toolkit - dipercaya di lebih dari 25 negara untuk memberikan keakuratan, keandalan, dan efisiensi tak tertandingi.

