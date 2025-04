AI-Media presenta LEXI Voice en NAB Show 2025 - Alcance global con traducción de voz en vivo impulsada por inteligencia artificial

Líderes de transmisión adoptan la tecnología innovadora de traducción en vivo que ofrece precisión, escala y asequibilidad inigualables

BROOKLYN, N.Y. y NUEVA YORK, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM), un líder mundial en subtítulos impulsados por inteligencia artificial (AI) y tecnología del lenguaje, anunció hoy el exitoso lanzamiento comercial de LEXI Voice en NAB Show 2025 en Las Vegas. El debut en vivo de esta solución revolucionaria, que ofrece pistas de voz en idiomas alternativos en tiempo real utilizando inteligencia artificial, generó un gran interés por parte de difusoras globales, productores de eventos en vivo, plataformas de streaming y líderes empresariales.

LEXI Voice representa un avance en la traducción en vivo, transformando una transmisión en un solo idioma en una experiencia multilingüe, con voces sintéticas de sonido natural, latencia ultrabaja (~8 - 12 segundos) y sin necesidad de hardware adicional. El resultado: acceso a nuevas audiencias, aumento de ingresos publicitarios y ahorro de costos significativo en comparación con la interpretación humana tradicional.

"Los clientes nos dicen que LEXI Voice ofrece exactamente lo que necesitan: precisión, escalabilidad y simplicidad, todo a un precio disruptivo", dijo James Ward, director de ventas de AI-Media. "Para muchos, este es el momento en que la entrega multilingüe finalmente se vuelve comercialmente viable".

Diferenciadores estratégicos:

Punto de precio : A USD $ 30/hora (más la tarifa estándar de subtítulos de LEXI), LEXI Voice reduce los costos de traducción en vivo hasta en un 90%.

: A USD $ 30/hora (más la tarifa estándar de subtítulos de LEXI), LEXI Voice reduce los costos de traducción en vivo hasta en un 90%. Alcance de la plataforma : Funciona a la perfección con la red global de codificadores de AIM - Alta (SMPTE 2110 y MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI), y iCap - y no requiere nueva infraestructura para los clientes existentes.

: Funciona a la perfección con la red global de codificadores de AIM - Alta (SMPTE 2110 y MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI), y iCap - y no requiere nueva infraestructura para los clientes existentes. Voces de grado de transmisión: Los clientes elogiaron el tono natural, la inteligibilidad y la claridad del locutor del resultado generado por inteligencia artificial.

Los clientes elogiaron el tono natural, la inteligibilidad y la claridad del locutor del resultado generado por inteligencia artificial. Plug-and-Play: Mismo sistema de programación, APIs, facturación y soporte que los flujos de trabajo de subtitulado actuales.

Disponible de inmediato:

Traducción a más de 100 idiomas

Voces personalizables por región, género y tono

por región, género y tono Glosario y herramientas fonéticas para garantizar consistencia de la marca y el nombre

para garantizar consistencia de la marca y el nombre Reemplazo de voz con inteligencia artificial (IA) del audio original con mezcla de audio completa

del audio original con mezcla de audio completa Soporte para hasta cinco pistas en idiomas alternativos por canal



Aplicaciones del mundo real ya en marcha: LEXI Voice está atrayendo a:

Difusoras globales que están localizando deportes, noticias y entretenimiento para generar nuevo inventario publicitario.

que están localizando deportes, noticias y entretenimiento para generar nuevo inventario publicitario. Gobiernos y legislaturas que buscan garantizar un acceso lingüístico inclusivo para las sesiones públicas

que buscan garantizar un acceso lingüístico inclusivo para las sesiones públicas Corporaciones amplían su alcance en reuniones internas y comunicaciones con inversores

amplían su alcance en reuniones internas y comunicaciones con inversores Plataformas y eventos de streaming que amplían la accesibilidad a diversas audiencias globales

El lanzamiento se alinea con el plan de acción estratégico de AI-Media para triplicar los ingresos de Tech para el año fiscal 2029 y lograr un EBITDA de $ 60 MILLONES, como se describe en sus comunicaciones a los inversores para el año fiscal 2025. La empresa se centra en impulsar el crecimiento de SaaS a través de su LEXI Toolkit en expansión, que ahora incluye LEXI Voice, LEXI Brew (Generative AI) y LEXI Translate.

"NAB fue la primera vez que nuestros clientes vieron la solución completa de LEXI Voice en vivo, y la respuesta confirmó lo que sabíamos: el mercado está listo", dijo Ward. "Este producto transforma lo que es posible en la interacción multilingüe en tiempo real".

Para más información o para solicitar una demostración privada, visite: LEXI Voice | Rompa las barreras del idioma y aumente sus ingresos

Siga a AI-Media en LinkedIn para obtener actualizaciones continuas e historias de éxito de clientes.

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media (ASX: AIM) es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje con inteligencia artificial (IA) y flujo de trabajo de subtitulado.

Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo.

Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos.

Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido Las tecnologías patentadas de AI-Media, iCap, LEXI, Alta y LEXI Toolkit, son confiables en más de 25 países para ofrecer precisión, confiabilidad y eficacia incomparables.

Contacto de Medios:

Fiona Habben

Directora de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv

