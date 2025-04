XPENG, 미래 모빌리티 재편을 위한 AI 테크 트리 전략 업그레이드 공개와 더불어 2025년 플래그십 X9 출시

XPENG의 AI 테크 트리 전략은 AI, 에너지 솔루션, 구현 지능을 통합하여 스마트 전기차, 휴머노이드 로봇, 비행 차량의 미래 생태계를 위한 토대를 마련

2025년형 XPENG X9 플래그십은 초고속 800V 충전, AI 조절 서스펜션, 편안함과 안전, 가족을 위해 새롭게 디자인된 캐빈 등 496가지 기술 업그레이드를 통해 지능형 MPV 경험을 한 차원 높임

30개 이상의 국가와 지역에서 운영 중인 XPENG는 2024년 유럽에서 4만 유로 이상의 프리미엄 전기차 판매량 1위를 기록했으며, 2025년 1분기 인도량 기준으로 중국 내 신흥 중국 전기차 브랜드 중 1위를 차지





홍콩, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 첨단 스마트 모빌리티 분야를 선도하는 XPENG이 미래 모빌리티 산업 재편 전략에 대한 혁신적인 AI 테크 트리 (Tech Tree)업그레이드와 2025년 글로벌 플래그십 모델인 XPENG X9 를 전격 공개하였다.

향후 10년을 위한 XPENG의 AI 비전

새로운 10년 동안 XPENG은 AI를 미래 모빌리티의 '핵심 엔진'으로 가져가면서, 다양한 운송 형태를 모색하기 위해 전기화 및 구체화된 AI에 중점을 두고 있다. 이를 위해 다음을 아우르는 풀스택 사내 R&D 시스템을 구축했다:

클라우드 기반 대형 모델

차량 기반 대형 모델

대형 모델 개발을 위한 맞춤형 AI 칩

대형 모델 배포를 위한 기반 아키텍처

XPENG은 엔드투엔드 대형 AI 모델을 탑재한 차량을 양산하는 중국 최초의 자동차 제조기업이다. 이 모델을 기반으로 하는 지능형 주행 시스템은 이미 홍콩에서 초기 테스트가 진행 중이며 전 세계로 확장되고 있다.

자체 개발한 튜링 AI 칩 (Turing AI Chip)은 300억 개의 파라미터 모델을 로컬에서 실행할 수 있는 40코어 프로세서를 탑재하여 기존 칩보다 3배 높은 컴퓨팅 성능을 제공한다. 이 획기적인 기술은 AI 기반 차량, 플라잉카, 로보틱스 전반에 적용되어 여러 분야의 기술 통합을 가능하게 할 것으로 기대된다. 튜링 AI 칩은 2025년 2분기에 중국 본토에서 대량 생산될 예정이다.

또한 2026년 양산을 앞두고 있는 세계 최초의 모듈형 비행 자동차, XPENG AEROHT 육상 항공모함 (XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier) 도 선보였다. 이미 4,000대 이상 사전 주문이 완료된 이 선구적인 차량은 이착륙의 어려움을 극복하여 접근성과 대중화된 항공 이동성의 길을 열었다는 평가다.

XPENG은 60개의 관절과 200개의 자유도, 3,000 TOPS의 처리 능력을 갖춘 튜링 AI 칩 기반의 휴머노이드 로봇 '아이언(IRON)'도 공개했다. 이 모델은 XPENG의 자율주행 기술에서도 볼 수 있는 720° AI 비전 시스템을 갖추고 있다. 아이언은 스마트 팩토리와 리테일 환경에서 복잡한 작업을 수행하도록 설계되어 AI 개념과 실제 애플리케이션 간의 격차를 해소하고 있다.

2025 XPENG X9: 지능형 모빌리티 표준의 재정의

2025 XPENG X9은 496개의 기술 업그레이드와 35%의 신규 개발 부품으로 스마트 모빌리티의 새로운 기준을 제시하고 있다.

XPENG X9의 모든 라인업에는 튜링 AI 스마트 드라이빙 (Turing AI Smart Driving)이 기본으로 탑재되어 있으며, 숙련된 인간 운전자와 비슷한 경험을 제공하기 위해 대형 모델을 완벽하게 활용하게 된다. 고객은 차량을 인도받는 즉시 업계 최초의 완전한 자율주행 소프트웨어(NGP)를 통해 주차장에서 주차장까지 무난하게 주행이 가능하다.

XPENG의 차세대 800V 고전압 아키텍처를 기반으로 제작된 X9은 초고속 충전 기능을 갖추고 있어 단 10분 만에 405km를 주행할 수 있다. 5C 초고속 충전 AI 배터리를 탑재하여 1초 충전으로 1km 주행거리를 추가할 수 있으며, 스마트폰 충전보다 빠른 12분 만에 80%까지 충전이 가능하다. 또한 동급 최저 수준인 100km당 16.2kWh의 업계 최고 효율을 달성했다.

X9은 또한 편안함과 인텔리전스를 결합한 XPENG이 선보인 모델 중 가장 발전된 형태의 실내 경험을 제공한다. 여기에는 무중력 시트, 실시간 어댑티브 서스펜션이 적용된 AI 섀시, 원클릭으로 접히는 3열이 포함되어 모든 좌석에서 편안함을 보장한다. 21.4인치 리어 엔터테인먼트 스크린, 무선 고속 충전, 개인 맞춤형 실내 조명은 X9을 가족 단위 여행객에게 이상적인 선택이 될 수 있다.

