XPENG เปิดตัวแผนพัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยี AI Tech Tree เพื่อยกระดับนวัตกรรมการเคลื่อนที่แห่งอนาคต พร้อมเผยโฉมรถยนต์เรือธงของปี 2025 อย่างรุ่น X…

กลยุทธ์เทคโนโลยี AI Tech Tree ของ XPENG ได้ผสานรวม AI โซลูชันพลังงาน และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เพื่อปูทางสู่ระบบนิเวศแห่งอนาคตที่พร้อมด้วยรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และรถบิน

XPENG X9 รถยนต์รุ่นเรือธงประจำปี 2025 ได้ยกระดับประสบการณ์สำหรับรถยนต์เอนกประสงค์อัจฉริยะ ด้วยการปรับปรุงทางเทคนิคกว่า 496 รายการ ไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จความเร็วสูง 800 โวลต์ ระบบช่วงล่างที่ปรับตามสภาพการขับขี่ด้วย AI และห้องโดยสารโฉมใหม่ ที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว

XPENG ซึ่งดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม (รุ่นที่มีราคาสูงกว่า 40,000 ยูโร) ในตลาดยุโรปประจำปี 2024 และยังครองตำแหน่งยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนหน้าใหม่ที่มียอดส่งมอบรถสูงสุดในจีนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025



ฮ่องกง, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้านการขับเคลื่อนอัจฉริยะ ได้เผยกลยุทธ์แผนพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นการยกระดับเพื่อพลิกโฉมการเดินทางแห่งอนาคต พร้อมเปิดตัว XPENG X9 ปี 2025 รถยนต์รุ่นเรือธงระดับโลก

วิสัยทัศน์ด้าน AI ของ XPENG สำหรับทศวรรษหน้า

XPENG วางกลยุทธ์สำหรับ AI ในอีก 10 ปีข้างหน้า ให้เป็น "กลไกหลัก" ของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าและ AI ในรูปแบบหุ่นยนต์ เพื่อต่อยอดสู่รูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย บริษัทได้วางระบบการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

โมเดลขนาดใหญ่ที่ทำงานบนระบบคลาวด์

โมเดลขนาดใหญ่ที่ใช้งานในยานพาหนะ

ชิป AI ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับการพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่

สถาปัตยกรรมพื้นฐานสำหรับการนำโมเดลขนาดใหญ่ไปใช้งาน

XPENG คือผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของจีนที่สามารถผลิตรถยนต์ในจำนวนมากโดยใช้โมเดล AI ขนาดใหญ่แบบครบวงจร ระบบขับขี่อัจฉริยะของบริษัทที่ใช้โมเดลเหล่านี้มีการนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเริ่มมีการทดสอบเบื้องต้นแล้วในฮ่องกง

Turing AI Chip ที่ XPENG พัฒนาขึ้นเอง มีโปรเซสเซอร์ 40 คอร์ ซึ่งสามารถประมวลผลโมเดลที่มีข้อมูลกว่า 3 หมื่นล้านรายการภายในตัวอุปกรณ์ โดยมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่เหนือกว่าชิปในปัจจุบันถึงสามเท่า ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้จะนำไปประยุกต์ใช้กับยานยนต์อัจฉริยะ รถบิน และหุ่นยนต์ของ XPENG เพื่อให้เทคโนโลยีจากหลากหลายสาขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ Turing AI Chip มีกำหนดเริ่มผลิตในระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการในจีนแผ่นดินใหญ่ในไตรมาสที่สองของปี 2025

นอกจากนี้ XPENG ยังได้เผยโฉม XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier ซึ่งเป็นรถบินได้แบบประกอบส่วนรุ่นแรกของโลก โดยมีกำหนดเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมภายในปี 2026 ยอดจองล่วงหน้ากว่า 4,000 คัน แสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนวัตกรรมล้ำสมัยนี้สามารถเอาชนะอุปสรรคด้านการบินขึ้น-ลง พร้อมเปิดโอกาสให้การเดินทางทางอากาศเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้

