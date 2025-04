XPENG 发布 AI 技术树战略升级，重塑未来出行格局，并推出 2025 款旗舰车型 X9

XPENG 的 AI 技术树战略融合了 AI、能源解决方案与具身智能三大核心领域,为由智能电动汽车、人形机器人和飞行汽车构建的未来科技生态系统奠定了坚实基础。

2025 款 XPENG X9 旗舰车型通过 496 项技术升级,全面提升智能 MPV (多功能车型)的驾乘体验。升级亮点包括超快 800V 充电系统、AI 调节悬挂系统,以及焕然一新的车舱设计,全面满足舒适性、安全性与家庭出行的多元需求。

XPENG 的业务已覆盖 30 多个国家和地区,在 2024 年成为欧洲售价超过 4 万欧元的高端电动车销量冠军,并于 2025 年第一季度以交付量跃居中国新兴电动车品牌之首。



中国香港, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家处于领先地位的高科技智能出行企业,XPENG 正式发布了其具有变革意义的 AI 技术树战略升级,致力于重塑未来出行格局,并推出了其 2025 款全球旗舰车型——XPENG X9。

XPENG 的未来十年 AI 愿景

在新的十年里,XPENG 将 AI 定位为未来出行领域的“核心引擎”,聚焦电动化与具身 AI,致力于探索多元化的交通形态。 该公司已构建起一套覆盖以下各领域的全栈自主研发体系:

云端大模型

车载大模型

专为大型模型开发定制的 AI 芯片

大型模型部署的基础架构平台

XPENG 是中国首家实现量产端到端大型 AI 模型的汽车制造商。 其智能驾驶系统由这些模型驱动,正逐步扩展至全球,初步测试已在香港展开。

自主研发的 Turing AI 芯片配备了 40 核处理器,能够本地运行 300 亿参数的模型,其计算能力是现有芯片的三倍。 这一突破将应用于其 AI 驱动的车辆、飞行汽车和机器人,推动跨领域技术的深度融合。 Turing AI 芯片计划于 2025 年第二季度在中国大陆开始量产。

XPENG 还展示了全球首款模块化飞行汽车——XPENG AEROHT 陆地航母 (Land Aircraft Carrier),预计将于 2026 年开始量产。 这款开创性车辆现已获得逾 4,000 辆的预订订单,成功攻克起降难题,为实现人人可及的普及化空中出行方式奠定了坚实基础。

此外,XPENG 还发布了人形机器人 “IRON”,其搭载 Turing AI 芯片,拥有 60 个关节、200 个自由度,并具备高达 3,000 TOPS 的强大算力。 同时,它还搭载了 720° AI 视觉系统,该系统同样应用于 XPENG 的自动驾驶技术中。 “IRON” 的设计初衷是在智能工厂与零售场景中承担复杂任务,真正实现 AI 概念向现实应用的跃迁。

2025 款 XPENG X9:重新诠释智能出行标准

2025 款 XPENG X9 凭借 496 项技术升级和 35% 的全新研发组件,树立了智能出行的新标杆。

XPENG X9 全系标配 Turing AI 智能驾驶,充分发挥端到端大型模型技术的优势,为用户营造可媲美经验丰富的人类驾驶员的驾驶体验。 交付时,客户将立即体验到业内首款完整的自动驾驶软件 (NGP),该软件可实现停车场间的无缝导航,确保整个过程顺畅无阻。

X9 基于 XPENG 下一代 800V 高压架构打造,具备超快充电能力,仅 10 分钟即可补充 405 公里的续航里程。 本款车型搭载 5C 超快充电 AI 电池 ,充电一秒便可增加 1 公里续航,仅需 12 分钟即可充至 80%,充电速度甚至快于智能手机。 此外,其百公里电耗低至 16.2 千瓦时,能效表现领先业界,刷新同级车型能效新低。

X9 还营造了 XPENG 迄今为止最先进的车舱体验,舒适与智能于此深度融合。 其配置涵盖零重力座椅、搭载实时自适应悬挂系统的 AI 底盘,以及可一键折叠的第三排座椅,全面保障每位乘客的舒适坐乘体验。 21.4 英寸后排娱乐屏幕、无线快充功能以及个性化车舱氛围灯,为 X9 注入满满人性化设计,打造家庭出行的理想之选。

