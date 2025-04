AI-Media dévoile LEXI Voice au NAB Show 2025, une solution de traduction vocale en direct alimentée par l’IA à la portée mondiale

Les leaders de la diffusion adoptent une technologie de traduction en direct révolutionnaire offrant une précision, une évolutivité et une accessibilité inégalées

BROOKLYN, N.Y. et NEW YORK, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX : AIM), leader mondial du sous-titrage et des technologies linguistiques basés sur l’IA, a annoncé aujourd’hui le lancement commercial réussi de LEXI Voice au NAB Show 2025, à Las Vegas. Le lancement en direct de cette solution révolutionnaire, qui fournit des pistes vocales en temps réel dans des langues alternatives grâce à l’IA, a suscité un vif intérêt de la part des diffuseurs mondiaux, des producteurs d’événements en direct, des plateformes de streaming et des chefs d’entreprise.

LEXI Voice représente un bond en avant dans la traduction en direct, transformant la diffusion en une seule langue en expérience multilingue, avec des voix synthétiques au rendu naturel, une latence ultra-faible (~8 à 12 secondes) et aucun matériel supplémentaire nécessaire. Résultat : l’accès à un nouveau public, des revenus publicitaires accrus et des économies considérables par rapport à l’interprétation humaine traditionnelle.

« Les clients nous disent que LEXI Voice offre exactement ce dont ils ont besoin : précision, évolutivité et simplicité, le tout à un prix révolutionnaire », a déclaré James Ward, directeur des ventes chez AI-Media. « Pour beaucoup, la diffusion multilingue devient enfin commercialement viable. »

Différenciateurs stratégiques :

Prix : à 30 USD/heure (plus le tarif de sous-titrage LEXI standard), LEXI Voice réduit les coûts de traduction en direct jusqu’à 90 %.

: à 30 USD/heure (plus le tarif de sous-titrage LEXI standard), LEXI Voice réduit les coûts de traduction en direct jusqu’à 90 %. Portée de la plateforme : fonctionne parfaitement avec le réseau d’encodeurs mondial d’AIM, Alta (SMPTE 2110 et MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) et iCap, ne nécessitant aucune nouvelle infrastructure pour les clients existants.

: fonctionne parfaitement avec le réseau d’encodeurs mondial d’AIM, Alta (SMPTE 2110 et MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) et iCap, ne nécessitant aucune nouvelle infrastructure pour les clients existants. Voix de qualité professionnelle : les clients ont salué le ton naturel, l’intelligibilité et la clarté du son généré par l’IA.

: les clients ont salué le ton naturel, l’intelligibilité et la clarté du son généré par l’IA. Plug-and-Play : mêmes planification, API, facturation et support que les flux de production de sous-titrage actuels.

Disponible immédiatement

Traduction dans plus de 100 langues

Voix personnalisables par région, sexe et ton

par région, sexe et ton Glossaire et outils phonétiques pour assurer la cohérence de la marque et des noms

pour assurer la cohérence de la marque et des noms Remplacement vocal de l’audio d’origine par l’IA avec mixage audio complet

de l’audio d’origine par l’IA avec mixage audio complet Prise en charge de cinq pistes en langues alternatives maximum par canal



Applications concrètes déjà en cours : LEXI Voice séduit :

Les diffuseurs mondiaux pour localiser le sport, les actualités et les divertissements afin de débloquer un nouvel inventaire publicitaire

pour localiser le sport, les actualités et les divertissements afin de débloquer un nouvel inventaire publicitaire Les gouvernements et législatures pour garantir un accès linguistique inclusif aux séances publiques

pour garantir un accès linguistique inclusif aux séances publiques Les entreprises pour élargir leur portée dans les réunions publiques internes et les communications avec les investisseurs

pour élargir leur portée dans les réunions publiques internes et les communications avec les investisseurs Les plateformes et événements de streaming afin de déployer l’accessibilité à grande échelle pour divers publics mondiaux

Ce lancement s’inscrit dans la feuille de route stratégique d’AI-Media visant à tripler son chiffre d’affaires technologique d’ici à l’exercice 2029 et atteindre un EBITDA de 60 millions de dollars, comme indiqué dans ses communications aux investisseurs pour l’exercice 2025. L’entreprise se concentre sur la croissance du SaaS grâce à son Kit d’outils LEXI en pleine expansion, qui regroupe désormais LEXI Voice, LEXI Brew (IA générative) et LEXI Translate.

« Le NAB a été l’occasion pour nos clients de découvrir en direct la solution complète LEXI Voice et leur accueil a confirmé ce que nous savions déjà : le marché est prêt », a indiqué Ward. « Ce produit ouvre le champ des possibles en matière d’engagement multilingue en temps réel. »

Pour plus d’informations ou pour solliciter une démonstration privée, consultez : LEXI Voice | Levez les barrières linguistiques et augmentez vos revenus

Suivez AI-Media sur LinkedIn pour suivre ses actualités et lire des témoignages de réussite de clients.

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media (ASX : AIM) est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage de l’IA et les solutions innovantes de flux de production des sous-titrages.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, alimentées par l’IA, en direct et sur la base d’enregistrements, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux.

Grâce à son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu. Les technologies exclusives d’AI-Media, iCap, LEXI, Alta et LEXI Toolkit, sont reconnues dans plus de 25 pays pour leur précision, leur fiabilité et leur efficacité inégalées.

Contact presse :

Fiona Habben

responsable du marketing mondial

Fiona.habben@ai-media.tv

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d29007-51d7-4d87-a1e9-4b1b17a8d049

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deb7fa0f-d0c9-4ee2-a4eb-5bb5ca299ed5