นอกจากนี้ XPENG ยังได้เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ "IRON" ที่ขับเคลื่อนด้วย Turing AI chip ซึ่งมาพร้อมกับข้อต่อ 60 จุด ทำให้มีอิสระในการเคลื่อนไหว 200 องศา พร้อมประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูงถึง 3,000 TOPS หุ่นยนต์นี้ยังมาพร้อมกับระบบการมองเห็นอัจฉริยะแบบ 720 องศา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ XPENG ใช้ในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูง Iron ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานที่ซับซ้อนในโรงงานอัจฉริยะและภาคส่วนการค้าปลีก โดยมีบทบาทเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดด้าน AI กับการใช้งานในโลกความเป็นจริง

XPENG X9 ปี 2025: พลิกโฉมมาตรฐานใหม่แห่งการขับเคลื่อนอัจฉริยะ

XPENG X9 ปี 2025 ยกระดับมาตรฐานการขับเคลื่อนอัจฉริยะครั้งใหม่ ด้วยการปรับปรุงทางเทคนิคมากถึง 496 รายการ และมีส่วนประกอบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ถึง 35% ของทั้งระบบ

XPENG X9 ทุกรุ่นติดตั้งระบบ Turing AI Smart Driving เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน โดยใช้โมเดลขนาดใหญ่แบบครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการขับขี่ของผู้ขับขี่มืออาชีพ เมื่อลูกค้าได้รับรถ จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์การขับขี่อัตโนมัติแบบครบวงจร (NGP) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม ที่สามารถนำทางจากลานจอดรถหนึ่งไปยังอีกลานจอดรถหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด

รุ่น X9 ที่พัฒนาบนสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้าสูง 800 โวลต์รุ่นใหม่ของ XPENG มาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูงที่สามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง 405 กิโลเมตร ภายในเวลาเพียง 10 นาที การใช้แบตเตอรี่ 5C Superfast Charging AI ช่วยให้สามารถเพิ่มระยะทางได้ 1 กิโลเมตรจากการชาร์จเพียง 1 วินาที และสามารถชาร์จแบตเตอรี่จนถึงระดับ 80% ได้ภายในเวลาเพียง 12 นาที ซึ่งเร็วกว่าการชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไป อีกทั้งยังมาพร้อมนวัตกรรมด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยอัตราการใช้พลังงานเพียง 16.2 กิโลวัตต์ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในรถยนต์ระดับเดียวกัน

X9 มาพร้อมกับสุดยอดนวัตกรรมภายในห้องโดยสารที่ทันสมัยที่สุดของ XPENG ซึ่งผสานความสะดวกสบายเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะได้อย่างกลมกลืน ภายในห้องโดยสารของ X9 ได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายในทุกที่นั่ง ด้วยที่นั่งแบบไร้น้ำหนัก ช่วงล่างที่ปรับตามสภาพถนนโดยใช้ระบบ AI และเบาะแถวที่สามที่สามารถพับเก็บได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว หน้าจอความบันเทิงด้านหลังขนาด 21.4 นิ้ว ระบบชาร์จไร้สายความเร็วสูง และไฟตกแต่งภายในที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ต่างเสริมให้ XPENG X9 เป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครอบครัว

ในด้านความปลอดภัย XPENG X9 เป็นรถอเนกประสงค์เพียงรุ่นเดียวที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบการชนทั้งสามด้านหลัก และยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงถึง 14 รายการ เช่น ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ชุดแบตเตอรี่ของรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันที่มีความทนทานในระดับ "กันกระสุน" ซึ่งสามารถรับแรงกระแทกที่เทียบเท่ากับการถูกยิงจากกระสุนจำนวน 10 นัดติดต่อกัน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของ X9 ได้อย่างมาก แม้ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงสูงสุดก็ตาม

X9 จะเริ่มวางจำหน่ายในบางภูมิภาคของยุโรปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ในอนาคต

