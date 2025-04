CAJO impose une pénalité de 120 000 dollars au Great Canadian Casino Resort Toronto pour un système de tricherie impliquant deux croupiers

TORONTO, 16 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé une amende de 120 000 $ à Ontario Gaming GTA Limited Partnership (« Great Canadian Casino Resort Toronto »), alléguant que la société n’avait pas détecté un stratagème de tricherie au jeu et de collusion avec les croupiers au Great Canadian Casino Resort Toronto.

En mars 2024, le Bureau des enquêtes et de l’application des lois de la police provinciale de l’Ontario, intégré à la CAJO, a porté des accusations contre cinq personnes. Ces accusations font suite à une enquête sur des allégations selon lesquelles deux croupiers de jeux de table du Great Canadian Casino Resort Toronto étaient de connivence avec un groupe de clients du casino.

La CAJO a ensuite procédé à un contrôle de conformité et a confirmé que les croupiers s’étaient livrés à un stratagème de tricherie à plusieurs reprises avec le même groupe de clients, ce qui leur avait permis de gagner près de 20 000 dollars en moins d’une semaine.

Le stratagème impliquait l’exécution présumée de diverses tricheries de la part des croupiers, notamment:

montrer intentionnellement des cartes qui devaient rester cachées lors de la distribution,

le dépassement inapproprié des cartes du croupier, et

l’émission de montants excédentaires dans les mains des gagnants.



L’examen de la CAJO a révélé que le personnel de surveillance et de supervision des tables de jeu du Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas détecté le stratagème de tricherie. En outre, l’examen a révélé que le personnel du casino n’a pas suivi les procédures de vérification des jeux de table, qui visent à s’assurer que les règles du jeu sont respectées par les croupiers et les clients.

Il s’agit du deuxième incident récent du Great Canadian Casino Resort Toronto, impliquant des allégations de tricherie et de collusion entre les croupiers dans le casino.

Un exploitant de casino à qui le registrateur de la CAJO a signifié une ordonnance d’amende a le droit de faire appel de la décision du registrateur auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), qui est un tribunal juridictionnel indépendant de la CAJO et qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario.

Citation

« Les exploitants de casinos enregistrés de l’Ontario ont l’obligation de garantir l’intégrité du jeu dans leurs casinos. Cela inclut la responsabilité de détecter et de prévenir la collusion et la tricherie. La CAJO continuera à surveiller et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité du jeu dans les sites de jeu de l’Ontario. »

Dre Karin Schnarr, registrateure et directrice générale, CAJO

