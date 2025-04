シャオペン (XPENG)、未来のモビリティを再定義するAIテックツリー戦略のアップグレードを発表、2025年フラッグシップモデル「X9」を発表

シャオペンのAIテックツリー戦略は、AI、エネルギーソリューション、エンボディド・インテリジェンスを統合するものであり、スマートEV、ヒューマノイドロボット、空飛ぶクルマといった未来のエコシステムの基盤を築くものである。

2025年型シャオペンX9 (2025 XPENG X9) フラッグシップモデルは、800V超高速充電、AI制御サスペンション、そして快適性・安全性・ファミリー需要に応える設計を施したキャビンなど、496項目におよぶ技術的アップグレードにより、インテリジェントMPVの体験をさらに高めている。

シャオペンは30ヵ国・地域以上にわたって事業を展開しており、2024年にはヨーロッパにおいて4万ユーロ (約646万8,535円) 超の高級EV市場で販売台数トップを獲得し、2025年第1四半期には中国国内で最も多くの納車台数を誇る新興中国EVブランドとなった。



香港発, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ハイテクスマートモビリティを牽引する企業であるシャオペンは、未来のモビリティを再定義することを目的とした戦略的な変革であるAIテックツリー (AI Tech Tree) のアップグレードと、2025年グローバルフラッグシップモデル「シャオペンX9」の発表を行った。

[シャオペン・グローバルブランドナイト (XPENG Global Brand Night) のプレスキットへのリンク]

シャオペンの次の10年に向けたAIビジョン

新たな10年において、シャオペンはAIを未来のモビリティの「中核エンジン」と位置づけ、電動化およびエンボディドAIに重点を置き、多様な移動手段の可能性を追求していく。 同社は、以下を含む社内完結型のフルスタック研究開発体制を確立している:

クラウドベースの大規模モデル

車載型の大規模モデル

大規模モデル開発に特化したAIチップ

大規模モデル展開のための基盤アーキテクチャ

シャオペンは、中国で初めてエンドツーエンドの大規模AIモデルを搭載した車両を量産した自動車メーカーである。 これらのモデルにより強化されたインテリジェントドライビングシステムは世界展開が進められており、すでに香港での初期テストも開始されている。

自社開発のチューリングAIチップ (Turing AI Chip) は、300億パラメータのモデルをローカルで処理可能な40コアプロセッサを搭載しており、既存チップの3倍の計算性能を実現している。 この技術的ブレークスルーは、シャオペンのAI搭載車両、空飛ぶクルマ、ロボティクスの各分野に適用され、分野横断的な技術統合を可能にするものである。 チューリングAIチップは、2025年第2四半期に中国本土で量産開始される予定である。

シャオペンはまた、世界初のモジュール式空飛ぶクルマであるXPENG AEROHT ランド・エアクラフト・キャリア (XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier) を発表した。 この革新的な車両はすでに4,000件を超える事前予約を獲得しており、離着陸の課題を克服することで、利用可能で民主化された空のモビリティ社会への道を切り拓いている。

さらにシャオペンは、チューリングAIチップを搭載したヒューマノイドロボット「IRON」も発表した。このロボットは60の関節、200の自由度、3,000TOPSの演算性能を備えている。 また「IRON」には、シャオペンの自動運転技術にも搭載されている720°AIビジョンシステムが搭載されている。 「IRON」は、スマートファクトリーや小売環境において複雑な作業を実行できるよう設計されており、AIの概念と現実世界での応用とのギャップを埋める存在となっている。

2025年型シャオペンX9:インテリジェントモビリティの基準を再定義

2025年型シャオペンX9は、496項目の技術的アップグレードと35%の新規開発部品を通じて、スマートモビリティの新たなベンチマークを打ち立てている。

シャオペンX9の全モデルには、チューリングAIスマートドライビングが標準搭載されており、エンドツーエンドの大規模モデルを最大限に活用することで、熟練した人間の運転に匹敵する体験を提供する。 納車と同時に、顧客は業界初となる完全自動運転ソフトウェア (NGP) を利用することが可能であり、駐車場から駐車場まで途切れのないナビゲーションを実現している。

X9はシャオペンの次世代800V高電圧アーキテクチャを基盤としており、わずか10分で405kmの走行距離を追加できる超高速充電性能を備えている。 5C超高速充電AIバッテリーを搭載しており、1秒の充電で1kmの走行距離を追加可能で、80%までの充電をわずか12分で完了できる ― スマートフォンの充電よりも速い。 さらに、100kmあたりわずか16.2kWhという業界トップクラスの効率を達成しており、同クラスでは最も低いエネルギー消費を実現している。

X9はまた、シャオペン史上最も高度なキャビン体験を導入しており、快適性とインテリジェンスを融合させている。 このキャビンには、全座席の快適性を確保するために、ゼログラビティシート、リアルタイムで適応するサスペンションを備えたAIシャシー、ワンクリックで折りたためるサードシートが含まれている。 21.4インチのリアエンターテインメントスクリーン、ワイヤレス高速充電、パーソナライズ可能なキャビン照明により、X9はファミリーにとって理想的な選択肢となっている。

安全性の面では、X9は3大アクティブセーフティ衝突試験すべてにおいて最高評価を獲得した唯一のMPVであり、自動緊急ブレーキを含む14種類の高度な安全機能を備えている。 また、バッテリーパックには「防弾」強化保護が施されており、連続10発の銃弾に相当する衝撃に耐えることができる。 これらの特長により、X9は極限状態においても非常に高い安全性能を発揮する。

ヨーロッパでは、X9は今年後半に特定地域から順次発売を開始し、その後さらに多くの国への展開が予定されている。

グローバル展開と業界リーダーシップの加速

シャオペンは技術革新と並行して、急速なグローバル展開を進めている。 2024年末時点で、シャオペンは30ヵ国・地域以上で事業を展開しており、ヨーロッパにおいては4万ユーロ (約646万8,535円) 超の高級EV市場で販売台数トップを記録した。 また、中国の新興EVブランドの中で輸出台数第1位を獲得しており、中国からの中高級電気自動車輸出においてもトップの地位を確立している。 2025年第1四半期、シャオペンは中国国内における新興中国EVブランドとして販売台数トップの座を獲得した。

国際的なユーザーベースの拡大を支えるため、シャオペンはグローバルな充電インフラへの大規模な投資を行っている。 シャオペンは、2,110ヵ所の自社運営による超高速充電ステーションを構築するとともに、フォルクスワーゲン (Volkswagen) やbpパルス (bp pulse) といった世界的大手企業と提携している。 現在、同社の充電ネットワークは、シンガポール、マレーシア、タイ、およびヨーロッパ27ヵ国をカバーしており、世界31市場において合計207万基の充電スタンドを展開している。

海外市場に対して、シャオペンは、真のグローバル化とは単なる製品の横展開ではなく、現地ニーズに基づいた体系的なイノベーションであると考えている。 現在も世界的な充電インフラが十分に整備されていない中で、シャオペンはより利便性が高く、汎用性のあるエネルギーソリューションを必要としている。

シャオペンのクンペン・スーパー・エレクトリック・システム (Kunpeng Super Electric System) は、純電動航続距離を430km、ハイブリッドによる総航続距離を1,400kmにまで拡大するものである。 このシステムは2025年第4四半期に中国本土での量産が予定されており、世界中のユーザーにこれまでにない移動体験を提供する。

2025年型シャオペンX9がインテリジェントMPVの新たな基準を打ち立て、AI駆動のイノベーションフレームワークが次世代スマートモビリティの波を定義する中、シャオペンは路上、空中、そしてAIに拡張された環境において、未来の交通を再構築する先駆者としての地位を確立しつつある。 大胆な技術開発と協働による社会的提唱を通じて、シャオペンは、インテリジェントモビリティを誰もが利用可能で、安全かつ変革的なものとするという使命に、今後も変わらず取り組んでいく。

シャオペン会長兼CEOの何小鵬 (ホー・シャオペン)(Mr He Xiaopeng) は次のように述べた。「進歩の波を止められる者はいません。 AIは急速に進化しており、産業を変革し、私たちの世界を再構築しつつあります。 シャオペンにとって、AIはまさに当社のDNAの中核です。 今回のAIテックツリー戦略のアップグレードは、AI、エネルギーソリューション、エンボディド・インテリジェンスという当社の強みをさらに強化するものです。 これらを統合することで、スマートEV、ヒューマノイドロボット、空飛ぶクルマを含む未来のエコシステムの構築を目指しています。 この取り組みは、今後10年間にわたるシャオペンのイノベーションを方向づけるものであり、何よりも、すべての人に未来のモビリティを届けることを可能にします」

シャオペンについて

シャオペンは、中国を代表するスマートEV企業であり、テクノロジーに精通した中間層を中心とする大規模で拡大中の顧客層に向けて、スマートEVの設計、開発、製造、販売を行っている。 同社の使命は、テクノロジーによってスマートEVの変革を推進し、未来のモビリティ体験を形づくることである。 シャオペンは、顧客のモビリティ体験を最適化するために、先進運転支援システム (ADAS) 技術、車載インテリジェントオペレーティングシステム、さらにはパワートレインや電気/電子アーキテクチャといった車両のコアシステムをすべて社内で開発している。 シャオペンは中国・広州に本社を構え、北京、上海、シリコンバレー、サンディエゴ、アムステルダムに主要拠点を有している。 シャオペンのスマートEVは主に、広東省肇慶市および広州市にある自社工場で製造されている。

詳しくは、https://www.xpeng.com/を参照されたい。

問い合わせ先:

報道関係者向け問い合わせ先:

シャオペン広報部門 (XPENG PR Department)

Eメール:pr@xiaopeng.com

出典:XPENG

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1073b864-50ad-420e-be9b-927c9a6c74ff

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c3d4b56-9c74-44b1-963e-7f1e31ecae41

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aee5c0e7-25c9-4c24-b57a-1b3dfb0dbe3f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdbcf594-187c-4887-9819-c60507968733

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b055c604-232b-4ee4-bde1-6766ce9357cd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36a35a01-d3d1-4c46-9e53-21e6353b064e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/244f184a-b9e9-4dc4-88c3-22cdc6c3b2df

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91cf7e81-2eb5-41e8-92a2-7e97048b1b1a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.