การเร่งขยายตลาดไปทั่วโลกและการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ XPENG ได้รับการสนับสนุนจากการขยายตลาดไปทั่วโลกที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว XPENG ได้ขยายการดำเนินงานไปยังมากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคภายในปี 2024 พร้อมกับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มีมูลค่ามากกว่า 40,000 ยูโรในยุโรป นอกจากนี้ XPENG ยังครองอันดับหนึ่งในด้านปริมาณการส่งออกจากยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่กำลังเติบโต และยังเป็นผู้นำในการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางถึงสูงจากจีน XPENG ได้ก้าวขึ้นเป็นยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่กำลังเติบโตโดยมียอดขายสูงสุดในจีน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025

XPENG ได้ทุ่มทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จในระดับสากลอย่างมหาศาล เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ใช้งานทั่วโลก XPENG ได้ดำเนินการสร้างสถานีชาร์จด้วยตนเองแบบความเร็วสูงจำนวน 2,110 แห่ง และได้ร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ระดับโลกอย่าง Volkswagen และ bp pulse ในปัจจุบัน เครือข่ายการชาร์จของ XPENG ครอบคลุมสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และ 27 ประเทศในยุโรป โดยมีแท่นชาร์จรวมทั้งหมด 2.07 ล้านแท่นในเครือข่ายที่กระจายอยู่ใน 31 ตลาดทั่วโลก

สำหรับตลาดต่างประเทศ XPENG เชื่อว่าการขยายตัวไปทั่วโลกไม่ใช่แค่การทำซ้ำผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีระบบและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จทั่วโลกในปัจจุบันยังคงพัฒนาไม่ครบถ้วน XPENG จึงต้องการโซลูชันพลังงานที่มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้ในระดับสากล

ระบบซูเปอร์ไฟฟ้า Kunpeng ของ XPENG จะช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์เป็น 430 กิโลเมตร และระยะทางรวมที่สามารถขับขี่ได้จะสูงถึง 1,400 กิโลเมตร ระบบดังกล่าวมีกำหนดเริ่มการผลิตเป็นจำนวนมากในจีนแผ่นดินใหญ่ภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 โดยจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เคยมีมาก่อนให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก

การที่ XPENG X9 ปี 2025 กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับรถอเนกประสงค์อัจฉริยะ และการใช้แผนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างแนวทางใหม่ของการเคลื่อนที่อัจฉริยะ ทำให้ XPENG ก้าวไปข้างหน้าด้วยบทบาทผู้นำในการพลิกโฉมอนาคตของการเดินทางบนถนน ท้องฟ้า และในโลกที่มีการใช้ AI เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญและการสนับสนุนจากพันธมิตร XPENG ยังคงทุ่มเทในภารกิจของตนที่ต้องการให้การเคลื่อนที่อัจฉริยะสามารถเข้าถึงได้ ปลอดภัย และสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน

คุณ He Xiaopeng ประธานและประธานกรรมการบริหารของ XPENG กล่าวไว้ว่า "ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของเราได้" AI กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และปรับโฉมโลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งสำหรับ XPENG นั้น AI ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ฝังอยู่ในแนวคิดของเรา แผนพัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยี AI Tech Tree ของเราจะยิ่งยกระดับความแข็งแกร่งในด้าน AI โซลูชันพลังงาน และเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เรามุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และรถบิน โดยการบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้ นวัตกรรมนี้จะกำหนดทิศทางของ XPENG ในทศวรรษหน้า และที่สำคัญคือ จะทำให้อนาคตของการเคลื่อนที่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เกี่ยวกับ XPENG

XPENG เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะชั้นนำของจีนที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและกำลังมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของ XPENG คือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคต XPENG พัฒนาเทคโนโลยีระบบช่วยขับอัจฉริยะขั้นสูงแบบครบวงจรและระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายในรถ รวมถึงระบบหลักของรถยนต์ เช่น ระบบส่งกำลัง และสถาปัตยกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น XPENG มีสำนักงานใหญ่ประจำอยู่ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน และมีสำนักงานหลักในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซิลิคอนแวลลีย์ ซานดิเอโก และอัมสเตอร์ดัม รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของ XPENG ส่วนใหญ่ได้รับการผลิตที่โรงงานในเมืองจ้าวชิงและเมืองกวางโจว ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง

