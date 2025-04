XPENG 推出 AI 科技樹策略升級，重塑未來出行並推出 2025 年旗艦車型 X9

XPENG 的 AI 科技樹策略整合了人工智能、能源解決方案和具身智能,為智能電動車、人形機械人和飛行器的未來生態系統奠定基礎。

2025 年 XPENG X9 旗艦車型專為舒適、安全和家庭需求而打造,特設超快速 800V 充電、AI 調整懸掛系統及經重新設計的內飾等 496 項技術升級,提升智能多用途汽車體驗。

XPENG 的業務遍布 30 多個國家和地區,於 2024 年成為歐洲超過 40,000 歐元高端電動車的銷售冠軍,並在 2025 年第一季度成為中國交付量最高的新興電動車品牌。



香港, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的高科技智能出行公司 XPENG,公布了其變革性的 AI 科技樹升級,旨在重塑未來出行,同時推出 2025 年 XPENG X9 全球旗艦車型。

XPENG 未來十年的 AI 願景

在未來的十年,XPENG 將 AI 定位為未來出行的「核心引擎」,專注於電動化和具身 AI,以探索多樣化的交通形式。 該公司已建立一個全面的內部研發系統,包括:

雲端大型模型

車輛大型模型

專為大型模型開發度身定制的 AI 晶片

大型模型部署的基礎架構

XPENG 是中國首間大規模生產搭載端到端大型 AI 模型的汽車製造商。 其智能駕駛系統由這些模型驅動,正在全球擴展,並已在香港開始初步測試。

自行研發的圖靈 AI 晶片 (Turing AI Chip) 具有 40 核心處理器,能夠在本地運行 300 億參數的模型,提供現有晶片三倍的運算能力。 此突破將應用於其所有 AI 汽車、飛行汽車和機械人,實現跨領域的技術整合。 圖靈 AI 晶片預計將於 2025 年第二季度在中國大陸進行大規模生產。

XPENG 還展示了 XPENG AEROHT 陸地航母飛行車,這是全球首款分體式飛行車,預計於 2026 年開始大規模生產。 目前已有超過 4,000 個預訂,這款開創性的汽車克服了起飛和降落的難題,為可及且普及的空中出行奠定了基礎。

此外,XPENG 推出了其由圖靈 AI 晶片運行的人形機械人「IRON」,擁有 60 個關節、200 度自由度和 3,000 TOPS 的處理能力。 它還配備了 720° AI 視覺系統,這項技術同樣應用於 XPENG 的自動駕駛技術中。 Iron 的設計可在智能工廠和零售環境中執行複雜任務,縮小 AI 概念與現實應用之間的差距。

2025 XPENG X9:重新定義智能出行標準

2025 XPENG X9 以 496 項技術升級和 35% 的新開發零件,為智能出行樹立新基準。

XPENG X9 的全系列搭載圖靈 AI 智能駕駛,充分利用端到端的大型模型,提供足以媲美熟練真人駕駛員的駕駛體驗。 客戶在交付時即可享受業界首個完整的自動駕駛軟件 (NGP),實現全程毫不間斷的無縫導航。

X9 建基於 XPENG 的全新 800V 高壓架構,具備超快速充電能力,僅需 10 分鐘即可增加 405 公里的續航距離。 配備 5C 超快速充電 AI 電池,X9 可在每秒充電中增加 1 公里的續航,12 分鐘內即可充至 80%,充電速度比智能手機更快。 此外,它實現了行業領先的效率,每 100 公里僅為 16.2 千瓦時,數值是同類產品之中最低。

X9 將舒適與智能結合起來,引入了 XPENG 迄今為止最先進的駕駛艙體驗。 這包括零重力座椅、具備實時自適應懸架的 AI 底盤,以及一鍵摺疊的後排座椅,確保每個座位都舒適宜人。 21.4 吋的後座娛樂螢幕、無線快速充電和個性化駕駛艙照明,使 X9 成為家庭汽車的理想選擇。

