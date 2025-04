SBS renforce ses solutions pour les Microfinances et favorise l'Inclusion Financière en Afrique

PARIS, FRANCE, April 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- SBS, acteur mondial des technologies financières, sur lequel plus de 1500 institutions s’appuient pour accélérer leur transformation digitale, annonce aujourd’hui l’extension de sa solution bancaire SBP Core Amplitude aux activités de microfinance. Déjà adoptée par plus de 220 institutions, banques et acteurs de la microfinance à travers l’Afrique, parmi lesquels KCB Group, BGFI Bank, Orabank, Coris Bank, CCC Plc, Scolaris Finance, Advans (Ghana, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun) et QNB Egypt, cette solution permet de rationaliser les opérations bancaires au quotidien.

Avec cette extension, SBS renforce son engagement en faveur de l’inclusion financière en facilitant la gestion des micro-transactions (microcrédits, paiements, épargne) tout en garantissant la conformité réglementaire locale. SBP Core Amplitude accompagne les institutions financières dans leur croissance grâce à une plateforme modulaire, accessible et évolutive.

Alors que le secteur de la microfinance devrait dépasser les 300 milliards de dollars d’ici 2026, les enjeux d’inclusion restent cruciaux, notamment en Afrique où plus de la moitié de la population demeure non bancarisée. SBP Core Amplitude permet aux institutions de centraliser leurs opérations, de garantir un service ininterrompu, et d’obtenir l’avis des clients en temps réel via des interfaces mobiles, web ou API. Elle permet un déploiement rapide, facilite la conformité aux réglementations locales et propose un accompagnement sur mesure à chaque étape du développement.

« Le besoin d’accéder à des services financiers de proximité ne cesse de croître. Notre mission est de fournir aux institutions les moyens technologiques pour y répondre efficacement », souligne Camil Bennani Smires, Directeur Général de SBP Core Amplitude chez SBS.

Avec déjà 35 projets déployés dans 17 pays, cette nouvelle phase d’expansion permettra à SBS d’accompagner davantage d’acteurs engagés sur le terrain, au service de missions sociales dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de l’entrepreneuriat ou encore de l’inclusion économique des femmes.

A propos de SBS

SBS est un leader mondial de technologies financières qui aide les banques et l'industrie des services financiers à réimaginer leur rôle dans un monde de plus en plus numérique. SBS est un partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions financières et prêteurs à grande échelle dans 80 pays à travers le monde, dont Santander, Société Générale, KCB Bank, Kensington Mortgages, Mercedes-Benz et Toyota FS. Sa plateforme cloud offre à ses clients une architecture composable pour la numérisation des opérations, allant de la banque au crédit et du reporting règlementaire aux paiements, en passant par la finance des consommateurs et des actifs. Avec 3 400 employés répartis dans 50 bureaux, SBS est reconnue comme l'une des 10 premières entreprises européennes de technologies financières par IDC et comme leader dans l'Univers Omdia : Plates-formes bancaires numériques. Le siège de SBS se situe à Paris, France.

Pour plus d'informations, suivez-nous sur LinkedIn ou visitez www.sbs-software.com