X9은 자동 긴급 제동을 포함한 14가지 첨단 안전 기능을 탑재해 3대 주요 능동 안전 충돌 테스트에서 모두 최고 점수를 받은 유일한 MPV로 안전성이 뛰어난 것으로 평가받고 있다. 또한, 배터리 팩은 총알 10발이 연속으로 발사되는 것과 동일한 충격력을 견딜 수 있는 강화된 '방탄' 보호 기능을 갖추고 있다. 이러한 기능들은 가장 극한의 상황에서도 X9의 안전성을 크게 향상시킨다.

유럽 시장에서 X9은 올해 하반기 일부 지역에서 먼저 출시될 예정이며, 향후 더 많은 국가로 확대할 계획이다.

글로벌 확장 및 업계 리더십 가속화

XPENG의 기술 발전은 빠른 글로벌 확장과 맞물려 있다. 2024년 말 현재 XPENG는 30개 이상의 국가와 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 유럽에서 4만 유로 이상의 프리미엄 전기차 판매량 1위를 기록하고 있다. 또한 중국의 신흥 전기차 브랜드 중 수출량 1위를 차지했으며, 중국 중고급 전기차 수출의 선두주자였다. 2025년 1분기에는 중국 내에서 가장 많이 판매된 중국 신흥 전기차 브랜드가 되었다.

확대 일로의 해외 사용자 기반 지원을 위해 XPENG은 글로벌 충전 인프라에 막대한 투자를 해왔다. XPENG은 2,110개의 자체 운영 초고속 충전소를 구축했으며, 폭스바겐, bp pulse 등 세계적인 대기업과 파트너십을 맺었다. 현재 충전 네트워크는 싱가포르, 말레이시아, 태국, 유럽 27개국에 걸쳐 있으며, 전 세계 31개 시장에 걸쳐 총 207만 개의 충전 파일을 보유하고 있다.

XPENG은 해외 시장에서 진정한 글로벌화는 단순히 제품을 복제하는 것이 아니라 현지의 니즈에 기반한 체계적인 혁신이라고 믿고 있다. 현재 전 세계 충전 인프라가 여전히 낙후되어 있는 상황에서 XPENG은 보다 편리하고 보편적인 에너지 솔루션을 필요로 한다.

XPENG의 쿤펑 슈퍼 전기 시스템 (Kunpeng Super Electric System)은 순수 전기 주행거리를 430km, 복합 주행거리를 1,400km로 늘릴 것으로 기대된다. 2025년 4분기에 중국 본토에서 대량 생산될 예정이며, 전 세계 사용자에게 전례 없는 여행 경험을 제공할 것으로 전망된다.

2025년형 XPENG X9은 지능형 MPV의 새로운 기준을 제시하고 차세대 스마트 모빌리티를 정의하는 AI 기반 혁신 프레임워크를 통해 도로, 하늘, 그리고 AI 증강 환경 전반에서 교통의 미래를 재구성하는 선구자로 자리매김하고 있다. 과감한 기술 개발과 협력적 옹호를 통해 XPENG은 모든 사람에게 접근 가능하고 안전하며 혁신적인 지능형 모빌리티를 제공한다는 사명에 전념하고 있다.

XPENG의 회장 겸 CEO인 He Xiaopeng은 “그 누구도 발전의 흐름을 저지할 수 없다. AI는 빠르게 진화하며 산업을 변화시키고 우리 주변의 세상을 재편하고 있다. XPENG에서 AI는 우리 DNA의 핵심이다. AI 테크 트리 전략의 업그레이드는 AI, 에너지 솔루션, 구현형 인텔리전스 분야에서 우리의 강점을 두 배로 강화하고 있다. 이를 통합하여 스마트 전기차, 휴머노이드 로봇, 플라잉 카의 미래 생태계를 구축하는 것이 목표이다. 이는 향후 10년간의 XPENG 혁신을 정의할 것이며, 중요한 것은 모든 사람이 모빌리티의 미래에 접근할 수 있도록 하는 것”이라고 포부를 밝혔다.

XPENG 소개

XPENG은 기술에 능통한 중산층 소비자층을 겨냥해 스마트 전기차를 설계, 개발, 제조, 판매하는 중국의 선도적인 스마트 전기차 회사이다. 기술을 통해 스마트 EV의 혁신을 주도하여 미래의 모빌리티 경험을 형성하는 것이 회사의 사명이다. 고객의 모빌리티 경험을 최적화하기 위해 XPENG는 풀스택 첨단 운전자 지원 시스템 기술과 차량 내 지능형 운영 체제는 물론 파워트레인과 전기/전자 아키텍처를 포함한 핵심 차량 시스템을 자체 개발하고 있다. XPENG은 중국 광저우에 본사를 두고 있으며 베이징, 상하이, 실리콘밸리, 샌디에이고, 암스테르담에 주요 사무소를 운영 중이다. XPENG의 스마트 전기차는 주로 광둥성 자오칭과 광저우에 있는 공장에서 생산된.