在安全性能方面,X9 脱颖而出,成为唯一在三大主动安全碰撞测试中评分最高的 MPV,并配备包括自动紧急制动在内的 14 项先进安全配置,全面守护每一次出行。 电池组还采用强化级“防弹”防护设计,能够承受相当于 10 连发子弹的冲击力。 这些功能大幅提升了 X9 的整体安全表现,即使在最极端的情况下,也能保障全方位守护。

X9 将于今年下半年率先登陆欧洲部分地区,并计划持续拓展,以覆盖更多国家/地区。

加速全球扩张,巩固行业领先地位

XPENG 在技术创新方面不断突破,与此同时,全球布局也在快速推进。 截至 2024 年底,XPENG 的业务已覆盖 30 多个国家和地区,成为欧洲售价超过 4 万欧元的高端电动车销量冠军。 该公司不仅在中国新兴电动车品牌中出口量位居首位,更成为中国中高端电动车出口的领军企业。 在 2025 年第一季度,XPENG 成为中国国内销量最高的新兴电动车品牌。

为支持日益增长的国际用户群,XPENG 大举投入全球充电基础设施建设。 XPENG 已建成 2,110 座自营超快充电站,并携手 Volkswagen、bp pulse 等国际巨头展开合作。 目前,XPENG 的充电网络已覆盖新加坡、马来西亚、泰国及 27 个欧洲国家,全球接入的充电桩总数达到 207 万个,覆盖 31 个市场。

对于海外市场,XPENG 深信,真正的全球化不是复刻产品那么简单,而是要基于当地需求进行系统性创新。 鉴于当前全球充电基础设施尚不完善,XPENG 亟需一种更加便捷和通用的能源解决方案。

XPENG 的鲲鹏超电系统 (Kunpeng Super Electric System) 将使纯电续航提升至 430 公里,综合续航可达 1,400 公里。 该系统计划于 2025 年第四季度在中国大陆实现量产,届时将为全球用户带来前所未有的出行体验。

2025 款 XPENG X9 为智能 MPV 及其搭载 AI 驱动的创新框架树立了全新标准,定义了智能出行的未来趋势。XPENG 由此确立了其在未来交通变革中的先锋地位——无论是在陆地、天空,还是在 AI 增强的环境中。 通过大胆的技术开发和协作倡导,XPENG 始终坚定践行其使命:让智能出行更普及、更安全,真正为全球用户带来深远的变革。

XPENG 董事长兼 CEO 何小鹏先生表示:“没有人能阻挡进步的潮流。 AI 正在迅速发展,在各行各业掀起变革,深刻重塑我们周围的世界。 在 XPENG,AI 是我们企业 DNA 的核心所在。 这次 AI 技术树战略升级进一步巩固了我们在 AI、能源解决方案和具身智能领域的优势。 通过整合这些技术,我们旨在构建一个未来生态系统,涵盖智能电动汽车、类人机器人和飞行汽车。 这将定义 XPENG 在未来十年的创新蓝图,更重要的是,让未来的出行方式触手可及,造福每一个人。”

关于 XPENG

XPENG 是一家领先的中国智能电动汽车企业,致力于设计、开发、制造和销售智能电动汽车,旨在满足日益壮大且热衷技术的中产阶级消费者群体的需求。 其使命是通过技术推动智能电动汽车的变革,塑造未来出行新体验。 为了优化客户的出行体验,XPENG 自主研发了全栈先进驾驶辅助系统技术、车载智能操作系统,以及涵盖动力总成和电气/电子架构等在内的核心车辆系统。 XPENG 总部位于中国广州,并在北京、上海、硅谷、圣地亚哥和阿姆斯特丹设有主要办事处。 XPENG 的智能电动汽车主要在其位于广东肇庆和广州的两大生产基地制造。

如需了解更多信息,请访问 https://www.xpeng.com/。