X9 在安全性方面脫穎而出,配備包括自動緊急制動等 14 項先進安全功能,成為在所有三項主要主動安全碰撞測試中唯一獲得最高評分的多用途汽車。 電池組還具備經強化的「防彈」保護,能夠承受相當於連續 10 發子彈的衝擊力。 這些功能顯著提升了 X9 的安全性,即使在最極端的條件下也能保持可靠。

X9 將於今年下半年在歐洲部分地區首度登場,並計劃進一步擴展到其他國家。

推動全球擴張與行業領導地位

XPENG 的技術進步與其快速的全球擴張相輔相成。 截至 2024 年底,XPENG 已在 30 多個國家和地區營運,成為歐洲超過 40,000 歐元高級電動車的冠軍品牌。 它的出口量在中國新興電動車品牌中名列第一,並且在中國的中高級電動車出口中處於領先地位。 在 2025 年第一季度,XPENG 成為中國市場上銷售最佳的新興中國電動車品牌。

為了支持不斷擴展的國際用戶群,XPENG 大力投資發展全球充電基礎設施。 XPENG 已建設了 2,110 個自營的超快充電站,並與 Volkswagen 和 BP Pulse 等國際巨頭建立了合作夥伴關係。 目前,充電網絡覆蓋新加坡、馬來西亞、泰國以及 27 個歐洲國家,在全球 31 個市場中擁有總計 207 萬個充電樁。

XPENG 認為就海外市場而言,真正的全球化不僅僅是產品的複製,而是基於當地需求的系統性創新。 由於目前全球充電基礎設施仍然有待發展,XPENG 需要一種更方便和通用的能源解決方案。

XPENG 的鯤鵬超級電動系統將使純電續航增至 430 公里,綜合續航提升至 1,400 公里。 該系統計劃在 2025 年第四季度於中國大陸進行量產,為全球用戶提供前所未有的出行體驗。

隨著 2025 XPENG X9 為智能多用途汽車樹立新標準,並且其 AI 運行的創新框架定義了智能出行的下一波浪潮,XPENG 正將自己定位為重塑未來交通的先驅——無論是在道路上、天空中,還是在 AI 增強的環境中。 通過大膽的技術開發和合作倡導,XPENG 不斷致力於履行其使命,為所有人帶來方便可及、安全穩妥的革新出行體驗。

XPENG 的主席兼行政總裁 He Xiaopeng 表示:「人人都要緊貼進步的潮流。 AI 正在迅速發展,徹底改變各個行業並重塑我們的四周。 AI 是 XPENG 的核心。 提升 AI 技術樹有助鞏固我們的策略,進一步強化我們在 AI、能源解決方案和具身智能方面的優勢。 通過整合以上技術,我們旨在建立一個未來生態系統,涵蓋智能電動車、人形機械人和飛行汽車。 這將定義 XPENG 未來十年的創新,更重要的是,讓所有人在未來都方便出行。」

關於 XPENG

XPENG 是領先的中國智能電動車公司,專注於設計、開發、製造和銷售智能電動車,吸引不斷拓展而且精通技術的中產客群。 XPENG 的使命是通過技術推動智能電動車的轉型,塑造未來的出行體驗。 為提升客戶的出行體驗,XPENG 自主開發全堆疊的先進駕駛輔助系統技術和車載智能操作系統,以及包括動力系統和電氣/電子架構在內的核心汽車系統。 XPENG 的總部位於中國廣州,並在北京、上海、矽谷、聖地亞哥和阿姆斯特丹均設有主要辦公室。 XPENG 的智能電動車主要在廣東省肇慶和廣州的工廠生產。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://www.xpeng.com/。

聯絡資訊

媒體查詢:

XPENG 公關部

電子郵件: pr@xiaopeng.com

來源:XPENG

可瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:

